Cosa direste voi se vi capitasse di vedere uno che cammina per strada con lo sguardo perso nel vuoto, trascinando i piedi, rischiando quindi ad ogni passo di inciampare, curvo e sciancato da fare pena, e di incontrare mezz’ora dopo, per caso, la stessa persona di prima (o un suo fratello gemello), stavolta bello allegro, non più curvo, ma dritto, senza bisogno di dover trascinare un bel nulla; con sguardo presente a sé stesso, e magari, avendo notato il vostro stupore, anche leggermente canzonatorio!

Non riuscendo a contenere la vostra meraviglia, magari vi lascereste andare a espressioni di stupore, non so bene cosa direste, ma di sicuro rimarreste molto sorpresi.

Alcuni rimarrebbero solo increduli, altri (ma questa è una mia idea, dovuta principalmente alla mia natura maligna che proietta anche negli altri pensieri non sempre positivi) persino un po’ infastiditi; col sospetto di essere stati in qualche modo truffati e derubati.

Truffati e derubati? E da cosa, vi chiederete voi? Ma è evidente! Dei sentimenti di compassione che, quando zoppicava, quella persona vi ha carpito.

A volerla dire tutta, alcuni di voi, dando per certo, da parte di quella persona, un qualche non meglio precisato intento truffaldino (che al momento ancora non si è manifestato, ma che sicuramente prestissimo si paleserà), diventerebbero guardinghi, concentrando tutti i propri sforzi esclusivamente nel cercare di capire quale tornaconto abbia spinto la persona di cui sopra a recitare l’indegna commedia del quasi moribondo, ora miracolosamente riportato ad uno stato di salute invidiabile. Tutto questo, naturalmente, senza mettere nemmeno per un attimo in dubbio che di indegna commedia si sia trattata.

A furia di leggere i miei pezzi, in cui spesso parlo anche di me, immagino che molti di voi conoscano quello che io chiamo il mio male oscuro; la mia oscura malattia, che procede senza mai fermarsi, e rende ogni azione, anche la più semplice, sempre più faticosa. Una volta, ad un mio caro amico che mi chiedeva di spiegargli in una parola il mio disagio, mi vennero in mente le sabbie mobili. Ecco, il mio male oscuro non mi impedisce del tutto di compiere i gesti della mia giornata, ma tutto quello che faccio è come se lo facessi immerso nelle sabbie mobili.

Non è possibile guarire, ma si può rallentare, e, cosa forse più importante, può essere mitigato nei suoi sintomi in modo da permetterti per brevi momenti della giornata di vivere quasi come se la malattia non ci fosse. Si tratta di momenti che diventano sempre più brevi, in cui ti viene concesso di scordarti di averla.

Poi, dopo un po’, senza fare troppo rumore, lei torna, e tu non puoi fare altro che prendere altri farmaci, e aspettare che ancora una volta se ne vada, per permetterti di essere te stesso, ancora per un po’.

Tante volte, però, mi sono chiesto se quella mezz'ora di benessere valesse la diffidenza che tutti poi provano nei tuoi confronti, o se invece non fosse meglio stare sempre male allo stesso modo, per essere coerenti, per poter godere della fiducia degli altri.

Mi rendo conto che ciò che sto dicendo, e quello che sto per dire, rappresentino un'accusa molto pesante, ma a volte sembra davvero così: il tarlo del sospetto di aver aiutato una persona che stava recitando , perché mezz’ora dopo la vedi zompettare felice e contenta, quasi in barba al dispiacere che ti aveva provocato mezz’ora prima il vederla stare così male, è invincibile .

Non esiste possibilità di riuscire a sradicarlo del tutto. In nessun modo. Nulla può disinnescarlo completamente. E’ un pensiero latente, che, come il fuoco sotto la cenere, è sempre pronto a riprendere vigore, proprio quando pensavi che ormai fosse spento. Invece no! Nessuno, nemmeno il più caro dei tuoi amici o dei tuoi familiari potrà mai spegnere del tutto quel fuoco che si nasconde sotto la cenere, perché a tenerlo vivo è qualcosa su cui, noi esseri umani, non abbiamo il minimo controllo. Si tratta di qualcosa che è scolpita nella parte più recondita e inaccessibile della mente umana. Per farlo bisognerebbe andare contro ciò che nell'uomo ormai è connaturato da migliaia e migliaia di anni.

Certo, chiunque, guidato dal buon senso, e non conoscendo i risvolti paradossali di questa assurda malattia, mi direbbe di pensare a star bene, e di fare tutto il possibile per rallentare la sua marcia inarrestabile, senza farmi troppe fisime riguardanti il dover compiacere chi mi assiste.

Normalmente non ci sarebbero dubbi su cosa sia preferibile per te, ma se tu prendi una persona che è normalmente abituata a vederti star male, e ti mostri a lei anche nei momenti in cui stai bene, non c'è nessun modo per evitare che questa persona, anche solo a livello inconscio, si domandi se per caso tu la stia in qualche modo ingannando. No, vi assicuro di no. Non c'è possibilità di controbattere questa convinzione. Proprio non c’è!

È una malattia che ti regala momenti di benessere, ma quei momenti hanno un prezzo amaro, del quale all’inizio non ti rendi ben conto! Momenti di allegria che possono valere la perdita di un amico, momenti che minano la tua credibilità per sempre.

Se mezz’ora fa sei stato capace di camminare senza trascinarti, non c’è nulla che tu possa fare per “scagionarti dall’accusa”. Nulla che tu possa dire per convincere una “giuria” di persone che ti hanno visto farlo, che invece adesso se strisci i piedi e hai un incedere incerto tu lo stia facendo perché è finito l’effetto della levodopa, e non, come ognuno sarebbe portato a pensare, e cioè per pigrizia, perché non ti va di farlo.

