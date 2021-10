La sosta per le nazionali vuol dire rischio di infortuni e fuso orario per chi ci partecipa e ansia e preoccupazioni per allenatori e tifosi. Gli ultimi a farne le spese sono stati Tammy Abraham, costretto ad un uscire al 93' per un problema alla caviglia destra e Mikkel Damsgaard, costretto ad arrendersi con la sua Danimarca per un problema al ginocchio. L'attaccante della Roma e il fantasista della Samp vanno ad aggiungersi a Nikola Milenkovic, Lautaro Martinez, il Tucu Correa e Weston Meckennie.

Questo weekend torna FINALMENTE la nostra Serie A con due big match che sanno di scontri diretti per la qualificazione alla prossima Champions League, ma Juventus, Inter e Roma devono fare i conti con gli indisponibili.

Max Allegri si prepara ad affrontare Mourinho senza Cuadrado, Bentancur e Danilo causa fuso orario e Meckennie e Rabiot (per positività al covid contratto in nazionale). Mourinho dal canto suo, oltre all'attaccante inglese dovrà rinunciare anche a Matias Vina che rientrerà in Italia venerdì.

Dall'altra parte di Roma, si gioca Lazio-Inter e Simone Inzaghi si prepara a tornare all'Olimpico con il dubbio "LaTu" infatti i due argentini oltre al problema fuso orario (anche loro rientreranno venerdì) dovranno affrontare il problema infortuni che al massimo permetteranno ai due attaccanti di essere in panchina.

D'Aversa e Italiano contro Cagliari e Venezia dovranno rinunciare a due pedine fondamentali delle loro formazioni come Milenkovic e Damsgaard.

La sosta di novembre è vicina, sotto a chi tocca.