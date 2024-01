Due giocatori dell'Inter sarebbero stati querelati per violazione della privacy dopo una serata, il 6 gennaio alla discoteca Hollywood. La notizia è stata riportata dall'edizione del Veneto del Corriere della Sera.

I due atleti avrebbero costretto un ragazzo friulano ad abbandonare il locale, accusandolo di aver realizzato foto e video dei calciatori in momenti privati, e gli avrebbero ispezionato il cellulare alla ricerca delle immagini. Il giovane non ha gradito e si è rivolto allo studio legale Tutino di Udine.

COS'È SUCCESSO— I fatti sarebbero risalenti al 6 gennaio: all'Hollywood era stata organizzata una festa privata con molti calciatori di Serie A, soprattutto di Inter e Verona che si erano affrontate all'ora di pranzo.

Il giovane ha dichiarato che alle 4.15 del mattino è stato avvicinato da un uomo alto e biondo per chiedergli se avesse filmato i suoi amici giocatori dell’Inter, e la risposta è stata no. Sarebbe poi stato trascinato fuori dal locale dai due calciatori. "Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione - racconta l’avvocato Stefano Tutino al Corriere -. Sono state visionate le sue foto personali e anche i suoi profili social e non hanno trovato nulla".



L'altra accusa riguarda una presunta minaccia: "Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me", pronunciata da uno dei due giocatori. Prima di lasciarlo andare gli avrebbero chiesto per quale squadra tifasse, chiedendo anche che pronunciasse "Milan m...".

"Un atteggiamento da bulli, se i fatti saranno confermati dalle indagini - aggiunge Tutino -. I due rischiano di essere indagati per minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito con violenza e violato la privacy del nostro assistito".



L'inchiesta procede: il cellulare della presunta vittima è stato sequestrato per rilevare le impronte, e sono state acquisite anche le registrazioni delle telecamere del locale.

CONSIDERAZIONI PERSONALI

Secondo me queste cose non dovrebbero esistere, ok, la rivalità fra Milan e Inter c'è, ma non devono succedere queste cose, è ingiusto...

Dopo, queste situazioni non dovrebbero succedere anche perché ai ragazzi non si dovrebbero insegnare queste cose, ma come primo si dovrebbe insegnare il rispetto per l'avversario...

Io, che sono un ragazzo e sento queste cose non mi fanno stare bene, anch'io ho questa rivalità, ma non si dovrebbe arrivare a tale.

Spero che dopo esser successo questa volta, non capiti più...

Marco,11 anni