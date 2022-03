Manca solo il posticipo del lunedì, Lazio contro Venezia e anche la 29° giornata di campionato sarà completata.

Il campo ha dato segnali importanti, ma, ancora una volta, più del rettangolo di gioco, che dovrebbe essere l'unico ed inequivocabile a decretare chi sia meritevole della vittoria finale, sono arbitri e VAR ad agire da protagonisti, "non graditi", dando interpretazioni di difficile comprensione.

L'episodio è da annoverare fra gli "storici", specialmente per chi, come me, implora un calcio "giusto e pulito" per tutti, senza distinzioni di maglie o colori. Siamo stufi di assistere a situazioni incomprensibili, se non attribuendo al VAR la responsabilità di "lesa Maestà", verso chi, l'uomo nero col fischietto, si è sempre ritenuto, il GIUDICE UNICO, il padrone del campo, senza alcuna possibilità di essere smentito o contraddetto.

Un discorso ad ampio raggio, per ora, che accusa non solo l'episodio specifico, ma un uso della VAR che definire bizzarro è il minimo. Doveva essere l'aiuto tecnologico all'uomo, viceversa a più di due anni dall'inizio del suo utilizzo, non si è ancora riusciti a vederne la reale utilità.

Accantoniamo momentaneamente l'episodio e torniamo a ciò che ci gratifica maggiormente, il campo e i risultati.

Le vittorie di Milan, Napoli e Juventus consolidano le posizioni di vertice e con l'Inter, seppur fermata sul pareggio da un coriaceo Torino, delineano chiaramente quali formazioni sono destinate alla prossima partecipazione Champions. Complici le fatiche degli impegni infrasettimanali, Atalanta, Inter e Roma, sono state costrette al pareggio. La squadra di Mister Gasperini, sullo zero a zero contro un Genoa ammalato di pareggite è sempre più avviato ad una retrocessione che sembra inevitabile, mentre Inzaghi e Mourinho, si salvano nei minuti finali, come scritto a Torino il primo e a Udine, lo Special One, grazie ad un rigore, rientrando dalle rispettive trasferte con un solo punticino. Mentre il Milan ha superato senza tanti problemi, anche se con uno striminzito uno a zero, un Empoli attento, ma poco incisivo, il Napoli vince a Verona una partita complicata, abbastanza fondamentale per la volata finale, specialmente dopo la sconfitta casalinga subita proprio dal Milan.

Importante anche la vittoria della squadra allenata da Mister Allegri, a Genova contro la Sampdoria. Al di là delle polemiche per una mancata espulsione e per un calcio di rigore fin troppo generoso, che da sempre accompagnano ogni commento sulla "Vecchia Signora", la squadra pluriscudettata di Torino, non sempre a ragione, è fin troppo evidente che sta affrontando il campionato con innumerevoli assenze, cosa successa anche al Milan in altro periodo, ed il fatto di essere ancora attaccata alle primissime posizioni evidenzia quanto gli investimenti invernali ne abbiano salvato una stagione che sembrava, non solo compromessa, ma addirittura avviata all'esclusione dalla Champions del prossimo anno, che viceversa oggi appare assicurata.

Ma ora affrontiamo l'argomento principale: l'Inter e Marotta.

Sappiamo tutti quanto la squadra, attualmente Campione d'Italia, abbia dovuto intervenire sul mercato per trovare quelle risorse economiche indispensabili per non rischiare il fallimento "economico sportivo". Le cessioni di Hakimi e di Lukaku e la rinuncia al tecnico, Antonio Conte, sono ottimi affari, per il bilancio, ma un brusco ridimensionamento a quella scalata al ranking mondiale a cui l'Inter sembrava destinata.

Eppure l'Inter ha saputo stupire, guidata da un DS di livello assoluto, forte di un esperienza trentennale, in continua ascesa, ha operato con pazienza e sapienza, non senza errori (e Sensi ne è l'esempio), ma riuscendo dove pochi altri sarebbero riusciti.

Ne elogio le doti, convinto di ciò che scrivo, eppure l'episodio di ieri, quel calcio di rigore troppo evidente a favore del Torino, che gli stessi interisti non fanno difficoltà ad ammettere, apre uno scenario ben diverso e per certi versi inquietante.



Marotta è solo bravo oppure ha anche un peso specifico, fuori dal campo, sempre particolarmente utile quando le cose si complicano? Una domanda forse poco elegante, in classico stile complottista/sportivo, ma in una stagione dove non c'è alcuna squadra che spicca per bravura e stacca le antagoniste, i molteplici "aiutini" che la squadra nerazzurra sta regolarmente raccogliendo, compreso il rinvio a data da destinarsi della partita da recuperare contro il Bologna, prendono un significato ben diverso se la "ciliegina" è non fischiare un rigore NETTO.

L'Inter è in crisi, su questo non ci sono dubbi. Troppo pochi i sei punti raccolti nelle ultime cinque giornate, a fronte degli undici di Juve e Milan e il prossimo avversario sarà la Fiorentina. Se la squadra allenata da Simone Inzaghi non vincesse, complice la sosta per gli spareggi delle nazionali e la successiva trasferta a Torino contro la squadra allenata da Mister Allegri, posso affermare con una sufficiente sicurezza che anche con sette partite a disposizione (otto con il Bologna) la volata scudetto avrebbe una brusca frenata.

Lo scorso anno il ritornello erano i rigori dati al Milan, non sento uguale rimostranze quando a trarne vantaggio sono altri, o sbaglio?

Se serviva il VAR per convalidare un gol di mano, all'Udinese, per annullare un gol a Kessie, contro il Napoli, per fuorigioco "geografico" di Giroud, steso a terra, nuovo termine oramai inserito nel regolamento calcistico, ma specialmente per non assegnare un rigore evidente, allora GRAZIE, stacchiamo la spina e lasciamo che sia solo uno a sbagliare. Solo così potremo salvare il Calcio da quelle fin troppo facili illazioni che oggi appaiono inconfutabili.

Ecco perché oggi la mia domanda è: Ma Marotta è solo bravo??