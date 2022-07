Caro Lotito, qui di panini ci sono solo quelli che le persone mangiano in continuazione. Forse per rifarsi delle parole usate dalla giornalista in occasione della presentazione di Dybala, Lotito ha voluto paragonare il talento argentino ad una figurina Panini, mettendosi fortemente in ridicolo agli occhi del mondo intero. Visto il mercato fatto dal presidente biancoceleste e dai suoi collaboratori, credo non sia affatto in grado di poter parlare del mercato altrui e, ancor più, della Roma che questa estate è stata una delle più attive per rinforzare la propria rosa. Claudio Lotito sembra avere un grosso problema, ovvero quello di vivere con un grande complesso di inferiorità nei confronti della Roma.



La Roma ingaggia Mourinho e lui ripiega su Sarri, la Roma ingaggia Abraham e lui ripiega su Pedro. Praticamente ad ogni mossa della Roma, Lotito cerca di rispondere. Peccato, però, che non lo faccia mai all'altezza di quanto fatto dalla squadra giallorossa. Eppure, anche la tifoseria della Roma, sarebbe da prendere come esempio, visto che a metà luglio fa 36000 abbonamenti, che per le prime due gare in casa, di cui una amichevole, fa 100 000 spettatori. I laziali potevano augurarsi che per rispondere all' acquisto di Dybala, da parte della Roma, avrebbero ingaggiato Ronaldo. Poi, però, bisogna fare i conti con la realtà e allora ve li immaginate voi Lotito o Sarri telefonare a Ronaldo? Sarebbe diventata la comica più grande di tutta la storia. Vedere in questo modo la Lazio, da tifoso romanista, non può far altro che farmi ben sperare per la stagione.