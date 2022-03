L'Italia ha promesso di stanziare risorse, e risorse "il prima possibile", per la ricostruzione del teatro nella città ucraina di Mariupol, che è stato bombardato dalle truppe russe in quanto serviva da rifugio per mille persone. Il ministro della Cultura italiano, Dario Franceschini, ha annunciato il provvedimento da lui proposto e approvato giovedì dal Consiglio dei ministri. "L'Italia è pronta a ricostruire il teatro Mariupol. Il Consiglio dei ministri ha approvato la mia proposta di fornire all'Ucraina i mezzi e le risorse il più rapidamente possibile. I teatri di ogni Paese appartengono a tutta l'umanità", ha twittato.

Si comincia, nella brutalità della guerra, a vedere, forse, qualche spiraglio per un accordo che possa mettere a tacere le bombe che stanno distruggendo gli animi umani e le città. Nell'affermazione del Ministro si vede la volontà, da parte dell'Italia, di iniziare a pensare al "dopo" partendo dalla ricostruzione della cultura.

Mi viene in mente, per similitudine, quando Firenze fu in gran parte distrutta per colpa dell'Arno. Anche in quel caso le istituzioni civili di tutto il mondo fecero la propria parte per il rifacimento delle strutture.

Erano le prime ore della mattina del 4 novembre 1966 quando la città fu risvegliata da un'ondata di maltempo senza precedenti, causando ingenti danni non solo nella città, ma anche in tutto il resto della regione. Non fu colpito solo il centro storico fiorentino, ma anche le aree periferiche, in quanto l'Arno esondò sia a monte sia a valle della città.

Lo straripamento colpì anche paesi in provincia di Arezzo, l'area del Mugello, numerosi centri del Casentino e comuni della periferia come Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

Dopo alcuni giorni le campagne erano ancora allagate e i danni riportati furono notevoli. A peggiorare la situazione vi fu anche l'esondazione di un altro fiume, l'Ombrone, che causò notevoli danni in Maremma, colpendo in particolar modo la città di Grosseto.

Nei giorni precedenti il famoso e triste 4 novembre, la mia città fu colpita da intense piogge, ma i cittadini non si preoccuparono, in quanto abituati anche alle conseguenti piene. Nessuno immaginava ciò che sarebbe accaduto.

Il 3 novembre la situazione iniziò a evolvere in maniera sempre più drammatica. Dalle 8 del mattino pioveva ininterrottamente e nel corso del pomeriggio fu sollecitata anche la capitale e le autorità romane della complessa situazione che si sarebbe venuta a creare.

I sindaci dell'hinterland si riunirono in fretta per discutere di quanto stava accadendo.

Alle 23 il livello dell'Arno iniziò a salire sempre più, generando uno stato di paura collettiva.

Un'ora dopo tracimò nel Valdarno Superiore. Numerosi comuni furono investiti, fino ad arrivare a Firenze.

Tra la notte del 4 e 5 novembre si attivò la macchina dei soccorsi per aiutare numerosi cittadini in difficoltà. Iniziarono a essere rimesse in stato di agibilità le abitazioni e le attività economiche principali.

Ci furono 34 morti.

Si cercò di mettere in salvo anche l'enorme e inestimabile patrimonio artistico della città. La tragedia sarà ricordata, come spesso accade, per la mancata coordinazione da parte di una struttura base della protezione civile. La disinformazione fu talmente alta che commercianti, abitanti e molti artigiani furono avvisati troppo tardi del rischio a cui sarebbero andati incontro.

L'alluvione viene ricordata anche per gli "Angeli del fango". Gli aiuti per la ricostruzione arrivarono da tutto il mondo. In una delle tante occasioni in cui il comune ha voluto celebrare il ricordo dell'evento, Firenze fu invasa da persone di ogni dove.

All'epoca il mondo rispose: presente!

Tutti si rimboccarono letteralmente le maniche. "Perché partì da Sidney", fu chiesto a un elegantissimo signore di mezza età, "per sporcarsi le mani in una città che nemmeno conosceva?". La risposta fu disarmante: "Per la bellezza che avevo letto sui libri. Non potevo fare diversamente per le generazioni future".



Bargellini è ricordato per essere stato il sindaco dell'alluvione. Tre mesi dopo la sua elezione successe quanto descritto. Un anno di lavoro per salvare la città dalla melma e dalla nafta lo rese famoso in tutto il mondo.

Il segretario del sindaco, Giuliano Borselli, nel libro "Piero Bargellini sindaco dell'alluvione" ricorda che "...arrivando a Palazzo Vecchio scorgo una folla muta e grigia che si snoda in una lunga fila all'ombra delle statue giganti di Piazza della Signoria per chiedere pane, mortadella e un po' di acqua bollita. "I danni di Firenze?", mi chiede il vicesindaco Lagorio. "Nel calcolarli, si corre il rischio di sbagliare di cento miliardi". Dodicimila auto distrutte, seimila negozi rovinati, cinquantasette cinema inservibili, venti musei e quaranta chiese colpite, vite umane perdute, migliaia di carogne di animali che imputridiscono nelle campagne, cinquemila famiglie senza tetto, danni per riparare i quali occorrerà il lavoro di una generazione, una spaventosa catastrofe che supera le pestilenze del Medioevo, gli assedi della città dei Medici, le devastazioni perpetrate dagli eserciti stranieri. "Voglio parlare con il sindaco", dico. "Lo troverà a casa sua, gli farà piacere se lo cerca là perché Santa Croce, dove abita il sindaco, è uno dei rioni più colpiti e lui vuole che i giornalisti si rendano conto, con i loro occhi, delle distruzioni". Corro in Via delle Pinzochere dove i bersaglieri stanno spazzando le strade. La melma è ancora alta, si attacca agli stivali, e bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi perché ci sono ancora tombini aperti e si corre il rischio di cadere e di morire come uno spazzino del Comune.

Mi affaccio alla soglia del numero 3 e mi colpisce la vista di un cortile dove sono allineati poltrone sfondate, mobili antichi sventrati, libri preziosi e manoscritti sepolti sotto un dito di fango. "Dove sono qui?", domando. "A casa del sindaco". Era Piero Bargellini, che mi accoglie con un sorriso. "A Firenze", mi dice "circola una battuta che mi piace: abbiamo un sindaco ammollato ma non rammollito".

Questa era la città di Firenze; questo era Piero Bargellini. Il nostro sindaco.

Appena un anno dopo, la partitocrazia e la politica di corrente, ma non certo coerente, decise di fare a meno di lui. Se ne liberò disinvoltamente. Venne ripagato con la moneta del sarcasmo e dell'ironia presentandolo come una specie di padreterno presuntuoso, un semidio vanesio, un malato di narcisismo senile. Triste spettacolo di ingratitudine, di angustia morale e di insensibilità. In un mondo di politici musoni e noiosi come la pioggia, Bargellini era un fine e spiritoso oratore. Aveva per "loro" un grande insormontabile difetto: era abituato a chiamare le cose con il loro nome e cognome.

Fu condannato come "qualunquista". Piacere agli uomini comuni, alla gente semplice è, ancora oggi, se non un reato, una squalifica. Le sole simpatie che è lecito suscitare sono quelle di coloro che manovrano gli apparati dei partiti.

Rino Formica, membro di rilievo del Partito Socialista Italiano durante la segreteria di Bettino Craxi, diceva che, in fondo, "la politica è sangue e merda".

Appunto.