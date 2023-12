Il 433 di Mastro Sarri si infrange sul gioco a memoria di un'Inter decisamente più forte. Sembra tanto attaccare la Lazio ma alla fine il possesso palla superiore è quello interista e Sarri deve chiedersi se il suo schema preferito sia stata la soluzione migliore contro questo 352 collaudato di Inzaghi dove i giocatori si trovano a memoria, pure cambiando di ruolo e pure con i subentranti. La flessibilità di adattamento sembra essere proprio una delle armi a disposizione di Inzaghi che ha evidentemente uomini per tutte le missioni come, ad esempio Darmian, capace di giocare terzino ed esterno con uguale disinvoltura, permettendo al giovane Bisseck di confermare i suoi miglioramenti in personalità e tecnica. Pure con due centrali assenti, Inzaghi modifica le applicazioni dei singoli ma sicuramente non gli schemi in cui tutti si riconoscono e soprattutto in cui tutti partecipano.

Il blocco difensivo a 3 o a 5 interista risulta impenetrabile ad una Lazio in cui continua a mancare l'elemento determinante del gioco di Sarri, il centravanti che era Immobile e che ora non è più e quindi va a suo torto insistere in un modulo in cui non solo Immobile non svolge quello che faceva un tempo, e forse non è più in grado di farlo, ma pure in difesa dove Casale praticamente è fuori da schemi di continuità, praticamente regalando un uomo di movimento e anche di manovra a Inzaghi. Sicuramente non vede alcun insegnamento in Allegri che l'Inter l'ha fermata nell'unico modo in cui penso si possa fermarla.

A mio avviso, mettendosi a specchio con la stessa e chiamando tutti gli uomini a contrastare i suoi movimenti sempre armonici e continui, nonostante anche errori di impostazione e ce ne sono stati anche tanti in questa partita almeno secondo gli standard attuali interisti. In più Sarri rinuncia ad Alberto dall'inizio, forse in non perfette condizioni e Kamada non ne è che un pallido alter ego. Il giapponese non è nemmeno molto efficacie al tiro.



L'inizio Lazio è comunque molto promettente con un pressing alto. Barella perde palla, uno degli errori di cui dicevo, da Rovella e Zaccagni va in percussione. Scambio con Immobile e palla a Kamada che la sballa. Il primo quarto d'ora vede una buona Lazio in pressione e l'Inter mostra nervi distesi nel contenerla. Si fa vedere al 14' con Thuram a sinistra su MHK, poi a Di Marco, e ancora Thuram che mette al centro e trova MHK stesso impreparato. Lazio tenta sia a destra e sia a sinistra con Felipe e Zaccagni con una certa continuità, ma non trova mai sbocchi al centro dove i tagli di Immobile non esistono più e le iniziative sono sempre sventate. Pericolosa ancora poco dopo con Sommer stesso a chiudere su Immobile e Zaccagni. Gila al 23 tocca di mano in area e questo per me è rigore netto. Inspiegabile con arbitro lontano il non intervento del VAR. Misteri di questo controverso strumento. Vanno ancora vicino al gol i biancocelesti con Immobile di testa che spedisce fuori al 27'. Escono bene i romani dal primo filtro interista. In velocità scambiano Rovella, Marusic e Zaccagni, cross sul palo lontano per Immobile che di testa non arriva con velocità e spreca. Non è da meno l'Inter poco dopo che, con Thuram imbeccato da Barella, mette fuori.

Comincia a migliorare il suo gioco l'Inter e troviamo una sua prima classica azione con partenza dal basso. Sommer va su Bastoni che appoggia benissimo su MHK poi Di Marco e ancra MHK chiuso da Rovella, Errore, fatto strano, di Darmian che aziona Guendozi e Felipe al 34' ma lo stesso riprende, rimediando.

