Sacchi sarebbe andato molto d'accordo con Gerry Cardinale. Sacchi tatticamente ha inventato solo il fuorigioco istantaneo comandato dal braccino alzato di Baresi che addirittura veniva a sostituire, a forza di vederlo, nella mente dell'arbitro, lo sventolio della bandierina.

La sua grande innovazione, durata poco ma assolutamente rivoluzionaria, è stato il metodo, che partiva da allenamenti feroci e finiva sulla ripetitività assoluta degli schemi in campo e fuori, rincorrendo i giocatori ovunque, anche dopo gli allenamenti, con i suoi schemi in mano. Quindi sull'automatismo ossessivo della squadra intesa come corpo unico e unicamente pensante. La zona, risultato sul campo l'aveva già fatta il grande Liddas che di ossessivo non aveva proprio niente.

Capello ereditò da Sacchi una squadra stremata e la ricondusse in piani più praticabili.

Gerry Cardinale fa fuori due delle tre M, non certo per i risultati sportivi che in fondo ci sono stati, ma perché pensa di trasformare il Milan in una macchina automatica. E ovviamente, in stile Yankee, in una macchina da soldi e soprattutto di spettacolo multimediale, come è in fondo tutto lo sport americano. Cioè, porta nell'organizzazione il modello di Sacchi sul campo.

Sì, sarebbero andati d'accordo. Sacchi voleva far fuori il più grande centravanti mai visto al Milan perché non si adattava alla sua ameba calcistica e magari diceva sottovoce di risparmiarsi un poco. Fortunatamente c'era Berlusconi che tra Sacchi e Van Basten preferì Van Basten.

Maldini e con lui Massara non hanno qualcuno che fa fuori Gerry, sfortunatamente. E quindi chi ama il Milan o spegne la TV o non va più allo stadio, oppure si sceglie una squadretta del suo paese se ce l'ha e si consola.

Oppure dice che “the show must go on”, dipende, magari ritorno alla Alessandria di mio padre.



Non tutti sanno, visto che siamo in tema di spareggi, che nel giugno del '57 ben 70000 persone giunsero a San Siro da Alessandria e Brescia per uno spareggio per andare in serie A. Forse un record assoluto. Da Alessandria fu un esodo biblico, in treno, in pulman e con tutti i mezzi, poche macchine, per fortuna, di un terzo della città e da Brescia pure. Non ci furono scontri ma solo sofferenza in campo e sugli spalti né ultras vari, si andò ai supplementari. Niente curve, alessandrini e bresciani mischiati insieme. Niente megacoreografie, qualche bandiera qua e là. Entrammo a stento in uno stadio gremito. Mio padre portò tutta la famiglia per l'evento. Per la sua Alessandria, città poi del mitico Gianni, della nostra terra, anche quella di Coppi, di cui ero conterraneo e fanatico io.

Segnarono subito i grigi, noi appena entrati a stento. E mio padre, fanatico del suo vecchio Moccagatta, sventolò come un invasato la sua giacca, con portafoglio e chiavi di casa dentro, faceva un caldo incredibile, e prese in pieno mia sorella con un gancio perfetto, e la poveretta rimase stesa un bel 5 minuti. Altri tempi, altro calcio e altra storia.

E non tutti sanno che il Moccagatta, per festeggiare gli 800 anni di storia della Città di Alessandro III, invitò nientemeno che il Santos di Pelè che segnò e usci tra gli osanna con la maglia 10 dei grigi, una maglia importante. Ma a Gerry di queste cose non gli importa niente. Heinlein dice che senza storia non hai futuro.

Ma gli Yankees di storia hanno solo la loro rivolta contro gli oppressori inglesi e un massacro tra di loro per il colore della pelle e la grinta dei dominatori romani. Se potessero in computer graphics, aggiungendo effetti speciali in 3D, ricostruirebbero, così come è esattamente ora, il Colosseo. Lo metterebbero a Las Vegas, ma senza il sangue sparso e senza lo scorrere dei secoli e il profumo della storia che introduce memorie antiche e irripetibili.



Pensavo che Maldini fosse un goodwill del Milan. Mi sono sbagliato. Gerry lo sostituisce con un software, meglio un software proprietaro, capace di cercare, di trovare e di analizzare nuovi talenti e con questo di fare business in stile yankee. Non la capisce e non la capirà mai la storia del Milan e i suoi simboli. Il ruggito dello stadio per lui è il punto di partenza del suo progetto fatto più di bit che di cellule nervose. Berlusconi lo aveva capito in una concetto di milanesità, avrebbe comprato anche l'Inter sicuramente, ma di storia, di fatiche e di gloria passata da riportare in alto.



Cardinale porta in alto un astronave senza passato che pensa solo ad un futuro, molto a stelle e strisce.

Non ha la vera origine di un Comisso (come lo avrei voluto al Milan!), no... ha solo modelli di business alla Goldman Sachs. Maldini e con lui Massara, di quest'ultimo forse era già in corso un'altra destinazione, giusta per il suo valore, è un intralcio ingombrante, un alpha con cui c'era già stato scontro un anno fa, fino all'ultimo giorno utile. Uno scontro con la storia che vuole ricostruire dal niente, perché il passato vero gli dà fastidio, meglio riprodurlo in 3d o in un software proprietario.

Gli Americani, quando arrivano, fanno piazza pulita del management, ma una società di calcio non è una società di Wall Street, è profumo di campioni, di sudore e di boati. Maldini è il Milan. Quello di Gerry è una astronave, una Enterprise pronta a solcare mondi lontani. Piena di computer in sala comando.



Nuovi personaggi sono entrati, in sordina, poco conosciuti, che hanno ridotto l'umano e introdotto i bit. Maldini non è di questo mondo. Pioli ci ha messo del suo, consciamente o inconsciamente non lo so. Ha fatto un turnover schifoso, non ha mai usato le scelte di Maldini. Ne ho parlato in altri interventi. Ma ora ci sono le scelte del software proprietario. Magari non sa che stanno costruendo un automa con un milione di schemi tattici che si siederà in un futuro di calcio come allenatore automatico. Era quello che faceva Sacchi, solo che lui dopo un poco è andato in corto circuito, perché fortunamente è un umano, e gli automi si sostituiscono con altri in versione 2.0.



Sono perplesso. Il Mondo milananista percosso e attonito al nunzio sta.

Io sto con Maldini. Molti diranno tiremm innanz. Ci devo pensare.