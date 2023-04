Vado oltre il parafulmine Max, la Juventus è l'unica squadra che fa tweet su quanti clean sheet è riuscita o meno a mettere insieme.

Ebbene, questo dà la misura della mentalità che c'è nella società. E per questo non riesco a puntare il dito contro Allegri come se fosse lui a imporre uno stile di gioco che solo l'Atletico di Madrid sa far peggio.

Non è così, ne è solo l'esecutore.

È la Proprietà, è la Dirigenza ad aver una visione provinciale.

Io dalle parti di Madrid o di Barcellona, di Manchester non ne vedo tweet celebrativi su quanti gol evitano di prendere, e neanche su quanti ne fanno. Ma sui trofei che portano a casa, che poi quasi sempre derivano da quanti gol in piu fai rispetto agli altri.

Finchè ti guardi sempre alle spalle, avrai pure la superiorità numerica davanti alla tua porta ma non farai mai male agli altri perchè sei in inferiorità dove il gioco lo costruisci e soprattutto dove lo finalizzi.

E l'esempio pratico te lo dà la sfida con lo Sporting.

Dove hai 3 uomini dietro, più i due esterni che in fase di non possesso tendono sempre ad abbassarsi sulla linea dei difensori, e chiudi gli spazi, se non ti prendono in contropiede, ma poi non riesci ad uscire dalla tua meta campo perchè i centrocampisti, peggio ancora se sono solo due, han distanze siderali dagli attaccanti e, soprattutto se non han i piedi di Pirlo, non possono accorciare le distanze con la rapida verticalizzazione, e non han neanche chi aiuta la risalita del campo perchè gli esterni devono uscire dalla propria trequarti e gli altri han gioco facile a pressarti e rubarti il pallone.

Nè tanto meno fai male agli altri perchè anche con uno che strappa come Chiesa, quando sei, finalmente, nella trequarti avversaria, gli altri son schierati ed in parita numerica.

Passa il concetto che se ne hai 3 davanti non hai "equilibrio".

E son tutte c***.

Visto che di tridenti il mondo è pieno, a partire da quello del Napoli o del Real, del Barcellona o del City, del PSG.

E che tutte, e dico tutte, le migliori d'Europa giocano tranquillamente senza i 3 difensori dietro e sono equilibrate, anche più equilibrate della Juventus.

Che argomenta per giustificare quando c'è una sola giustificazione.

Che è esemplificata da quel far notare quanti gol si è evitati di incassare, e rappresentata dal motto "primo non prenderle" altro che "fino alla fine".

La Juventus ha in rosa centrali come Gatti e Bremer, Bonucci e Rugani che possono comporre coppie affidabili, anche senza essere le più forti del mondo.

Ha Danilo che è un affidabile terzino, a destra come a sinistra. Ha Cuadrado come Alex sandro validi su entrambe le fasce. E costruisce una squadra con lo scopo di trovare una comfort zone a Kostic anzichè a Chiesa e Di Maria dai quali, invece, si pretende che si debbono adattare in ruoli che non sono i loro, per il famoso equilibrio.....

Robe del genere dalle parti di Manchester, quale sponda che sia, o di Madrid sono inimmaginabili!

Vi riderebbero in faccia dianzi alla scelta se è meglio un'assetto che metta a proprio agio un'onesto comprimario o il fuoriclasse che ti risolve le partite.



Chiesa è un'ala offensiva. Non è un tornante come Kostic e non è una seconda punta come Dybala.

Non è un anarchico: è un esterno da 4.3.3, tutt'al più da 4.2.3.1.

Esattamente come il ben piu forte, anche se più anziano, purtroppo, Di Maria. Neanche per un secondo dovrebbe porsi la questione di impiegarli in una posizione diversa. Men che meno visto che in quelle posizioni han vinto europeo e mondiali, ed il secondo ci ha fatto una carriera in cui ha vinto lighe e champions, si può raccontarsi la minchiata dell'equilibrio.

E non mi si venga a raccontare che Bremer gioca bene nella difesa a 3 perchè (1) nessuno lo ha mai provato diversamente e (2) se gioca bene solo nella difesa a 3 non è un grande calciatore e non farà mai una gran carriera.

Il Brasile non gli costruirebbe mai la squadra intorno semmai pretenderebbe da Lui che si adatti ai fuoriclasse che le vincono le partite. Se poi Allegri pensa che a Kostic non intende rinunciare faccia tesoro del coraggio di Lippi che inventa Zambrotta, e che risultati signori, terzino sinistro alla vigilia della partita con il Real di Figo, che opposto, da Pallone d'oro, al comasco manco la vide la palla!

2 centrali, 2 terzini, 3 centrocampisti, 2 ali, 1 centravanti.

Il calcio è semplice, dice Allegri, perchè lo rende complicato allora?