La partita è equilibrata. L'Inter è in controllo sempre pronta alla ripartenza e sembra essere più la Lazio a spingere e aumentare il ritmo. Proprio nel suo momento di pressione Marusic combina un patatrac su invito di Gila però, con passaggio al portiere intercettato da Lautaro che fa tutto da solo in grande stile e freddezza, pure ignorando Thuram al centro libero. Giocata di classe e velocità che schiena i difensori laziali in disperato recupero. Esempio perfetto del gioco Inter in partenza dal basso, avviene subito dopo al 43'. La sequenza è veloce e impressionante allo stesso tempo. Prima si prepara il palleggio da dietro che vede Chala a condurre la trama, Acerbi riceve e imposta su Bastoni. Bastoni ancora su Chala e immediato lancio preciso a pescare Thuram circa venti metri più avanti. Calha alza la testa e vede la posizione di Thuram che pesca perfettamente. Thuram va di testa su Di Marco a sinistra che appoggia su Lautaro che in perfetto tempisto al volo lancia Thuram. Il francese vola sulla fascia, è seguito in parallelo da Darmian. Benché pressato riesce a crossare e Gila alla disperata mette in angolo. Una meraviglia di giochi di posizione, tempismo, con giocate essenziali e pure al volo. Poco più di un minuto più tardi, perde palla la Lazio ed è ancora Lautaro a conquistare uscendo dal controllo di Guendozi e Lazzari. Palla veloce a Mhk e subito a Di Marco che esce in dribbling sul contrasto di Rovella e di Lazzari e si presenta in area con cross sventato da Casale. Qui non è tanto questione di carenza Lazio ma piuttosto di capacità Inter.



Nella ripresa non è che sia poi tutto così perfetto nell'Inter perché Calha, stranamente, perde una palla velenosa, su un disimpegno in contrasto con Rovella che si invola in solitaria affiancato da Immobile. Rovella va di slancio al tiro che però non impensierisce Sommer che così sventa la vera prima occasione Lazio pure questa dettata da un errore. Ma Rovella non è Lautaro, purtroppo per la Lazio. In questa fase della partita l'Inter cerca il palleggio prolungato salvo improvvise accelerazioni. Su una di queste Calha pesca Lautaro contrastato dai difensori laziali che non lo tengono e deve uscire Provedel per sventare la minaccia. Sulla immediata ripartenza Lazio, l'Inter si trova sbilanciata su l'affondo a destra di Kamada, caso raro, e Barella deve spendere un giallo per fermare una azione molto pericolosa. Sulla susseguente punizione bello schema che libera Immobile che però al volo la spara alto. Cerca di dare più qualità al suo gioco e anche più pericolosità Sarri cambiando Kamada con Alberto. Ma subito dopo l'entrata di Alberto parte l'azione del secondo gol. E' una azione elaborata nello stile di quella descritta precedente come il dondolio di un cobra pronto a colpire quasi a incantare la sua preda. E' una sequenza impressionante di passaggi che partono da Bisseck, ottima prova quella del giovane, va su Acerbi, Bastoni, Di Marco, su MHK, che trova l'arretramento di Lautaro in elastico con Thuram. Poi Bastoni, Calha, Bastoni ancora, su Sommer e la Lazio casca nella tela così intessuta, perché si porta avanti. Sommer di sinistro pesca perfettamente Thuram che di testa spizza su Barella. Ora l'azione porta due attaccanti contro i 3 della Lazio. Lautaro si infila magistralmente sui tre difensori laziali, Gila, Casale e Lazzari. Il lancio di Barella è perfetto. Gila cade goffamente cercando di intercettarlo. La palla carambola ancora su Barella dove cercano di chiudere in due. Tutta la difesa Lazio è scoperta sull'appoggio di Barella a Thuram che, nonostante abbia 4 difensori davanti a lui, la insacca. Una azione da manuale per l'errore della difesa Lazio e per la maestria di tutti i componenti dell'azione Inter. Praticamente 8 giocatori Inter partecipano alla manovra. Uno spettacolo! Ben 4 difensori Lazio sono quasi a 90 gradi rispetto alla porta e ancora una volta questo dimostra come l'assenza di un vero mediano incontrista sia necessario per contrastare l'Inter. E Sarri ne ha ben due, Cataldi e Vecino. Un interditore centrale si sarebbe trovato infatti a uomo su Barella che risulta decisivo. A questo punto la partita è compromessa e Sarri cerca rimedi.

