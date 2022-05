'Ohhh...finalmente!...questo è l'ultimo scatolone di libri!...che faticaccia!!'

Lunedì mattina verranno due operai ad imbiancare casa, avevo rimandato il lavoro sperando in un rallentamento del clima pandemico, ma visto che così purtroppo non è, mi son deciso a chiamarli, del resto proprio in questo periodo non fa certamente male dare una buona rinfrescata a pareti e soffitti. Mi adopero a sistemare in alcuni provvisori scatoloni i numerosi volumi della mia libreria, e così vado ad inscatolare i romanzi gialli di Agatha Christie, i vecchi volumi di storia e geografia in brossura, una vecchia enciclopedia "Storia dell'Universo" e l'ultimo libro che ho letto recentemente "L'Arca di Noè" dello scrittore Grammenos Mastrojeni, un saggio che mi ha profondamente colpito. A darmi una mano c'è anche il mio nipotino Matteo, che a dire il vero collabora ben poco, avendo per prima trovato un vecchio Almanacco del Calcio con la storia sin dalle origini del Milan e subito dopo curiosa sfogliando le pagine del primo volume dell'Universo indottrinandosi sul Big Bang e sull'era mesozoica.

"...Nonno...nonno...ma lo sapevi che il Milan è nato il 16.12.1899 in una Fiaschetteria toscana in Via Berchet a Milano ed il suo fondatore era un inglese...certo Herbert Kilpin....e che poi pover'uomo è morto di cirrosi a soli 46 anni?....beh!...si direbbe che quell'osteria è stata per i Rossoneri il suo Big Bang...così ho letto sull'enciclopedia dell'Universo ...e cioè che, come spiega lo scienziato Georges Lemaitre, tutto l'universo sarebbe nato da un'immensa, colossale esplosione generando così la teoria del Big Bang che gli studiosi collocano a circa 13,7 milioni di anni fà....ma è un'enormità!...nonno!!"

"...ehhh...Matteo...ma vai su argomenti difficili!...in quella teoria c'è tutto un concetto scientifico relativo alla nascita di un'altra ipotesi, quella fisico-matematica dello spazio/tempo...ma sai che non me la ricordo bene...e comunque non è facile da spiegare...".

E così Matteo va avanti ad illustrarmi, mentre io sistemavo i libri, i tre periodi che contraddistinsero la preistoria, in altri termini l'era di quegli enormi animali, alti come palazzi, l'era dei dinosauri, quella del famoso film Jurassic Park, insomma l'era del "Mesozoico" risalente ad oltre 65 milioni di anni fa e che si suole dividere in tre periodi:

TRIASSICO - Il nome Triassico fu coniato nel 1834 dal paleontologo tedesco Frederick Von Albert partendo dallo studio delle faune fossili delle Alpi ed è quindi derivante dalla rappresentazione della sequenza temporale delle rocce affioranti. L'era degli "Invincibili" calcisticamente equivalente al periodo "Triassico" è nata la notte del 10.11.1988 allo stadio Marakana di Belgrado, dove il Milan sconfisse gli allora jugoslavi della Stella Rossa in un partita ripetuta, dopo una sospensione per nebbia, e che diede il via al magico periodo Berlusconiano che durerà ben 26 anni e lo porterà alla conquista di 28 trofei, facendola divenire la squadra più titolata al mondo, il "dinosauro calcistico" del XX Sec. ed inoltre in queste tre decadi sono stati insigniti con 7 Palloni d'Oro 5 nostri giocatori: Gullit 1987, Van Basten 1988-89-92, Weah 1995, Shevcenko 2003, Kakà 2007.

La scintilla di questa epopea equivalente al Big Bang la ebbe il nostro Presidente Silvio Berlusconi il 3.9.1986 mentre assisteva a San Siro all'incontro del 4° girone di Coppa Italia Milan-Parma. La meteora cadde impietosa, ma premonitrice, dopo soli 9' di gioco quando il parmense Davide Fontolan, alla sua prima rete nel torneo, gelerà con un secco tiro il nostro portiere Giovanni Galli e decreterà l'estromissione del Milan dal torneo per mano di uno sconosciuto allenatore, un certo Arrigo Sacchi. Calamiterà talmente gli occhi del Dott. Silvio che al termine della stagione lo assumerà vincendo la sua scommessa in barba a chi considerava quell'ingaggio inadatto per un tecnico ancora alle prime armi... il tempo darà ragione al nostro Presidente.... quello storico studio sulle faune fossili del Triassico equivalse allo studio del marchindising di mocassini e stivali che ben presto divennero terra di conquiste con scudetti, Coppe e trofei per dare una nuova, linfatica vita al nostro rinnovato Milan pronto ad interrompere per svariati campionati il dominio indiscusso tanto dei bianconeri, quanto dei nerazzurri...insomma sparirono diversi tipi di dinosauri...come di fatto avvenne qualche milione di anni prima.