Allo stesso modo, se mezz'ora prima mostravi di non essere in grado di camminare tenendoti dritto, non c'è nulla che tu adesso possa fare per allontanare da te il sospetto di chi ti ha visto camminare e adesso si trova davanti ad una irritante commedia di uno che potrebbe fare e non fa per mancanza di volontà.

E allora partono, non detti, ma pensati, i vari: “se, quando ero giovane, mi fossi comportato così anch’io di fronte alle difficoltà…”, oppure: “io quando non sto bene, pur vedendo le stelle per il dolore, una scena così non la farei mai. E’ una questione di dignità!”.

Devo ammettere che anch'io i primi anni dopo la diagnosi ho continuato, grazie ai farmaci a fare quello che ho sempre fatto senza grosse difficoltà aggiuntive. Mi ricordo che in quel periodo mi ero convinto di essere migliore degli altri semplicemente perché gli altri non riuscivano a fare quello che io invece ancora facevo discretamente bene. Mi ero addirittura convinto che sarei riuscito con la sola forza di volontà ad andare oltre i limiti che avevano impedito ad altri di andare avanti. Stupidamente mi convinsi che avrei continuato per sempre a essere in forma e a fare gli stessi esercizi fisici. E questo, non per i farmaci, ma grazie alla mia forza di volontà, e per il mio essere, per costituzione, più forte, coi miei 20 anni di lavoro senza neanche un giorno di assenza.

In preda ad una sorta di delirio di onnipotenza, mi ero convinto che sarei riuscito a sfuggire ai sintomi più pesanti della malattia, alla vecchiaia, e forse persino alla morte, semplicemente mantenendomi maniacalmente in perfetta forma.

La cosa più antipatica fu quella di convincermi di essere meglio degli altri, e che se gli altri stavano peggio di me, fosse per la loro scarsa forza di volontà. Mi ero convinto di star meglio degli altri per mio merito, e non perché il mio decorso fosse diverso da quello degli altri semplicemente perché ognuno di noi è diverso dall’altro.

Il mio assurdo teorema recitava all’incirca così: per star meglio ci vuole esercizio fisico. Io lo faccio e sto bene, avrebbero potuto farlo anche gli altri, per essere in forma come me, ma se non lo sono è perché non hanno avuto la mia forza di volontà. Insomma: se stavano male era per colpa loro.

Mi ricordo bene di quanto sia stato ingiusto anche nei confronti di Robin Williams, che a distanza di pochi anni dalla diagnosi aveva deciso di togliersi la vita. Ricordo che invece di avere empatia nei suoi confronti provai disprezzo, perché ero convinto che anche lui come me, se avesse avuto più forza di volontà, più coraggio, avrebbe potuto fronteggiare il male e andare avanti ancora per un bel po’ come io invece stavo facendo.

Ora, a distanza di qualche anno mi vergogno di aver pensato questo, di non aver capito, già allora, che ognuno vive i sintomi in modo diverso. A quel tempo pensavo che gli unici sintomi possibili fossero la lentezza dei movimenti e il tremore, ma non sapevo che ci fosse anche la possibilità che si manifestasse con una sorta di demenza. Una incapacità di ricordare, di fare ragionamenti che durino poco più di pochi secondi. Questo era quello che aveva colpito Robin Williams e che lo aveva portato a togliersi la vita. Fui profondamente ingiusto nel giudicarlo un debole, mentre neanche sapevo quali fossero i sintomi che lo affliggevano. Se sono stato capace io di essere così ingiusto nei confronti di un'altra persona, affetta dal mio stesso male, come posso io adesso giudicare male le persone che mi vedono comportarmi prima in un mondo poi in un altro e pensano che io le stia prendendo in giro?

Per tanti anni, finché ho potuto, ho svolto i miei compiti di padre, di marito, di figlio e di professionista serio ed affidabile, senza mai far ricadere su altri la pesantezza che ogni giorno si faceva più grave dei gesti che il vivere quotidiano mi richiedeva. Ma esiste un confine, oltre il quale ti rendi conto amaramente di non essere più in grado di andare. E allora, dopo averlo ammesso, per primo a te stesso, ti chiedi quanto sia giusto continuare a confrontarsi con le stesse sfide che ognuno di noi ogni giorno è normalmente chiamato a fronteggiare, e doverlo fare con armi spuntate.

Ad un certo punto sei costretto ad ammettere che non ce la puoi più fare, che hai bisogno d’aiuto. Allora non puoi che prendere atto che le stupidate che ti eri inventato, quelle sulla forza di volontà che ti rende immortale servivano solo per non affrontare veramente il male che ti stava (e sta) svuotando dentro. L’arma segreta consigliata dall’esperto? L’IRONIA. Proprio quella che mi porta ora a citare, giusto per chiudere con un sorriso, una cosa che devo aver letto da qualche parte, non ricordo più bene dove, che riguarda un innegabile aspetto positivo di cui nessuno parla. Uno dei sintomi del morbo, quando questo è in fase avanzata, è che persino i muscoli facciali comincino a subire una sorta di paresi (amimìa n.d.r.), per cui, e questo mi fece molto ridere, giocare a poker avendo il morbo di Parkinson ti regala l’innegabile vantaggio di non dover minimamente faticare nel nascondere le tue emozioni, e quindi, per esempio, avere magari una scala reale servita senza che nessuno, guardando la tua faccia possa rendersene minimamente conto.

I giocatori di poker dei casinò di Las Vegas sono allertati!