Inzaghi pensa subito a gestirla invece che insistere. Carlos entra per Di Marco anche oggi tra i migliori. Frattesi per Barella già ammonito. Può andare al terzo gol l'Inter al 71'. Rovella perde palla addirittura su Lautaro. Subito su MHK inseguito invano da Lazzari. L'armeno sbaglia sulla uscita di Provedel che però gli chiude bene la porta. Sarri cambia: porta Pedro a sinistra per Zaccagni e Cataldi per Rovella. Risponde subito Inzaghi con Arnautovic per un Thuram stanco e dopo una partita di altissimo livello soprattutto tattico. La Lazio si sfilaccia e pure Gila va all'assalto in una percussione che viene fermata. Il tecnico laziale piuttosto sconsolato, tenta la carta della disperazione con Castellanos al posto di Felipe in un inedito 442 con Guendozi a destra e Pedro a sinistra. Il nervosismo tradisce Lazzari che manda a quel paese l'arbitro con il quale aveva già discusso precedentemente. Il vaffa non viene gradito e così la Lazio rimane in 10. Cambia ancora Inzaghi mettendo dentro Asslani per Calha e Klaassen per il magnifico Lautaro il migliore in campo, un giocatore in forma strepitosa, non solo tecnica ma pure di piena consapevolezza dei suoi mezzi. Non solo attaccante, come si è visto, ma pronto a rientrare aiutato tatticamente in maniera perfetta da Thuram.

In una Lazio che cerca il gol della bandiera MHK riesce ancora a impegnare Provedel in un'altra azione innescata da Frattesi. Pure queest'ultimo va al tiro ma la Lazio ormai è troppo sbilanciata in un ultimo forcing per dare vera valenza a queste azioni che potrebbero punire la squadra di Sarri oltre i propri demeriti.



Le cifre sono impietose per i biancocelesti. Con un -2 di differenza reti e a pari punti con il Monza e a -20 punti dalla capolista sta vivendo un campionato disastroso. Sarri ha pensato, male, di vincere con una squadra che ha preso due gol in 8 partite con un gioco di aggiramento senza sbocchi. Penso che occorra molto di più per impensierire una retroguardia interista pure monca. Ma è il gioco di squadra soprattutto difensivo che coinvolge tutti i componenti a creare una situazione di imbattibilità coniugata con capacità e velocità di ripartenze micidiali.

L'Inter comincia a dominare un campionato con numeri impressionanti. Può solo rilassarsi per essere seriamente minacciata allo stato attuale delle differenze tattiche e tecniche tra lei ed il resto delle contendenti. Vive su uno stato di grazia del suo marcatore che ripercorre le gesta di un altro grande argentino, Angelillo. Ma sarebbe limitativo dire che Lautaro è in uno stato di grazia, è invece in una progressiva crescita di tecnica e personalità che lo rendono uno degli attaccanti più importanti sulla scena mondiale. La sua facilità con cui ha sfruttato un errore pur clamoroso è stata disarmante quasi a limitare l'importanza dello sbaglio di Marusic.



Sarri deve cambiare qualcosa su un meccanismo che con questi uomini non funziona più. E' un dato di fatto che probabilmente va a scalfire certe convinzioni tattiche a cui sembra indissolubilmente legato.

I mezzi tecnici della sua squadra sono, a mio avviso, decisamente superiori alla sua attuale posizione di classifica.