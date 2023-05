Probabilmente è il giocatore più ricercato del mondo in questo mondo. Non si parla che di lui. In ogni angolo del globo.

No, non di miti del calcio come Maradona o Pelè, non di mostri destinati a diventare sacri come Haaland o di dei in caduta dal monte Olimpo come Messi e Ronaldo. Ma di Daniel Bameyi!

E chi è? Capitano della Nigeria Under 20, che ha fatto fuori l'Italia, senza nulla rubare in campo eh. Però sta esplodendo un caso planetario che potrebbe comportare l'esclusione della Nigeria dai mondiali dei giovani del calcio. Mondiali, che come è noto, sono più una vetrina per i procuratori che cercano di piazzare i propri "gioielli" grezzi in bella esposizione, che per quelle società che vanno alla ricerca di talenti giovanissimi da poter far crescere nel proprio ambiente calcistico.

Basta pensare all'Italia: Pafundi, Casadei, Baldanzi, Montevago sono giocatori che avranno un mercato importante. La Nigeria ha una popolazione di 200 milioni di abitanti. Una enormità. E di questo ragazzo di periferia nulla si sa. Si è scoperto da tempo che la squadra in cui avrebbe giocato non esiste. C'è chi parla di una squadra di quartiere.

Addirittura ha giocato nella nazionale maggiore, come si legge nella pagina di wikipedia inglese a lui dedicata. "Bameyi è stato convocato per la prima volta nella squadra senior della Nigeria nel novembre 2022, per un'amichevole contro il Costa Rica , debuttando poi nella sconfitta per 2-0. È stato nuovamente convocato nella squadra maggiore per due partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2023 contro la Guinea-Bissau ".

Non ha impressionato più di tanto, tranne forse nella partita contro l'Italia.

E qui si aprono una infinità di interrogativi.

Quanti anni ha realmente questo giocatore, che si dichiara nato nel 2006? Già nel marzo del 2023 si scriveva in una rivista internazionale del suo caso. Ha giocato anche nell'under 23. Evidentemente si tratta di una chiara operazione imposta dal proprio procuratore, un giocatore che viene dal nulla che si sta cercando di far notare con tutte le vetrine a disposizione per piazzarlo in qualche squadra per qualche milionata di euro e riempirsi il portafoglio?

Gli indizi corrono verso questa soluzione.

Ma a questo punto la vera domanda è e non può che essere una sola: ma Daniel Bameyi esiste per davvero?

Un caso vero e proprio per Sherlock Holmes! Ed in tutto ciò si sta rischiando una figuraccia plateale a livello di organizzatori di questo Mondiale, perchè chi di competenza non ha controllato?

Dormiva?