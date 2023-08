Tutti e dico tutti hanno almeno una volta esonerato un allenatore, tutti meno che la Juventus.

Eh già, in ogni società che esiste nel calcio italiano o estero l'allenatore è la prima persona a pagare, anche perchè se un giocatore gioca male lo si implica a lui, se gioca fuori ruolo idem, se la difesa subisce troppi gol o l'attacco segna poco alla fine la colpa è sempre e solo dell'allenatore, e così se nella maggior parte delle squadre al Mondo funziona così in Italia c'è la pecora nera, anzi ma quale pecora nera è bianca la pecora perchè spesso fa dormire sogni tranquilli anche se tutto va male, se gli obiettivi da raggiungere sono fuori portata, se la partecipazione alle coppe europee sono impossibili da raggiungere, e così a meno di un caso su un milione che possa per poco farla retrocedere in 100 anni di proprietà della Famiglia Agnelli la Juventus è al primo posto per i non esoneri degli allenatori entrando di diritto nel Guinnes World Record di società con meno esoneri nella Terra. Ma ora andiamo a vedere quelli che sono stati sollevati dalla panchina bianconera nei 100 anni degli Agnelli;

1) Sandro Puppo

Chi e? Questa è sicuramente la prima domanda che anche tanti tifosissimi della Juve si faranno. Era il 1956 e la Juventus si affidò al tecnico piacentino di ritorno dalla Spagna, dove aveva allenato il Barcelona e l'uomo che lanciò nel grande calcio Luisito Suarez ex stella dell'Inter.

La Juventus lo assume con un progetto di ringiovanimento (vi ricorda qualcuno di questi tempi?).

La squadra che lancia tra gli altri Giovanni Vavassori non sa stare in campo e i tifosi irridendoli li soprannominano i 'Puppantes' (Poppanti).

La Juventus ancora nel girone unico italiano alla fine si piazza al nono posto, peggior piazzamento della storia fino a quel momento. Puppo però non viene esonerato, anzi gli viene rinnovata la fiducia per un'altra stagione, e la stagione seguente la Juventus costretta a lottare con le provinciali Spal e Padova si vede nel baratro di una possibile e prima retrocessione, questo portò a stagione in corso ad esonerare l'allenatore piacentino sostituendolo nelle ultime giornate da Teobaldo Depedrini (un dei reduci del quinquennio d'oro) che risollevò almeno in parte le sorti del club bianconero riuscendo a sconfiggere nello scontro diretto il Palermo per 6-4 e salvando la Juve dalla possibile prima retrocessione.

2) Ljubisa Brocic

Stagione 1957-1958, la Famiglia Agnelli con Umberto presidente vuole cambiare la rotta dopo due pessime stagioni chiuse con un nono posto la prima e addirittura spareggio salvezza l'ultima, così decide di prendere il tecnico slavo, il suo gioco era semplice, difesa bloccata e palla lunga su Sivori e Charles, e quella Juventus volò a conquistare il suo decimo scudetto. Brocic fu confermato, ma la stagione 1958-1959 bastarono due sonore sconfitte in Coppa Campioni il 7-0 che gli fù rifilato in Austria dal Wiener Sportklub e la sconfitta in casa per 4-5 contro il Milan che vinse al 90° con un gol di Ernesto Grillo. Oltre alle due terrificanti sconfitte anche per alcune incoprensioni con Omar Sivori alla fine venne sollevato dall'incarico in Novembre con la Juventus quarta a due punti dalla prima in classifica. Al suo posto rientrò di nuovo Teobaldo Depredini che la confermò come quarta potenza del campionato.

3) Paulo Amaral

Era l'estate del 1962 quando la Juventus quando la Famiglia Agnelli decisa a far tornare grande quella sua creatura decide di rivolgersi ad un brasiliano ex preparatore della Selecào che per prima cosa importa in Italia per la prima volta la 'Difesa a zona' che almeno per i primi due mesi sembravano aver dato i suoi frutti, troppo presto per parlare perchè da lì a poco esplose l'Inter di Herrera ma al giro di boa la Juventus fu campione d'inverno a +1 sull'Inter e +2 sul Bologna.

Nel ritorno però la caduta nel derby contro il Torino spalancò la strada all'Inter che vinse quello scudetto sganciando i bianconeri di ben 4 lunghezze. Quella Juventus vinse il suo primo trofeo internazionale la Coppa delle Alpi, mentre in Coppa Italia fù estromessa da una squadra di Serie B il Verona agli ottavi. La stagione seguente (1963-1964) dura ben poco, la società fa notare che la difesa non sia proprio idilliaca e il tecnico brasiliano non la prende bene, ad ottobre la società decide di esonerarlo e di sostituirlo con Eraldo Monzeglio, quella Juventus si piazzò al quinto posto.

