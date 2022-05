Rovella, Ranocchia e Fagioli: sono di gran lunga i centrocampisti più forti d'Italia nell'under21 (insieme a Ricci dell'Empoli ed Esposito della Spal), quindi davvero non vedo il perchè non debbano essere aggregati alla prima squadra per il prossimo anno, sopratutto visto che si voleva ripartire dai "Giovani e meglio se Italiani"!

Di Maria: 34 anni e quindi non in linea con la nuova "direttiva Elkann", ma si sta lavorando comunque per poterlo rendere la possibile "ciliegina sulla torta" che andrebbe a comporre il famoso mix tra giovani e giocatori con esperienza di cui parlava Arrivabene.

Sulla stessa onda potrebbe andare in porto lo scambio Rugani x Francesco Acerbi (34 anni) che è stato pensato al solo scopo di ridurre il monte ingaggi (800mila per il Laziale contro i 3,5 Milioni che percepisce lo Juventino) e che sarebbe comunque una buona riserva di esperienza da tenere in panca.

Gabriel Magalhães (12/1997) Forte difensore mancino Brasiliano dell'Arsenal, che sarà la definitiva richiesta della Juventus per chiudere finalmente "l'affare" Arthur, rimasto in sospeso sin dal mercato di Gennaio, in attesa di capire quale potesse essere la giusta contropartita tecnica per i Bianconeri (che avevano richiesto di inserire uno tra Gabriel, Partey e Pepè).

Pogba: nonostante i sui 29 anni rimane il sogno di tutti gli Juventini, che lo ricordano con amore più che volentieri e ancor più volentieri ne desiderano il ritorno, ma qui attenzione all'ingaggio, la sua volontà è chiara, c'è voglia di Italia, ma anche quella dei Bianconeri deve essere altrettanto forte poichè il suo ingaggio è fuori dei nuovi parametri (gli stessi che hanno fatto fuori Dybala) e questo suo desiderio di ritorno potrebbe tramutarsi cosi in pura tattica per alzare le richieste al PSG, se la Juve decidesse di non andargli incontro!

Zaniolo: è senza duddio lui il prescelto per sostituire Dybala, ed è già programmato il sacrificio dell'Americano W. Mckennie pur di arrivare al giovane Italiano.

Rabiot: croce e delizia della Juventus targata Allegri-Bis, è senza dubbio (non ufficialmente) sul mercato. La Juve aspetta ed ascolta offerte..

Ramsey: venderlo è impossibile, si sta spingendo per la rescissione contrattuale.... (almeno si abassa il monte ingaggi)

Alex Sandro: è senza dubbio (non ufficialmente) sul mercato. La Juve aspetta ed ascolta offerte..

Kean: è senza dubbio (non ufficialmente) sul mercato. La Juve aspetta ed ascolta offerte.. (pronti a qualsiasi scambio pur di liberarsene, si sogna quello con Paredes del PSG)

Abdelhamid Sabiri: l'acquisto a sorpresa che rientra perfettamente nella nuova politica societaria di "poca spesa e massima resa" (un tiratore da fuori area come se ne vedono ormai pochi in giro)

Bellanova e Udogie: i nuovi terzini promessi sposi Bianconeri (si aspetta l'uscita di Sandro per dare il via libera)

Lucca: il giovane Italiano da inserire come "secondo" di Vlahovic? (Chiellini brother spinge in questo senso), l'alternativa sarebbe Kelvin Yeboah del Genoa.

Come sarebbe la nuova Juve targata Allegri?

Szczesny (Perin)

Danilo/Cuadrado (Bellanova)

DeLigt (Bonucci)

Gabriel (Acerbi)

Pellegrini/DeSciglio (Udogie)

Locatelli/Zakaria (Rovella)

Paredes (Fagioli)

Pogba (Ranocchia/Miretti)

DiMaria/Zaniolo

Vlahovic (Lucca)

Chiesa (Sabiri)