Arrigo Sacchi, soprannominato "il profeta di Fusignano" compirà una vera e propria rivoluzione nel modulo divenendo un innovatore del gioco a zona, porrà molta attenzione alla fase difensiva aggiungendo un asfissiante pressing a centrocampo. L'arrivo del trio olandese Van Basten, Gullit, Rijkaard caratterizzò l'inizio di una mitica epopea calcistica dei Rossoneri al pari di dinosauri, tirannosauri e brontosauri che popolarono il periodo Triassico.

Nelle sue prime 4 stagioni al Milan, Arrigo Sacchi, se fosse in quella preistoria, avrebbe sicuramente le sembianze di un "Ittosauro", un lucertolone a forma di pesce di soli 1-2 mt di lunghezza, ma dotato di una intelligenza fuori dal comune che lo portava, nonostante la sua piccola stazza, a far manbassa, con i suoi denti aguzzi ed i repentini scaltri movimenti, di tutti i suoi nemici nelle immense acque che allora avvolgevano la Terra. I suoi arti erano dotati di un elevato numero di dita e falangi ed inoltre possedeva una pinna dorsale per fornire un preciso senso dell'orientamento, dote che il tecnico di Fusignano seppe esercitare con eccellente e rara maestria. Nella sua pancia, e cioè il suo Palmares, si contano 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Uefa, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Scudetto e tanta, tanta gloria per i nostri colori che, dalla conquista dello scudetto stellato di ben 10 anni prima, andavano lentamente sbiadendosi.

GIURASSICO - Il nome Giurassico deriva dalle montagne del Giura francese confinanti con Germania e Svizzera. Dobbiamo l'etimologia di questo termine al ricercatore tedesco Alexander Von Humboldt che notò per primo la stratificazione di alcuni calcari che migliaia di anni prima non erano presenti. Durante questo periodo dominarono sulla Terra le più alte forme di vita e nei mari comparvero rettili marini quali ittosauri e plesiosauri. Tra di essi spiccava il "Pilosaurus" un enorme rettile del mare, un carnivoro di circa 6 mt. di lunghezza e di 2 tonnellate di peso, vissuto nel Giurassico superiore, i cui resti fossili sono stati recentemente ritrovati in più parti dell'Europa. Il suo corpo era ingombrante ma molto idrodinamico, snello, scattante, dotato di una pinna che fungeva da timone per catturare velocemente, con la sua enorme testa terminante con poderose mascelle e munita di denti aguzzi e taglienti, le sue prede ed ucciderle.

Fabio Capello, il friulano ex giocatore centrocampista rossonero, siederà sulla panchina del Milan per 5 stagioni dal 1991 al 1996. La sua forte personalità gli diede fama dovuta soprattutto alla sua severità negli allenamenti e nelle regole che amava dettare e far scrupolosamente eseguire. La sua peculiarità risiedeva nel meticoloso studio dei giocatori a disposizione e nell'attuazione del gioco a loro più congeniale. Il suo schema preferito fu il 4-4-2 marcato da robuste caratteristiche difensive e spiccate velocità specie nelle ripartenze di tutta la squadra. Nei 5 anni di permanenza sulla panchina del Milan il suo Palmares vanterà 4 Scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 3 Supercoppe italiane. Nel periodo degli "Invincibili" venne soprannominato "Sergente di Ferro" e se fosse vissuto nel periodo del Giurassico sarebbe sicuramente stato un titolato e vorace "Pilosaurus".

