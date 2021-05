Clamoroso al Milan: si pensa subito allo Scudetto, il sogno del Milan arriva dalla Lazio.

Ciro Immobile e Milinkovic-Savic.

Servono 120 milioni.

Ciro Immobile costa 30 milioni

In un'ottica di ridimensionare il club, Lotito pensa seriamente alla cessione di Ciro, e il Milan fa la sua offerta: 3 rate da 10 milioni, ma non solo, il Milan può offrire pure Leao come contropartita alla pari.

La vera ossessione di ELLIOT: Milinkovic-Savic, ma costa tantissimo 60/70 milioni

L'unica strada per arrivare al laziale è un sacrificio da parte del fondo, servono 70 milioni cash, magari inserendo pure Hauge, o la carta vincente sarebbe quella di mettere sul piatto Romagnoli, ma il suo ingaggio è impossibile per La Lazio.

Suggestioni, ipotesi e sogni: intanto saranno ceduti 3 big

Romagnoli

Donnarumma

Chalanoglu

Il piano B porta a Giroud, con Scamacca, del Sassuolo sempre in lista.

Ilicic, Come sostituto di Hakan, e il preferito, oppure c'è l'idea: Papu Gomez, che potrebbe già lasciare la Spagna.

Al Milan non c'è posto per un ingaggio superiore a 3 milioni, a meno che non sia un big, come Milinkovic-Savic o Immobile.

​​​​​​