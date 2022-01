Verde, bianco e rosso: sono questi i colori che hanno dominato la scena sportiva nel 2021. I nostri colori. I colori della nostra amata Italia, un paese che spesso ci fa arrabbiare, rabbrividire con le sue storie oscure di criminalità e corruzione, ma di cui ne siamo sempre innamorati.

Il Belpaese, così è stato sempre chiamato, perchè così piccolo rispetto al mondo intero ma così pieno di arte, calore, bellezze monumentali e buon cibo.

A questi tasselli affascinanti, a colmare e a riempire di gioia un anno piuttosto negativo segnato da questo maledetta pandemia, si è aggiunto l'orgoglio e l'emozione che abbiamo provato nel seguire i nostri atleti impegnati in varie zone del mondo: l'Italia sportiva quest'anno è stata a dir poco superlativa!

Dal calcio alla pallavolo, dal tennis al taekwondo, dall'atletica alle paralimpiadi, i nostri beniamini hanno portato davvero in alto il tricolore, stringendo i denti fino alla fine, correndo più veloce dell'avversario e segnando un gol in più degli altri. Riempie di gioia scrivere un articolo del genere (sicuramente anche leggerlo) perchè veramente non saprei da dove cominciare. Forse sì, lo so, ma solo perchè è il mio sport preferito: vincere a Wembley una finale dell'Europeo contro i padroni di casa... sogno o son desto? Un' emozione indescrivibile, un ricordo che rimarrà impresso per sempre nella mente e nel cuore di tutti noi. La nazionale italiana di calcio ha dimostrato di saper essere superiore alle altre grandi corazzate europee con la sua tecnica sopraffina, il suo cinismo e la sua voglia di vincere e farci gioire. Abbiamo vinto, abbiamo portato a casa la coppa. E farlo così, contro l'Inghilterra a casa loro, vale doppio.

Non bisogna però lasciare solo spazio al calcio, perchè i trionfi sono stati tanti: abbiamo l'uomo più veloce del mondo e l'uomo che salta più in alto di tutti al mondo. Marcell Jacobs e Gianmarco "Gimbo" Tamberi hanno scritto una pagina di storia indelebile dell'atletica italiana. Forse nessuno si aspettava una cosa del genere. Anche in tal caso l'emozione è stata tanta. Un' emozione appunto mista a stupore, due fulmini a ciel sereno che hanno illuminato ancor di più questa bellissima estate italiana. A ciò bisogna obbligatoriamente aggiungere l'oro nella 4x100 maschile, con il magnifico sprint finale di Filippo Tortu, tra l'altro anche lui ai danni di un inglese. Per quanto riguarda il volley non ci è bastata la vittoria nell' Europeo femminile, ma anche in quello maschile. Una doppia gioia dalla pallavolo firmata azzurri a cui si aggiunge l'oro di Busà nel karate, della strepitosa Bebe Vio nel fioretto individuale, di Antonella Palmisano e di Massimo Stano nella 20 km di marcia, l'oro nel canottaggio e nel taewkondo.

É stato veramente un anno spettacolare. Ovviamente siamo fieri anche delle numerosissime medaglie di argento e di bronzo che hanno "contornato" le numerosissime medaglie d'oro. Un plauso va fatto a questi strepitosi atleti, che giorno dopo giorno si allenano con convinzione legando la propria vita a questi eventi sportivi mondiali. Dal canto nostro, noi spettatori non possiamo fare altro che osannarli sia nei momenti di gioia che in quelli di difficoltà. Per loro è importantissimo sentire il calore del pubblico. Siamo per loro la spalla su cui appoggiarsi e allo stesso tempo l'incubo che possano deluderci. Tutti insieme siamo lo spirito di questa fantastica nazione, il respiro libero di un'Italia che c'è, un'Italia che è fortissima e non ha nulla da invidiare alle grandi nazioni mondiali.

Siamo la resistenza, la forza del sacrificio, l'amore incondizionato, l'urlo liberatorio, la mano sul cuore durante l'inno.

Siamo la pastasciutta, i maestri dello sport e della buona cucina.

Siamo noi, fratelli d'Italia.