CRETACEO - Nella scala dei tempi geologici il Cretaceo è l'ultimo periodo dell'era Mesozoica compresa tra i 150 ed i 65 milioni di anni fà. Gli scienziati esperti della materia costituenti una Commissione Internazionale di Stratografia non hanno ancora fissato nel loro ultimo incontro risalente al 2010 la corretta definizione del passaggio temporale tra il periodo Giurassico e quello Cretaceo, comunque ci sono dei recentissimi rilevamenti, uno fatto in Tunisia a El Kef in corrispondenza di un livello argilloso ed un altro nelle vicinanze della nostra Gubbio più precisamente in località Scaglia Rossa con evidenti strati rocciosi dove alcune tracce d'iridio associerebbero quel ritrovamento all'eventuale meteorite Chicxulub che impattò sul nostro pianeta proprio in quel periodo, determinando con molta probabilità di definire un più approssimato confine di tempo tra il periodo del Giurassico e quello del Cretaceo. La fauna del Cretaceo era caratterizzata da mastodontici dinosauri come il Tarbosaurus, il Carnotaurus, il Tyrannosaurus mentre nei cieli si librava il " Velociraptor " il suo nome sottintende un ladro o rapace veloce, una sorta di uccello a 4 zampe di 2mt. di lunghezza che poteva raggiungere i 64 km/h ed arrivare a pesare 15kg. Protagonista questo ultimo assieme al Tyrannosaurus Rex nella saga sui dinosauri tratta dal celebre film "Jurassic Park". Alcuni esemplari fossili di Velociraptor sono stati rinvenuti, nella prima decade del nuovo millennio, nelle catene montuose della Mongolia proprio nello stesso periodo in cui un certo Carlo Ancelotti s'insediava per 7 stagioni consecutive a Milanello generando il terzo ed ultimo periodo storico Rossonero paragonabile al Cretaceo.

Carlo Ancelotti, nativo di Reggiolo classe 1959, è chiamato da Silvio Berlusconi nel Novembre 2001 per sostituire l'allenatore turco Fatih Terim e porterà il Milan a concludere quella stagione al quarto posto. Ma sarà l'inizio di un folgorante periodo carico di trofei. Uno dei meriti maggiori che gli va attribuito è quello del definitivo spostamento di Andrea Pirlo da mezza punta qual era al ruolo di regista a centrocampo, sarà una soluzione che porterà ad ottimi risultati della squadra Rossonera andando ad incrementare il suo Palmares. Nei 7 anni in panchina Re Carlo nel Calcio e "Velociraptor" nel Cretaceo conquisterà 2 Champions League, 2 Coppe Uefa, 1 Coppa del Mondo, 1 Scudetto, 1 Supercoppa, 1 Coppa Italia. Lascierà la panchina del Milan nel 2009, gli subentrerà Leonardo fresco di patentino.

Bene... ho riposto nelle scatole tutti i miei libri...Matteo è rimasto a leggere "L'Arca di Noè"...si rivolge a me dicendo:

"...sai nonno che secondo gli studi di alcuni storici...il diluvio universale sarebbe accaduto intorno al 3.400 a.C......ma è un niente... in confronto ai milioni di anni dell'era mesozoica!!...e poi ...ma sarà vera la storia dell'Arca con Noè che faceva entrare tutte le specie animali per salvarli dal diluvio!?...ma sai cosa stavo pensando ...nonno!?!....dopo la conquista del Milan del suo 19mo scudetto scucendolo ai cugini dell'Inter....pensavo, e se vuoi scrivici pure un articolo, che al posto di Noè a fare il nocchiere ...ci vedrei bene... Stefano Pioli!!" "...Ahhh...ahhh...ahhh!!...questa poi...Matteo!!...è proprio bella... e magari sta lì sulla passerella a scegliere tra gli allenatori chi far salire e chi no!!!" "...proprio così nonno!....e io vedrei salire soltanto pochi eletti ...mentre tanti coach di squadre blasonate verrebbero stoppati dal nostro Pioli nelle vesti di Noè con il bastone posto in orizzontale dicendo ...arrangiatevi...spero sappiate nuotare!!...ehh...che ne pensi..nonno!?!...che dici ti ci viene fuori un bella storia?!?"

"...beh...non lo so..caro!...certo l'idea è stuzzicante....però....adesso che ci penso... bisognerebbe che si presentassero anche i "minolli"...per parafrasare una celebre pezzo di Lello Arena e Massimo Troisi....".

"...nonno....ma che cosa sono i minolli!?...che animali sarebbero..nonno?"

"....Ehh..Matteo!...non s'è mai saputo...e forse mai si saprà!..O forse faranno parte di una prossima "quarta" era del nostro Milan! Un'era che potrebbe essere iniziata poco fa, Domenica 22 Maggio, una data storica per i colori Rossoneri. Nello stesso giorno del 1963 conquistarono a Wembley contro il Benfica di Eusebio la loro prima Coppa Campioni!...e tuo nonno crede alla teoria dei Corsi e ricorsi storici! "

"...e compariranno anche i minolli...nonno?!?"

"...ma certamente!!...ci saranno anche i minolli cacciati dall'Arca... ma con scarpini e maglietta a contendersi e magari contro il Milan... una fantastica finale di Champions League!!"



Un caro abbraccio

Massimo 48