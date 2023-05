Michele Criscitiello ha dedicato ampio spazio alle vicende bianconere nel suo editoriale del lunedì.

Le sue considerazioni:

- 'Se dovessi scrivere il 10% delle cose che mi dicono, probabilmente, chiuderebbero il sito di Sportitalia, la televisione e anche casa mia diventerebbe inagibile.

- La giustizia sportiva è il cancro del calcio.

- Avvocati che giocano a fare i giudici, tutto in mano alla politica.

- Oggi comanda Gravina (il quale lo sappiamo è stato fatto Vice Presidente Uefa da Ceferin qualche mese fa e deve restituire al suo Papa straniero... n.d.r).

- E sono tutti sotto scacco di Viglione (Giancarlo, che deve far passare sulla pelle della Juventus il suo nuovo codice di giustiza sportiva... n.d.r).

- La Federazione Italiana Gioco Calcio sarà libera solo quando Malagò, Giorgetti e la Meloni decideranno che è giunto il momento di porre fine a questo scempio.

- Avete mai visto un Tribunale dove il primo grado dice A e il secondo grado dice Z?

- Avete mai fatto una indagine vera su chi compone questi organismi e i giudici a chi appartengono con annessi interessi e intrecci?

- Non faccio il giornalista di cronaca nera o giudiziaria e neanche faccio report o Le Iene; questo sarebbe campo loro.

- Noi neanche dovremmo conoscere certe dinamiche.

- Ora, però, stanno andando oltre perché questi "giudici" si sostituiscono al campo, ai calciatori e agli arbitri e andrebbero fermati.

- Troppa politica e poca giustizia.

- Oggi la Juventus tornerà a -12 o -13, sarà fatta fuori dalle coppe e Gravina avrà raggiunto il suo obiettivo.

- Un vero autogol per il calcio italiano, in pieno bando diritti tv e danno di immagine internazionale dopo quello che la Federazione ha già avuto con la non partecipazione al Mondiale in Qatar.'

La Juventus viene punita per norme che non esistono. Viene punita per un sistema nel quale il sistema non esiste, per bocca dei Giudici che hanno assolto tutti, ma proprio tutti i referenti di quel sistema.

La Juventus ha fatto plusvalenze che nel suo bilancio pesano per il 3%. In nome di questo 3%, una squadra che ha immesso oltre 700.000.000 di ricapitalizzazione in questi anni, si sarebbe macchiata di slealtà verso chi?

Per altro parliamo di periodi storici in cui la Juventus non ha vinto un emerito nulla!

Una coppa Italia ed una supercoppa.

In pieno COVID, come tutte le aziende, la Juve decide di differire il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, calciatori che non possono allenarsi, non possono giocare, e che prendono, però, milioni di euro. Lo fa tutto il sistema economico, italiano ed europeo. La Juve dovrebbe esser punita perchè con i propri dipendenti si è messa d'accordo su una cosa che io come CEO di un centro con 20 professionisti, il barista che pagava l'affitto del proprio locale, il capo d'azienda che aveva a libro paga decine o centinaia di operai, hanno fatto?

E quale slealtà si sarebbe compiuta?

C'è chi ha vinto uno scudetto non pagandoli gli stipendi!!!

La cosa incomprensibile in tutto ciò sarebbe però perché Elkann accetta di subire questo danno economico che gli fa bruciare gli ingenti milioni di ricapitalizzazione portati avanti nell'ultimo quadriennio.

Ma d'altro canto è lo stesso a cui, unico, sembra naturale affidare la Juventus ad un allenatore che costringe fuoriclasse a rintanarsi nella propria area di rigore a subire l'avversario, tentando di vincerle di rimessa, salvo poi lamentarsi, quando quei fuoriclasse che sono abituati ad attaccare non a dover difendere perdono palloni sanguinosi in zone del campo dove non dovrebbero stare e gli perdono le partite.

Già...