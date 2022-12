Sono tifoso della Lazio da più di 40 anni, e posso affermare con certezza che l'attuale gestione non ci porterà mai a contendere per qualcosa di importante, mai uno scudetto oppure una coppa europea (permetterete lor signori: la conference non e' una coppa europea).

L'attuale gestione e' molto attenta a non investire più del dovuto, quindi la squadra sara' sempre in una posizione di classifica tra il 5/7 posto, e ovviamente mai in champions.

Il tutto viene fatto in maniera molto arguta: una volta e' la storia dell'indice di liquidita', l'altra volta un'altra scusa che viene pronta a proposito, e la piu' gettonata è che dobbiamo tenere un bilancio solido.



E infatti in questi anni sono state vinte coppe Italia e supercoppe italiane, e viene fatto notare che la Lazio e' la squadra ha vinto in Italia di più dopo la Juventus. Pero' non viene fatto notare che a parte il periodo precedente al Covid, non siamo mai stati in lotta per lo scudetto e che abbiamo partecipato alla Champions ogni vent'anni.

Ovviamente si riparte con la scusa che la gestione precedente aveva fatto danni, ma non viene mai scritto i risultati sportivi della precedente gestione, perché non viene detto di proposito.

Quindi concludo così: questa e' la Lazio attuale, una squadra e una società senza nessuna velleità, ma ovviamente questo fa molto comodo a chi la gestisce.

Cordiali saluti.

Un tifoso laziale