Ancora una volta dobbiamo commentare una sconfitta contro una big. Non che sia un dramma, ovviamente, ma fa molto male aver perso un'altra volta una partita contro un avversario più forte dopo aver giocato alla pari (e a tratti meglio). Anzi, questa volta fa ancora più male. Fa più male perché abbiamo perso contro la Juventus, non una gara come le altre, e per di più al 90º... fa male averla persa per alcune nostre ingenuità(l'espulsione a 15 minuti dalla fine di Milenkovic in un momento in cui la gara era sotto controllo), e per i pochi meriti della squadra di Max Allegri. Però... questa Fiorentina è una squadra GRANDE. Non una grande squadra(quello non lo siamo ancora ovviamente), ma una squadra grande, perché contro tutti GIOCA IL SUO CALCIO, FA LA PARTITA, ENTRA IN CAMPO CON DETERMINAZIONE E CON PERSONALITÀ. Poi ovviamente ci sono state gare che sono riuscite meglio e altre peggio. Ricordiamo che siamo, come dice il mister, un cantiere aperto; lavoriamo per migliorare e miglioriamo lavorando. E i risultati lo dimostrano: 18 punti dopo 12 gare sono tanti. E potevano essere anche di più, visto quello che abbiamo fatto(con Inter, Juve, Lazio e Napoli almeno 2/3 punti li avremmo meritati). La gara di stasera è stata decisa dalla dea bendata; la Juventus ha fatto poco e nulla fino all'espulsione di Milenkovic, e noi finché siamo stati in parità numerica avremmo potuto sfruttare meglio diverse situazioni. Negli ultimi 15 minuti si sapeva che in un modo o nell'altro l'avrebbero buttata in rete, giustamente. Tutto sommato non avevamo nemmeno retto male, però in occasione della (classica) rete dell'ex Cuadrado potevamo essere più concentrati. Peccato, veramente peccato. Un punto sarebbe stato oro colato. Però l'ennesima ottima prestazione da parte degli uomini d'Italiano fa ben sperare per il futuro e per il proseguo della stagione. E il futuro ora si chiama Milan, una gara molto difficile, ma che sarà da vivere. Piccolo accenno sulla Juventus: siamo così sicuri che possa bastare una proposta calcistica di questo tipo per crescere nell'arco della stagione? La Fiorentina magari in un modo o nell'altro la batti, come è successo ieri sera... e quando affronterai Bayern, Liverpool o City cosa farai? Ci riuscirai a vivere "di corto muso"? Beh, in quel caso potrebbero esserci dei problemi...

PAGELLE (personali):

Terraciano 6-; per 75 minuti è stato uno spettatore non pagante. La viola fino all'86º non aveva subito un tiro in porta... lui alla fine è determinante in positivo ma anche e soprattutto in negativo. Per me poteva osare di più in occasione della rete bianconera, nonostante ciò non mi sento di dargli un voto più basso.

Odriozola 6,5; primo tempo veramente positivo. La sua presenza rigenera in parte anche Callejon. Ha strappo, ha gamba, e ha quel pizzico di imprevedibilità che potrà essere un'arma importante in vista delle prossime gare. Nella ripresa è meno offensivo, ma ordinato.

Milenkovic 5; la sua ingenuità costa il risultato. Da lui questi cali di concentrazione non ce li aspettiamo.

Quarta 6,5; gara al limite della perfezione. E l'ha giocata con un giallo pesante(inesistente)sulla schiena per 70 minuti... è in una fase di crescita veramente importante. Peccato che con il Milan non ci sia per diffida...

Biraghi 5; Avrebbe fatto anche una gara discreta, ma se non abbiamo pareggiato questa partita è anche per colpa della sua "marcatura" su Cuadrado...

Castrovilli 6; buon primo tempo. Ripresa così così.

Torreira 5,5; gara meno esaltante rispetto alle precedenti. Smista poco la palla, recupera pochi palloni... anche quando la Fiorentina gioca, lui è un po' assente.

Bonaventura 6; un po' lo stesso discorso di Castrovilli.

Callejon 6; i 20 minuti con lo Spezia e il primo tempo con la Juve ci fanno sperare di poter vedere d'ora in poi un giocatore diverso. Non quello di Napoli(purtroppo), ma un giocatore degno di calcare il campo, e che porti equilibrio e presenza. Questo gli chiedo.

Vlahovic 6,5; lotta per tutta la gara. Prende calci a destra e sinistra. Nel primo tempo aiuta la squadra anche nella costruzione. Gara accettabile. Non arriva mai al tiro, però.

Saponara 6; altra buona prova, soprattutto nel primo tempo. La sua presenza in campo aumenta la qualità tecnica della squadra. Il suo problema è lo stesso: non è un giocatore che può rendere per 90 minuti a certi ritmi. Gli infortuni lo hanno condizionato troppo. Nella ripresa infatti cala, e quasi mai ha gamba. La sua fortuna è la tecnica individuale. Se sta bene infatti(e nelle ultime gare sta bene)la palla non la perde mai.

Subentrati:

Amrabat 5; Milenkovic è un po' ingenuo... però l'espulsione nasce da una palla persa dal marocchino. Non bene stasera, nemmeno da subentrato.

Sottil 5; entra male. Non ho altro da aggiungere. Non è utile né in fase difensiva né in fase offensiva.

Igor 6; entra e fa il suo. Non può nulla in occasione del gol.

Nastasic 6; stesso discorso di Igor. Con il Milan toccherà a loro. Duncan 6; anche lui tutto sommato fa il suo.

Italiano 6; la Fiorentina ha interpretato bene la partita. Ha giocato un buon calcio e affrontato il match con grande personalità, inoltre per 86 minuti non ha fatto tirare in porta la Juventus. Sicuramente(un po' come sempre) potevamo essere più incisivi quando avevamo il pallino del gioco in mano. In più bisogna aggiungere che il mister, orfano ancora di Gonzalez, ha messo in campo la formazione più forte, e in panchina aveva veramente "poca roba". Cosa bisogna rimproverargli? A gennaio questo allenatore merita assolutamente dei rinforzi per il lavoro che sta facendo.

Adesso bisognerà assorbire questa partita e concentrarsi subito sulla prossima, contro il Milan fra due settimane, che sarà un'altra battaglia. Con l'obiettivo di... DIFENDERE BENE, ATTACCARE BENISSIMO!

AVANTI FIORENTINA!