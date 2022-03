La notizia non è particolarmente inaspettata... che l'Italia non si sarebbe qualificata per i Mondiali di calcio, in Qatar del prossimo inverno, era stato preventivato da molti opinionisti, intenditori o semplici appasionati, ma che ciò potesse accadere già al primo incontro, dei due in programma, giocando in casa, a Palermo e contro la Macedonia del Nord, che per quanto formazione da rispettare, è al 68 posto del ranching mondiale, neppure il più pessimista poteva pensarlo.

Fare processi oggi, nel più classico stile pallonaro italiano, non solo risulta inutile, ma rischia di ricalcare lo stesso iter delle aule giuridiche italiane, quando chi cerca giustizia rischia solo di assistere al passare degli anni, senza avere risposte. Ci resta solo la certezza di mancare l'appuntamento più importante nel panorama mondiale del calcio. Dopo la Russia il Qatar, due edizioni consecutive, senza partecipare ai Mondiali, otto anni, più di metà carriera per la gran parte dei calciatori che orbitano nel giro azzurro. Più che cercare responsabili, cosa che farò ugualmente, appaiono evidenti alcuni passaggi che hanno portato a questa situazione.

1- L'impresa dell'Europeo. L'11 luglio 2021, la squadra Azzurra allenata da Mancini, vinceva a Londra il titolo di Campione d'Europa, superando la squadra di casa, l'Inghilterra, ai rigori. Una vittoria tanto bella quanto inaspettata, frutto di impegno e tanto lavoro, ma specialmente della consapevolezza di limiti, tanto evidenti, quanto superabili esclusivamente con prestazioni da squadra e con tanto impegno. Ammettere oggi che l'Italia di Mancini aveva esaurito il suo percorso con il raggiungimento di quella impresa, a Londra, tanto gradita, quanto inaspettata. Per quanto oggi possa apparire, fin troppo facile fare queste considerazioni, serviva capire che bisognava cercare soluzioni alternative, quelle che probabilmente non è certo che ci siano, oppure quelle che scritte oggi hanno un valore diverso e parzialmente superfluo.

2 - La lenta agonia. Da Campioni d'Europa, qualificarsi ai Mondiali sembrava fin troppo semplice, anche perchè gli avversari da affrontare non erano certamente fra le formazioni più accreditate: Bulgaria, Irlanda e Svizzera. Una lenta agonia ad evidenziare i limiti che Mister Mancini aveva saputo superare affidandosi all'entusiasmo, allo spirito di squadra ed anche a quel gioco all'italiana che, volenti o nolenti, ci ha sempre garantito quei risultati sufficienti per essere fra le formazioni più importanti del pianeta. Quel giocare di rimessa che da "Campioni" abbiamo dovuto accantonare, cercando di proporre altro, tentando di imporre il "calcio dei più forti", ma confrontandoci con la "triste realtà", facendo solo pessime figure.

3 - 11 metri dal Mondiali. Mister Mancini aveva ricostruito una squadra dalle ceneri lasciate da Ventura. Basti solo pensare alla fila di partita vinte, al record stabilito, ma quando "l'umiltà sportiva" è venuta a mancare, quando il tempo a disposizione per preparare gli incontri si è assottigliato, drammaticamente, tutto si è complicato notevolmente. La Nazionale Italiana non è più composta da blocchi di giocatori provenienti dalle squadre più importanti del nostro campionato, è un puzzle, che necessita di molto tempo per prendere la forma desiderata, quello che non c'è. La strada verso il Qatar si è fermata il 12 Novembre, quando Jorgimho non è riuscito a trasformare il rigore contro la Svizzera. Undici metri dal Mondiale, dopo è stato solo un continuo allontanarsi dalla meta. L'infortunio di Chiesa ha pesato, così come le insicurezze di Donnarumma, riserva a Parigi ed eliminato da ogni competizione, o la condizione fisica di troppi calciatori.

4 - Il calcio dei Club. Superfluo evidenziare quanto il calcio delle Nazionali, sia distante da quello dei Club. Due strade parallele e quindi, come tali, prive di punti di incontro. Ai club, almeno quelli italiani, disturba tutto delle Nazionali, il calendario, le convocazioni e specialmente gli infortuni. Avendone la possibilità non autorizzerebbero alcun giocatore ad aggregarsi alla propria nazionale, a prescindere da quale sia lo Stato o la forza. Ciò poi ricade su scelte, che per quanto economiche, rispecchiano fin troppo il distacco a contribuire ai successi della Nazionale Italiana e quindi di tutto il movimento. Se la legge Bosman ha minato quei principi su cui si basava il percorso di tutti i calciatori, è altrettanto vero che, la facilità con cui si sono abbandonati i vivai, per preferire i procuratori e scorciatoie fin troppo imbarazzanti, ha contribuito in modo determinante alla situazione che è sotto i nostri occhi. Se l'Atalanta che era uno fra i migliori vivai nazionali è formata oggi da moltissimi giocatori stranieri, darsi una risposta sulle cause di questa situazione, è fin troppo facile. I giocatori italiani sono sempre meno, troppo costosi e sopravvalutati, se i club più importanti e vincenti, raramente si affidano a loro, come potrà la nostra nazionale ad essere vincente?

Non si va quindi in Qatar, come scrissi mesi fa, il clima era già un motivo sufficiente per non andare a vederli, ma considerando le polemiche scaturite sulle scelte della sede, sul periodo dell'anno e, cosa tutt'altro irrilevante, sulle modalità lavorative in un mondo totalmente diverso dal Nostro, vista la "mal parata" di spareggi che sembravano problematici, sarebbe stato più diplomatico annunciare di non partecipare, giustificati anche dalla concomitanza di un conflitto Europeo, fin troppo drammatico, che vedrà la Russia e non so l'Ucraina, impossibilitate a giocare per qualificarsi.

Solo considerazioni poichè il calcio non ha mai l'interesse di guardare oltre, ma un'ulteriore occasione persa. Volendo trovare i colpevoli, nel tentativo di girare pagina velocemente direi che la principale è la Federazione che non è riuscita a fermare una giornata di campionato e consegnare a Mancini quel tempo indispensabile per preparare due incontri fin troppo importanti. Assolverei l'allenatore, che colpe gli vogliamo dare se Berardi sbaglia un gol a porta vuota o se Donnarumma non para un tiro che per quanto insidioso partiva da oltre trenta metri. Il mitico Zoff, al Mondiale di Argentina del 1978, per due gol presi dalla stessa distanza, per quanto con dinamiche diverse, venne "crocifisso" da tutta la critica. Barella è uno dei giocatori italiani più forti, ma non è in forma, ma ne abbiamo di migliori da far giocare? A ben guardare ci siamo eliminati da soli, la Macedonia del Nord ha solo aspettato di avere un'occasione, che l'Italia facesse uno sbaglio, si distraesse ed è successo al minuto 92' quando tutti pensavano ai supplementari.

Non ho capito il significato dell'ingresso di Chiellini e di un italo brasiliano, Joao Pedro, attaccante del Cagliari che lotta per non retrocedere, ma questo è solo un dettaglio, visto che non ho neppure capito quale gioco volesse esprimere la nostra Nazionale, senza percussioni sulle fascie, senza cross e senza la capacità di creare occasioni da gol.

Questa mattina mi son svegliato, sembra l'inizio di una canzone, fin troppo nota, allora O BELLA CIAO, è la Nostra Nazionale, bella solo per noi, battuti dalla Macedonia, superati dalla Svizzera e di questo passo credo che chi perse con le due Coree, farebbe ancora in tempo ad essere giustificato.