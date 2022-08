Mi chiedo, ci chiediamo, vi chiedete, si chiedono spesso se una squadra quando vince uno scudetto dopo tanto tempo sia per fortuna o perchè, magari, era scritto nelle stelle. Ma la verità dove sta? Io spesso mi chiedo davvero se il Milan abbia vinto questo scudetto per meriti suoi, del mister, di tutti e due, o soltanto perchè chi la seguiva si è fregato con le proprie mani. Sì, parlo dell'Inter che in un sol colpo ha perso Hakimi e Lukaku, ma che anche senza sembrava più forte di quel Milan che poi ha trionfato. Non vado oltre nella classifica anche perchè dietro le due milanesi si è aperta una voragine partendo dal Napoli terzo, alla Juve quarta, per chiudere con Lazio, Roma e Fiorentina che sono rimaste poco più che anonime - parlo di campionato e non di coppe Europee dove poi solo la Roma ha fatto una bella figura vincendo la Conference League. Ora vedo spesso molti tifosi del Milan innalzarsi per delle vittorie in amichevole, per l'arrivo di un semi sconosciuto come Charles De Keterlaere. Vedo qualche rossonero sentirsi potente e forse lo è davvero e nessuno lo sa. Io credo così tronfi davanti ad una resistenza ad una offerta del Real Madrid che non riuscendo a strappare Kylian Mbappè al PSG ha provato a fare lo stesso con Rafael Leao con 120 milioni - anche se qualche milanista si è detto indignato che per Leao siano stati offerti meno soldi che per Mbappè. Beh, la risposta sta proprio nel fatto che Leao non vale Mbappè. La convinzione di essere forti porta anche a pensare di avere in rosa un campione giovane che potrebbe sbancare il lunario, addirittura mettendogli addosso una ipotetica clausola rescissoria da 250 milioni di euro. E chi è Cristiano Ronaldo o Lionel Messi dei tempi migliori?



Ma passiamo oltre, perchè un tifoso in casa sua vede anche un Kalulu come un Koulibaly, anzi più forte, stesso per Tomori, vede un Tonali come Gerrard o Lampard, e un Giroud come Haaland. Ma ci può stare, perchè quando si vince si pensa di avere davvero i più forti in assoluto, anche se poi si è vinto solo in Italia, visto che in Champions si fa sempre la stessa fine per le italiane in generale. La risposta, in questi casi, è sempre la stessa: "Siamo appena tornati", e infatti hanno ragione. Ma il discorso di "essere tornati ora", è che proprio le italiane, anche se partecipano per dieci anni di fila in Champions, come la Juve, alla fine partecipano, ma tanto a vincere ci pensano gli altri, quindi, che sia un anno o che ne siano dieci il risultato in Champions non cambia....vincono sempre gli altri, mettiamoci l'anima in pace. Ma torniamo al Milan, perchè l'argomento parla di Milan e non delle altre, e allora la domanda è: ma davvero il Milan e i suoi tifosi pensa e pensano di vincere anche quest'anno? La risposta sembra essere di sì, ma questo resta un pensiero dei tifosi del Milan stessi, perchè al di fuori la si pensa davvero in altro modo. Molti vedono l'Inter favorita, la Juventus seconda e addirittura la Roma terza, con la quarta posizione che proprio sarebbe dei rossoneri. Da cosa nasce questa convinzione? Da una stagione per tanti fortunata dei rossoneri, che avrebbero vinto soltanto perchè dietro si facevano male da soli. La stagione è agli sgoccioli, e il Milan ha preso come nome importante (almeno cosi per la società e non per il resto d'Europa) soltanto Charles De Keterlaere, perchè per il resto ha pensato bene che; rosa che vince non si cambia, ma si rafforza.



Ma davvero il Milan così com'è sarebbe ancora la favorita scudetto? A mio avviso no, e vi spiego il mio personale pensiero. Credo fortemente che il Milan nel complesso sia una buona squadra, diciamo un Leicester che vinse la Premier, ma dire che ha una potenziale per fare due campionati di fila mi pare troppo esagerato. Credo invece l'Inter pronta a riprendersi lo scudetto, di una Juve che deve ancora completare il suo parco giocatori in entrata e soprattutto in uscita seconda o terza, e una sorprendente Roma, che tutti scarta o mettono al quarto posto, mentre a mio avviso battaglierà con la Juventus per il secondo o terzo posto, mentre il Milan la vedo o terza o quarta non più su. Quindi mi accodo a chi pensa che il Milan abbia avuto una stagione fortunata, e se davvero lo è stata allora il prossimo anno lo scudetto sarà su un altra maglia, in caso contrario allora potrebbe aprirsi un nuovo ciclo di scudetti consecutivi stavolta a strisce rossonere.