Il Milan, la squadra campione d'Italia, la festa per Milano, gli insulti ai cugini dell'Inter, il sigarone di Ibra e bla,bla,bla,bla...Tutto finito a quella giornata? Così sembra...

L'Estate inizia in quel di Milanello, ci sono due dirigenti Massara e Maldini che devono rinnovare il loro contratto, c'è la fila per Rafael Leao a partire dal Real Madrid pronta a superare i 100 milioni di Euro, ma la società controbatte con richieste dai 150 milioni a salire forte del rapporto con il portoghese al quale è pronto un rinnovo di contratto e una clausola rescissoria di 250 milioni di Euro. Tutti i giocatori sono in vacanza, chi a Formentera, chi in giro per il resto del Mondo, eppure in casa Milan si pensa già al futuro, ma a quale? A quello di Daniel Maldini, che sarà anche figlio di Paolo e nipote di Cesare, ma come suo fratello Christian sembra non aver ripercorso le orme del nonno e del padre, e quindi c'è da cercare una soluzione adeguata nella speranza che la società che se lo porta a casa in prestito lo faccia giocare il più possibile, e così spunta l'Hellas Verona che lo preleva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte del Milan, perchè alla fine un Maldini con un papà dirigente deve starci per forza in rosa, anche stasse una intera stagione in panchina, quei 50-60 minuti bastano e avanzano a 20 anni...Non sono ancora note le cifre sia del riscatto che del controriscatto, ma quanto può vale Daniel Maldini? 10 milioni o giù di lì? Intanto arriva la fumata bianca in casa Milan sia Massara che Paolo Maldini firmano il rinnovo con la società, quindi ci si aspettano dei colpi, almeno quelli che possano servire a rafforzare la già buonissima rosa rossonera. Nel frattempo salutano Frank Kessie che va a gratis al Barcellona, via Alessio Romagnoli ex capitano che si accasa alla Lazio da svincolato, via anche Castillejo pronto a sbarcare al Valencia, e forse anche Gabbia dovrebbe approdare alla Sampdoria, e in entrata? Tutto è fermo a Charles De Ketelaere, centrocampista 21enne in forza ai belgi del Club Brugge con una lotta continua contro gli inglesi del Leeds United i quali sforano prima pareggiano i 30 milioni di Euro offerti dai rossoneri e poi ne aggiungono altri 5 sopra per arrivare a 35. Charles De Ketelaere però vuole solo il Milan. A guardarlo bene questo giovane belga sembra uscito da un cartone animato; capelli scolpiti, e una faccia simpatica, la bocca poi sembra davvero quella di un qualsiasi cartone o manga giapponese, forse è il fratello di Gumball? Detto questo la trattativa prosegue e i 'poveri' e 'sprovveduti' belgi, campionato per molti di pochissimo conto e dove si potrebbero fare gli affari migliori sembrano essersi di colpo svegliati e non sembrano voler accontentare nessuno che si chiami Milan della situazione quindi controbattono ad ogni offerta "Se volete Charles De Ketelaere dovete superare l'offerta di 35 milioni di Euro del Leeds, altrimenti va in Inghilterra".



E il Milan? Pensa di essere forte dell'accordo con il ragazzo, ma qui conta davvero poco la voglia del giocatore, qui a Brugge con quei soldi la società ci può fare il mercato per 10 anni se non oltre visto che per la maggiore fa crescere i suoi talenti dalla Primavera alla prima squadra e compricchia poco e niente, ma non per questo regala i suoi gioielli una volta che ne esce uno fatto bene. Ok, e oltre a Charles De Ketelaere? Il nulla cosmico, sembra che tutto si sia fermato al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, eterno ragazzo che potrebbe sfidare anche Buffon per la longevità, anche perchè il portierone ha detto che smetterà a 55 anni, quindi Ibra ha ancora 15 anni per battere il record pronto a mettersi in tasca l'ex campione del Mondo, ma per quello c'è tempo, per il resto sembra che la società sia davvero convinta che con la stessa squadra attuale e Charles De Ketelaere possa bissare la scorsa stagione, e qui però potrebbe cadere l'asino, perchè si che l'Inter ha riportato Lukaku a casa ed è pronta a perdere Skriniar in difesa, si che il Napoli di colpo si è vista smezzare la squadra da un presidente che non capisce nulla di calcio, si che la Juventus è quella che è, e i soli Pogba e Di Maria non potrebbero davvero bastare per tornare a giocarsi un campionato, ma è anche vero che il detto 'Squadra che vince non si cambia' funziona partita dopo partita e non è certo detto che 'Rosa che vince non si cambia' o 'Per la maggiore non si cambia' visto che qualche pezzo importante o meno se n'è già andato. Davvero si dormono sogni tranquilli con un mercato fermo a Charles De Ketelaere? Io non ne sarei così felice se fossi un sostenitore dei Campioni d'Italia, anche perchè da campioni presentarsi anche in Champions per giocarsi la qualificazione. Almeno il girone vuoi superare? Bhà, vediamo se davvero questi soldoni di questo Gerry Cardinale usciranno fuori, anche perchè se quelli da spendere sono solo il premio campionato, qualificazione in Champions e risparmi degli ingaggi, la vedo davvero molto dura per questa società ripetersi sia in campionato e soprattutto fare bella figura in Champions superando il girone...

A buon intenditor poche parole