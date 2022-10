Martina Piemonte nasce a Ravenna il 7 Novembre 1997 e si appassiona al calcio fin dalla giovane età, iniziando l'attività sportiva con i maschi nelle formazioni miste giovanili.

Nel 2012, inizia la sua carriera al Riviera di Romagna, dove le viene offerta l'opportunità di continuare l'attività agonistica in una formazione interamente femminile. Durante il periodo con la Riviera, fa fatica a trovare spazio decidendo di lasciare la società al termine della stagione 2013/14, congedandosi con un tabellino personale di 29 presenze quasi tutte partite come riserva.

Nel periodo del mercato estivo nel 2014, Martina sottoscrive un accordo con il San Zaccaria, società dell'omonimo quartiere neopromossa in Serie A, alla ricerca di giocatrici per rinforzare il proprio organico in vista del campionato più impegnativo. Piemonte rimane con il San Zaccaria anche per la stagione successiva, scendendo in campo 17 volte, 12 da titolare per il turnover adottato da Marinella Piolanti, siglando 5 reti e contribuendo al raggiungimento del sesto posto in classifica e di un'agevole salvezza.

Concluso il rapporto con il San Zaccaria, durante l'estate 2016 si trasferisce all'AGSM Verona, società che grazie al secondo posto ottenuto in campionato appena concluso le dà l'opportunità di debuttare in UEFA Women's Champions League.

Il debutto nella competizione UEFA per club avviene il 5 ottobre 2016, in occasione della partita persa 3-1 sul campo delle kazake del BIIK Kazygurt, dove gioca tutti i 90 minuti della partita. Longega la impiega anche nella partita di ritorno, dove le veronesi non riescono a ribaltare il risultato dovendosi accontentare del pareggio 1-1, venendo così eliminate dal torneo.

Durante il calciomercato estivo 2017, il Siviglia annuncia di aver sottoscritto con un contratto per la stagione 2017/18. Piemonte rimane con la società fino ad aprile 2018, dichiarando la propria volontà di rescindere il contratto prima del termine della stagione, congedandosi con un tabellino personale di 6 reti su 20 incontri disputati. Nel luglio 2018 si lega alla Roma, con la maglia della quale fa il suo ritorno nel campionato di Serie A. Dopo un solo anno in Italia, nell'estate 2019 ritorna in Spagna, stavolta con il Betis, con il quale firma un accordo valido fino al 2021. Chiude l'esperienza il 31 marzo 2020, rescindendo il contratto durante la sospensione dei campionati per la pandemia di COVID-19 per motivi personali.

Ritorna in Italia per la stagione 2020/21, firmando con la Fiorentina, dove esordisce in occasione della vittoria di campionato per 4-0 contro l'Inter. Segna il suo primo gol con la Fiorentina nella gara di Coppa Italia contro la Riozzese Como.



Il 30 dicembre 2021, firma un accordo fino al 30 giugno 2023 con il Milan. Il primo gol con la maglia rossonera arriva il 23 gennaio 2022, in occasione della vittoria per 4-0 contro la Sampdoria. La prima doppietta arriva il 24 aprile, in occasione della vittoria per 6-2 contro il Pomigliano. Il 22 Ottobre 2022, realizza il suo primo gol da titolare, in gara in corso contro la Juventus, poi vinta dalle rossonere per 4-3.

Nell'estate 2012, Piemonte è tra le 25 atlete convocate dal coordinatore delle nazionali giovanili femminili, Corrado Corradini, nel raduno di Norcia che permetteva allo staff tecnico, guidato dall'allenatore Enrico Sbardella, di scegliere la formazione per le qualificazioni al Campionato europeo 2013 di categoria, dove le Azzurrine, dovevano cimentarsi con: Inghilterra, Irlanda del Nord e Israele nel Gruppo 2. Nell'estate 2014, viene selezionata per rappresentare l'Italia con la formazione Under-19, alle qualificazioni all'Europeo di categoria di Israele 2015, dove l'Italia era stata inserita nel Gruppo 4 con: Galles, Kazakistan e Turchia. Il suo debutto nel torneo avviene il 13 settembre 2014, al Şehir Stadium di İnegöl, dove le Azzurrine superano per 1-0 le turche padrone di casa.

Nel novembre 2016, viene inserita da Antonio Cabrini nella lista delle giocatrici convocate per il Torneo Internazionale Manaus 2016, in programma dal 7 al 18 dicembre 2016. Nel febbraio 2022, viene convocata da Milena Bertolini per il torneo annuale di Algarve Cup, ma prende parte solo al primo turno, dove le Azzurre vincono per 1-0 contro la Danimarca e nei giorni successivi subisce un infortunio al collaterale, che la costringe a saltare le partite seguenti. Torna a disposizione ad aprile, in occasione delle qualificazioni al mondiale 2023. Viene convocata da Bertolini anche per il campionato Women's Euro 2022, in cui le Azzurre vengono sorteggiate nel gruppo D assieme a: Belgio, Francia ed Islanda. L'attaccante romagnola va a segno alla prima partita, trovando il gol in occasione della sconfitta per 5-1 da parte della Francia. Martina Piemonte, nel dopo partita, rivive l'incubo iniziale azzurro e la riscossa nella ripresa e queste sono le sue dichiarazioni:

"Il mio gol sicuramente ha dato morale a tutto il gruppo perché non abbiamo mollato fino all'ultimo contro una delle squadre più forti. Lo sapevamo sin dall'inizio che la Francia era di un altro livello, ma non abbiamo mai mollato e questo mio gol ci deve dare umore e animo per le prossime due partite perché le dobbiamo vincere a tutti i costi".

Entrata nel finale di partita, Piemonte ci ha messo tre minuti a demolire la porta della Francia ed il motivo era semplice:

"Ero incazzata nera dal primo minuto perché un 5-1 visto così.. no, non ci stava per tutto ciò che abbiamo fatto, per come ci siamo preparate e abbiamo lavorato. Stavamo bene, tutte e quindi sono entrata in campo incazzata nera fino all'ultimo e poi è arrivato il gol e quindi sono adesso anche contenta".

Continua dicendo:

"Adesso ci sono altre due partite in cui dobbiamo vincere a tutti i costi: sono due gare alla nostra portata, anzi di più. Siamo molto più forti, dobbiamo crederci ma fino dal primo minuto perché qua oggi non ci abbiamo creduto dal primo minuto. Secondo me, conoscendo le mie compagne che sono degli animali che non mollano mai, dobbiamo crederci subito, le prossime partite dobbiamo vincerle tutte".

Martina Piemonte, ha inoltre, totalizzato in carriera, tra Campionato, Coppe Nazionali e Internazionali e Nazionale Italiana Women:

PRESENZE: 210

210 RETI: 62