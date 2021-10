In attesa del Napoli di Spalletti, impegnato nel posticipo di questa sera contro il Bologna, e dopo l’anticipo del martedì che ha visto vittorioso il Milan contro il Torino, il mercoledì di serie a si è concluso con la vittoria di tutte le cosiddette “big” del nostro campionato, o quasi.....

Conquista la vittoria l’Atalanta in un campo per niente facile, vincendo contro una Sampdoria mai arrendevole. La partita si accende nei primissimi minuti, con un’occasione capitata sui piedi di Zapata prima e con il gol di Ciccio Caputo poi. La risposta bergamasca non si fa attendere e dopo pochi minuti la squadra ospite ribalta la situazione portandosi sull’ 1-2 . Sempre nel primo tempo grandissima occasione sui piedi dell’autore del momentaneo vantaggio blucerchiato, che però si fa ipnotizzare da Musso. Nel finale sarà un fantastico gol di Josip Ilicic a siglare il definitivo 1-3 , che dopo una bellissima azione in solitaria spara, da posizione improbabile, una cannonata sotto la traversa.

Vincono anche le romane; la Roma soffre a Cagliari ma riesce a ribaltare il risultato portandosi così al quarto posto in classifica. Partita molto accesa soprattutto nel secondo tempo dove a sbloccare il risultato è Leonardo Pavoletti dopo un errore di Viña. Il cagliari ha diverse occasioni per trovare il raddoppio ma i giallorossi riescono a trovare il pareggio grazie ad un colpo di testa di Ibañez a seguito di un calcio d’angolo. Il gol vittoria arriva grazie a una fantastica punizione calciata da Pellegrini che dopo la sfortunata traversa colpita sull’1-0 mette a segno il suo quinto gol in campionato. Vince anche la Lazio, in un Olimpico ormai diventato un vero e proprio fortino, i biancocelesti infatti nel 2021 non hanno mai perso in casa. Partita bloccata dove sicuramente non fa da padrone lo spettacolo. A sbloccarla è un bel gol di Pedro che dopo una bella azione e dopo il bell’assist di Milinkovic tira forte sul secondo palo battendo Terracciano. La Lazio trova così un importante vittoria dopo la sconfitta di Verona che tiene accesi i sogni europei della squadra di Maurizio Sarri.

Vince e convince l’Inter, che torna alla vittoria dopo la sconfitta esterna contro la Lazio e dopo il pareggio nel derby d’Italia. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio con D’Ambrosio che con questo gol va così a segno da 7 stagioni consecutive, un dato importante visto il ruolo e visto l’impiego. Nei primi minuti del secondo tempo il giovane Ricci viene espulso in seguito ad un’entrata scomposta su Barella. Al minuto 66 é un grande traversone messo nel cuore dell'aria di rigore dal toro Martinez a raggiungere Di Marco, che deposita in rete il 2-0. L'inter risponde così alla vittoria dei cugini milanisti, facendosi nuovamente sotto per la corsa allo scudetto.

Alla festa delle grandi c’è però chi non è stata invitata: La Juventus, che dopo una serie di risultati utili consecutivi si ferma contro il Sassuolo di Dionisi. La squadra ospite la sblocca negli ultimi minuti del primo tempo grazie al secondo gol consecutivo di Davide Frattesi ,che gioca 70 minuti di grande qualità. La Juve prova a riprenderla nella seconda parte del match, ma il Sassuolo sembra resistere anche grazie ad un salvataggio sulla linea di Ayhan dopo un bel tiro di Cuadrado, subentrato nel secondo tempo a Rabiot. Il pareggio arriva grazie ad un colpo di testa di McKennie dopo un bel calcio di punizione battuto da Dybala. Trovato il pareggio i bianconeri provano ad ottenere i 3 punti, ma in uno dei tentativi finali la difesa juventina si fa trovare scoperta e dopo una grandissima apertura di Berardi é il giovane Maxime Lopez a mandare in paradiso la squadra emiliana che trova la sua prima vittoria sul prato dello Stadium. Decisamente una sconfitta inaspettata per la squadra di Max Allegri che cade a -13 dal primo posto momentaneamente occupato dal Milan e a -4 dalla zona Champions.