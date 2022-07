Ci sono varie trattative in ballo, ma nel tutto ci sono anche trattative che nessuno può sapere, anche perchè se tutti sapessero alcune squadre si vedrebbero di colpo molta concorrenza. E va da sé che tra un Pogba e un Di Maria verso la Juventus, un Lukaku di ritorno all'Inter e un Botman vicino al Milan, nessuno, e ripeto nessuno, sa che tra le tre società ci sarebbe un dare e avere di giocatori. Come faccio a saperlo? Perchè nel calcio, e per chi ci lavora dentro, è molto più facile da sapere di chi legge le notizie su un giornale o sul web. Io ho dei collegamenti preferenziali, partecipo alle trattative e ai salotti tra società e procuratori, e spesso sono presente alle chiusure delle trattative stesse. Ora, siccome qualcuno penserà "Questo si sta inventando tutto, sta seduto davanti ad un pc, e non ha null'altro da fare", rispondo che in questo momento sono davvero davanti ad un pc, ma al contrario di chi non ha davvero nulla da fare, sto lavorando ad alcune trattative con procuratori e società, no non di Serie A in questo momento, ma sono più incentrato tra Lega Pro e Serie D, dove a giorni ci saranno colpi sensazionali per le due categorie... ma questa è un'altra storia, che forse un giorno vi racconterò. In queste ore c'è una trattativa tra Juventus-Inter-Milan che potrebbe sconvolgere un po' tutto; come sappiamo le tre società sono in contatto continuo, anche se per la maggiore Juventus e Inter sarebbero queste squadre rivali dove i giocatori non si scambierebbero, ma come spesso ho detto Massimo Moratti non c'è più, e al signor Steven Zhang glie ne frega un fischio se c'è una trattativa con il Monza o con la Juventus, quel che conta è 'accontentare' la sua platea nerazzurra, mentre di sfondo il Milan non ha problemi a trattare sia con la Juventus che con l'Inter, cosa che si è vista spesso anche negli ultimi anni.



Arriviamo al fulcro di questo Triangolo Pericoloso.

La Juventus che potrebbe perdere De Ligt dopo Giorgio Chiellini, sta cercando un paio di difesori centrali, uno che sarebbe nella margherita; Kimpembe, Koulibaly, Milenkovic, l'altro che dovrebbe fare la prima riserva, e qui entra in gioco un difensore del Milan. Il nome che la società bianconera avrebbe individuato è quello di Alessio Romagnoli, 27enne che a parametro zero che si trova in vacanza ad Anzio, sua città natale, dove si trova in compagnia di genitori e parenti, e che sarebbe ad un passo dalla Lazio, squadra di cui fa il tifo fin da bambino, ma la trattativa non sembra mai essere entrata nel vivo, anzi se dalla parte del giocatore c'è sempre stata piena disponibilità a vestire il biancoceleste, Lotito dalla parte della società avrebbe leggermente frenato, e questo ha fatto inserire prima il Valencia di Rino Gattuso, al quale il giocatore ha detto no, e poi la Juventus, che avrebbe riportato a 50 e 50 la situazione. Il difensore sa che alla Lazio potrebbe addirittura prendere la fascia di capitano, come simbolo della lazialità, e che oggi è sul braccio di Ciro Immobile, ma sa anche che il prestigio di giocare con la Juventus, con giocatori del calibro di Leonardo Bonucci e di un possibile nuovo top arrivo, lo porterebbe a giocarsi un titolo importante in Italia oltre che tentare una scalata in Champions.

Ma il vero colpo bianconero potrebbe essere ben altro, dal Milan... Il tecnico Allegri avrebbe chiesto a Cherubini, ds bianconero, di tentare l'affondo su Olivier Giroud, 35enne attaccante del Milan, che nell'ultima stagione ha fatto davvero delle cose importanti, contando che il suo contratto ha una scadenza nel 2023, si sta tentando di portarlo a fare il vice Vlahovic. Come ben sappiamo dalle parole dello stesso attaccante francese, nell'estate 2020 lo stesso avrebbe rifiutato la Juventus, continuando a dire che ha fatto bene a non accettare la corte di Andrea Pirlo, oggi cambia tutto, la squadra si sta rafforzando, in attesa dell'ufficialità di Pogba e Di Maria e del colpo in difesa pronto a sostituire il quasi certo partente De Ligt, e quindi potrebbe ascoltare l'offerta bianconera. Il Milan non opporrebbe ostacoli, anche perchè il 36enne avrebbe carta bianca qualora volesse andare via anticipatamente, quindi si potrebbe chiudere con una offerta minima, 1-2 milioni di Euro al Milan, e un contratto annuale all'attaccante francese alle stesse cifre percepite dal club rossonero. Il Milan invece dalla Juventus avrebbe individuato un centrale di centrocampo, che in bianconero sarebbe di troppo, la società l'ha messo sul mercato, e si tratta di Adrien Rabiot. Il 27enne centrocampista francese non rientra più nei piani di Allegri, che con il ritorno di Paul Pogba avrebbe quella casella ben più che occupata, per questo avrebbe aperto alla sua cessione, e il Milan ci si sarebbe fiondata sopra, anche se c'è la concorrenza del Liverpool.

La Juventus è pronta ad ascoltare le offerte, il Liverpool avrebbe 'ipotizzato' un'offerta da 35 milioni di Euro, ma di ufficiale non c'è proprio nulla, mentre il Milan sarebbe disposto a prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto, qui si parla di una cifra che non supera i 25 milioni di Euro, ma in questo caso il Milan dovrà convincere Rabiot ad abbassarsi considerevolmente l'ingaggio, troppi i 7 milioni di Euro, ma a 4-4,5 si potrebbe chiudere.

E l'Inter? In questo momento i nerazzurri sono incentrati sulla cessione di Milan Skhriniar al PSG, ballano ancora 10 milioni tra offerta 65 e richiesta 75, ma si pensa fortemente che in una via di mezzo, quindi 70, la trattativa andrà a chiudersi.

L'Inter sarebbe arrivato come un fulmine a ciel sereno su Ismael Bennacer, 24enne centrocampista francese, che è seguito a stretto giro anche dal Manchester United, i due club sarebbero intenzionati ad un possibile scambio, infatti l'Inter sarebbe disposta a mettere dentro Stefan de Vrij, difensore di 30enne serbo più una cifra tra i 25-30 milioni di Euro, anche in questo caso lo United sarebbe piombato sul centrale nerazzurro. L'Inter con l'uscita di De Vij avrà certamente chiuso per Bremer del Torino, in questi giorni si chiuderà, mentre il Milan si catapulterebbe in maniera definitiva su Renato Sanches che sembrava ad un passo dal PSG, ma che ancora oggi non è stata chiusa nessuna trattativa.

PS. Non andate a cercare la notizia nel web, perchè non troverete davvero nulla, per questo si chiama trattativa sottotraccia, quelle che escono fuori soltanto poche ore prima della conclusione.

Succederanno? Lo scopriremo solo aspettando.