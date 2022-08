I laziali vanno compatti, purtroppo la loro vita calcistica è molto dura. Vivere, continuamente, con l'assillo di ciò che fa la Roma è davvero un'esistenza povera. Sentire Sarri che, durante le conferenze stampa della scorsa stagione, era più concentrato sull'orario in cui giocava la Roma, che sulla gara che doveva affrontare è triste e comico allo stesso tempo. La Lega calcio così, stufa dei continui piagnistei di Sarri e con la super visione di Lotito, ha deciso di correre ai ripari e di porre rimedio. Ora vediamo la Lazio che gioca il venerdì e poi il mercoledì, mentre la Roma gioca il sabato e, poi, il martedì! Ma per essere sicuri di non sentire Sarri, inventarsi ancora qualche piagnisteo, hanno deciso che l'avversaria della Roma giocasse il venerdì, quindi un giorno prima.

Pensate sia tutto, ma nemmeno per sogno, perché la Sampdoria, che sarà la prossima avversaria della Lazio, che ha giocato ieri, quindi due giorni dopo la Lazio. Il caro... Di Canio, piuttosto, che parlare della Roma, parli di questo, come sia possibile una roba simile!

Tutte le squadre che giocano martedì sono scese in campo venerdì, tutte, tranne la Roma, che ha giocato sabato. Il degno rappresentante della Lazio ha preferito parlare della gara della Roma, peccato che sia arrivato ultimo, perché ad analizzare la gara con molta onestà ci ha pensato già Mourinho.



La cosa che proprio i laziali non arrivano a capire, e per questo rimarranno perdenti a vita, è il fatto che Mourinho bacchetta i suoi per un pareggio e un pessimo primo tempo allo Stadium contro la Juve, Sarri, invece, si complimenta con i suoi per un pareggio contro il Torino.

La Juve del primo tempo alla Lazio ne avrebbe fatti 10, perché Allegri, a differenza di Inzaghi, le prova tutte per vincere.

Esultare per una vittoria contro una squadra che, praticamente, non è mai scesa in campo è ancora più da perdenti.

E volta e gira ci si ritrova sempre lì, Mourinho ha la vittoria e la competitività nel suo D.N.A.

Sarri, invece, nel suo D.N.A. ha la lacrima facile!



Vorrei chiudere questo articolo con un grande saluto a Belotti, che, manco a dirlo, tra Immobile e Pellegrini, tra Mourinho e Sarri, tra la Roma e la Lazio non poteva che scegliere i vincenti!