Parto dal presupposto che non voglio attaccare nessuno, alla fine la felicità di vincere una partita così importante galvanizza e non poco, ma cosa resta di quella stagione negativa fino a pochi minuti prima di questa gara?

Io sono romano, quindi vivendo a Roma vivo la rivalità tra i tifosi della Roma e della Lazio ogni giorno, quindi gli sfottò vari che si portano avanti ogni qualvolta che una o l'altra squadra perde, mentre l'altra vince. Ma anche se succede che entrambe vincono, si va a vedere la classifica e malgrado tutto si prende in giro chi si trova sotto. Allora come ben spiegato, la rivalità è davvero assurda tra le due tifoserie, e più ci si sposta in borgata e più si fa pesante, ma essendo anche un ascoltatore delle radio romane, in una specifica della Roma su 101.5 in pieno mattino, ecco che prima del derby di ieri sera serpeggiava l'amarezza, soprattutto dei tifosi che chiamavano giornalmente per dire che 'la squadra faceva ridere, che Pellegrini non era degno di essere il capitano, che Mancini e Ibanez non sarebbero titolari in nessuna altra squadra, che Vina e Veretout non erano all'altezza di quella squadra, e addirittura che i Friedkin erano stati mandati dall'ex presidente Pallotta, visto che tutti gli americani compravano la Roma soltanto per fare i loro porci comodi che non era il bene della squadra ma del loro portafogli'.

Questo fino a sabato mattina, quindi cosa sarebbe cambiato se si vinceva il derby? Nulla, se non il sorpasso proprio su i cugini e un sesto posto, che dal settimo non avrebbe fatto fare i salti di gioia, almeno dopo quello che si era detto poche ore prima della gara.



Roma e Lazio scendono in campo alle ore 18, bello tutto; le coreografie da una parte e dall'altra, nessuna bomba carta che esplode, ma solo tanto pubblico che incita una o l'altra squadra, poi il campo dà il suo verdetto, la Roma sembra essersi trasformata, mentre la Lazio sembra la preda sacrificale, la partita si chiude con un 3-0 per la Roma.

Quindi la squadra giallorossa passa al sesto posto a quota 51 e la Lazio sorpassata resta a quota 49.

Stamane, uscendo per andare a lavoro, per curiosità passo sulla radio 101.5 Centro Suono Sport, la trasmissione di Marione, per chi è di Roma può capire, e sento trombe, la canzone del Gabbiano di Gianni Celeste, gente che urla e strilla "J'avemo rotto er...". Ma che fine hanno fatto gli umori bassi di due giorni prima al telefono della trasmissione radiofonica?

Ora mi viene da pensare, ma alla prima sconfitta o partita sbagliata, si tornerà di nuovo a parlare delle cose che non vanno bene in questa società, oppure resteranno galvanizzati anche dopo le sconfitte dicendo la solita frase "Basta che avemo battuto la Lazie! Tutto il resto non conta".

Forse il mio modo di vedere calcio è molto diverso, io non conto l'avversario di turno, io giudico l'intera stagione della mia squadra, quindi il derby con il Torino, che certo io non sento per niente, per me è incontrare ogni anno una squadra da salvezza e niente più, il derby d'Italia contro l'Inter è una partita sentita, ma una volta finita vinta o persa si pensa alla gara dopo. Invece come ben so, qui se una squadra perde, addirittura ci si scurisce in volto, addirittura non si esce di casa per non essere perculato, arrivando addirittura a non mangiare e tenere la televisione spenta per non cadere in un canale che sta parlando di quella partita.

Tifosi? Sì, però dovrebbero viverla più tranquillamente, alla fine una partita non fa la stagione.

Ma la domanda che sarebbe da fargli è: 'Ma davvero preferiresti fare una stagione fuori da tutto o addirittura andare in B, ma vincere i due derby?'