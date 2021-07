Partendo dalle big italiane, l'Inter oggi si è avvicinata in modo esponenziale all'obiettivo Nandez del Cagliari, giocatore che piace per il centrocampo e che risulterebbe eclettico e adatto sia come esterno che come centrale, i nerazzurri per accaparrarsi l'uruguaiano puntano sul prestito con la formula annessa dell'obbligo di riscatto. Intanto Radja Nainggolan ha lasciato i nerazzurri ed è pronto a ricevere la buonuscita e approdare al suo Cagliari.

Il Milan accoglie nuovamente Brahim Diaz, contratto fino al 2023 e maglia numero 10 per lo spagnolo; ma i rossoneri vogliono anche aggiudicarsi altri giocatori di spicco: i nomi sul taccuino sono quelli di Vlasic, Sabitzer, ma anche Josip Ilicic, che conosce bene la Serie A e che all'Atalanta sembra avere meno spazio di un tempo. Arrivato a Milanello anche Ballo-Tourè, terzino mancino e altro neo acquisto. In uscita per i rossoneri c'è Romagnoli, che non facendo più parte del progetto milanista, ha interesse all'estero.

La Juventus attende sempre di piazzare il colpo Manuel Locatelli, e come contropartita da offrire al Sassuolo ci potrebbe essere il rumeno Dragusin, che potrebbe interessare ai neroverdi.

Tra le altre, le notizie di giornata vedono lo Spezia protagonista, con il neo acquisto Amian dal Tolosa, terzino destro francese, ma i liguri aspettano anche un centrocampista e il nome caldo è quello di Frattesi del Sassuolo, che è vicino e potrebbe arrivare ben presto in prestito; l'Udinese ha accolto il neo-portiere Silvestri dall'Hellas Verona, svolte già le visite mediche e gli scaligeri si sono cautelati con Lorenzo Montipò, proveniente dal Benevento; dall'Atalanta è ormai prossimo all'approdo in Veneto il difensore Sutalo, classe 2000, in prestito. L'Empoli si è assicurato le prestazioni del terzino Stojanovic dalla Dinamo Zagabria e vuole fortemente il trequartista Kovalenko dell'Atalanta.

Il Bologna è pronto a salutare Andrea Poli, direzione Turchia per lui, all'Antalyaspor, ma anche Medel e Santander sono con le valigie in mano, arrivato in rossoblu' il difensore Kevin Bonifazi dall'Udinese. Il Genoa rafforza la fascia destra con l'arrivo di Sabelli dal Brescia in B, per lui contratto quadriennale; colpo in prospettiva per la Lazio che si assicura Luka Romero, attaccante classe 2004.