4) Luis Carniglia

La Juventus 1969-1970 dopo l'addio di Heriberto Herrera porta sulla sua panchina l'argentino, che era un abituè in Italia dove prima della Juventus era stato tecnico della Fiorentina, Roma e Milan. La stagione aveva dato una partenza che faceva ben sperare con una vittoria, poi però ecco il tracollo due pareggi e tre sconfitte di cui quella persa nel derby con il Torino, a Ottobre Carniglia viene sollevato e sostituito da Ercole Rabitti che risolleva le sorti del club bianconero e da del filo da torcere al Cagliari che poi sarà Campione d'Italia.

5) Claudio Ranieri

Era il 2007 e la Juventus era tornata in Serie A, il tecnico della promozione Didier Deschamps decise di non restare per il campionato di Serie A si dice che era già stato scelto chi avrebbe guidato i bianconeri nella massima serie, così al suo posto arrivò il tecnico romano. La Juventus tornata dalla B aveva alcuni campioni tra cui Buffon, Del Piero, Nedved e Camoranesi e Trezeguet ma anche tanti giocatori mediocri, non ci fù uno stravolgimento dal mercato quindi la rosa era per lo più la stessa della promozione più Grygera e Salihamidžić.

La prima stagione sbaraglia tutti e il gioco di Ranieri la porta ad un incredibile risultato finale 3° posto che significava Champions League e il secondo attacco più prolifico d'Europa.

La stagione seguente parte forte sia in campionato che in Champions, la Coppa Italia la vede arrivare agli ottavi di finale, poi inizia il tracollo; prima l'uscita in Champions ai danni del Chelsea agli ottavi, mentre in campionato incappa in 7 gare senza vittorie (6 pareggi e 1 sconfitta), per poi essere eliminata dalla Lazio in semifinale.

In campionato si trema perchè la Fiorentina nel frattempo si era portata a -1 dal terzo posto dei bianconeri, il pericolo era tanto di perdere la posizione Champions per questo a mente fredda la società esonerò Ranieri a due giornate dal termine e la sostituzione con Ciro Ferrara che porta 6 punti e il secondo posto finale.

6) Ciro Ferrara

Era la stagione 2009-2010 e il tecnico napoletano che era riuscito a far terminare la Juve nella stagione passata al secondo posto è stato confermato per la stagione seguente. Le prime due gare d'agosto davano un buon presagio con i 6 punti portati a casa, mentre in Champions strappò il punto in casa del Bayern Monaco, poi però qualcosa va storto e la Juve comincia a inanellare risultati altanelanti, due pareggi di fila con Genoa e Bologna e la prima sconfitta contro il Palermo che gli costò la testa della classifica, non andò meglio più avanti con la squadra che pian piano perde terreno anche dalle posizioni Champions e viene eliminata dalla competizione europea arrivando terza nel girone e ripescata in Europa League. La strada sembrava sempre più tortuosa per il tecnico napoletano che incappa in due sconfitte di fila all'Olimpico di Torino la prima contro il Catania e la seconda contro il Milan, poi viene eliminata dall'Inter in Coppa Italia ai quarti di finale. La serie nagativa era al record storico 5 gare e 0 punti, la società decide per l'esonero a fine Gennaio 2010 con l'arrivo di Alberto Zaccheroni. Il tecnico romagnolo tenta l'impossibile con una squadra che sarà martoriata dagli infortuni, uscendo dall'Europa League contro il Fulham agli ottavi di finale con un rocambolesco rigiro di risultato dal 3-1 per i bianconeri a Torino al 4-1 subito a Londra, la squadra non riesce a prendere il treno Champions ed arriva al 7° posto con 55 punti, anche Zaccheroni a fine stagione non gli viene rinnovata la fiducia e al suo posto arriverà Luigi Delneri.

Questi sono stati gli unici tecnici che sono stati esonerati. Molti si chiederanno: e Gigi Maifredi, l'uomo del calcio champagne? Ebbe un contratto di una sola stagione che poi non venne rinnovata. Molti si chiedono anche di Marcello Lippi, l'umo che riportò lo spirito Juve con le tantissime vittorie, la storica Coppa Dei Campioni oltre che svariati scudetti, anche lui non venne mai esonerato; la prima volta non rinnovò il contratto e passò all'Inter nel 1999 dopo aver rassegnato le dimissioni, la seconda volta nel 2003-2004 anche in quel caso rassegnò le dimissioni al termine della stagione.