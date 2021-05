Romelu Lukaku non è soltanto il capocannoniere della squadra ma è anche il leader dentro e fuori dal campo. Il belga ha trascinato la squadra verso lo scudetto con 21 goal,10 assist e tanta lotta in mezzo al campo, in attacco e in difesa. La scelta di prendere l'attaccante da Manchester nell'estate del 2019 è stata assolutamente azzeccata. Bravo Conte ad insistere affinchè la società lo prendesse.

La squadra si è affidata a lui e Lautaro davanti non solo per i goal e gli assist ma per la sua forza fisica e la sua capacità di tenere palloni e far alzare la squadra al momento giusto. Lukaku gioca spesso davanti alla porta e la sua capacità di portar fuori dalla propria zona i difensori avversari permette ai suoi compagni di arrivare in area di rigore e segnare.

La sua capacità di far male in ripartenza con delle volate che lo rendono immarcabile. Gli esempi più eclatanti nelle partite contro Lazio e Milan nel girone di ritorno. Nell'occasione del 3 a 1 contro i biancocelesti Lukaku supera nettamente Parolo e serve a Lautaro il goal che ha chiuso la partita. Nel derby in occasione del 3 a 0 ha surclassato Romagnoli chiudendo la partita con un tiro secco.

Segna in tutti i modi e fa assist come in occasione del derby dove mette il pallone sulla testa di Lautaro Martinez o quando offre allo stesso argentino il pallone del raddoppio nella partita contro il Sassuolo.

Protagonista assoluto che con l'argentino ha formato e forma una delle fondamenta del diciannovesimo scudetto.

Devastante.

Bassano Giancarlo.