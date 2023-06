qui per la parte IV

... Segue

Giovedì - super senza filtro

Il pacchetto verde e bianco con un antico veliero disegnato al centro conteneva delle sigarette senza filtro, mio padre le svampava senza soluzione di continuità. Una canna fumaria umana, i cui polmoni hanno infine presentato il conto ed è stato un conto salatissimo: enfisema polmonare e basta fumare. E fu così che il mio vecchio ha dovuto rinunciare a una delle più maliarde immagini che si stagliavano nella sua mente, quando pensava alla pensione: affacciato alla finestra di una bella casa in collina, a fumare le sue Super mentre osservava da lassù tutta la città.

Quel sogno lo ha poi realizzato, quasi interamente; il “quasi” si riferisce alla pensione, non essendoci di fatto mai andato, e proprio alle sue Super, di cui tutt’ora non può godere lo svaporare soave, quando osserva dalla finestra della sua bella villa in collina tutta la città. A dire il vero, confessione sua, una volta, soltanto una volta, ha del tutto assecondato quel suo sogno: è accaduto il primo giorno in cui è andato a vivere a Villa Margherita (nome di mia madre), una “reggia” conquistata grazie alla fortuna che ha poi fatto imprendendo nel settore della ristorazione; il mattino seguente alla prima notte trascorsa nella nuova casa il rituale si è compiuto completamente, ma è stata solo quella volta o almeno questo è quello che lui ci ha sempre detto, anche se mia madre qualche dubbio lo nutre.

Ad ogni modo, sembrerà strano, ma quelle sigarette sono una delle cose che più mi tornano in mente quando penso alla mia adolescenza.

Un'adolescenza che durante quella settimana sfiorò le acque torbide della malvagità e delle cose di questo mondo. Le sfiorò soltanto perché tutto quello che accadde rimase distante da me, lo vissi inconsapevolmente attraverso gli occhi di mio padre, il quale invece ne fu investito come da un bus in piena corsa.

Era giovedì, giorno d'allenamento. Mio padre era uscito di casa vestito con la tuta d’ordinanza e la solita maschera di cera, a dire il vero più incupita del solito. Io invece c'ero rimasto, a casa.

Seppi poi, dallo stringato resoconto che lui stesso mi fece la sera, che quel giorno la squadra era tutta lì e che l’allenamento era andato bene: i soliti iniziali giri di campo, poi le ripetute, gli esercizi di tecnica, qualche schema e la consueta, finale riunione tattica del Giovedì.

Io ero avido d’informazioni, che potessero in qualche modo attutire la delusione per essermi perduto la seduta. Mio padre rispondeva a monosillabi; incurante, io lo incalzavo, con fare nervoso. Volevo conoscere tutti i dettagli e volevo che si sentisse in colpa per avermi lasciato a casa. All’allenamento s’erano presentati tutti e io me l’ero perso. Io facevo parte di quella squadra, ne vivevo ogni istante, ne respiravo i timori, ne perseguivo gli obiettivi. Ero uno di loro.

Tra l'altro (aggravante non di poco conto) la partita che ci attendeva era speciale, ci tenevamo a fare risultato pieno. Domenica avremmo giocato, di nuovo in casa, con la Pagliarellese, la squadra dei detenuti al carcere dei Pagliarelli, che quell’anno aspirava a fare il salto di categoria. Era una di quelle partite che contano, al di là della classifica, vista l’attenzione mediatica che c’era sempre intorno ai “carcerati” (così li chiamavamo). Ecco perché la partecipazione agli allenamenti di quella settimana era stata totale; un fatto eccezionale perché, ora l’uno ora l’altro, ora per questo ora per quel motivo, qualcuno all’allenamento mancava sempre. Mio padre puntualmente si arrabbiava, sanzionava con la panchina (chiunque fosse l’assente) e si andava avanti così, nell’inedia dolce-amara del calcio amatoriale da seconda categoria.

Quel giovedì (e lo stesso era stato martedì) c’erano tutti, mister Fifo avrebbe attinto a piene mani alla rosa messagli a disposizione dalla società.

C’erano tutti tranne Tony, non si era presentato all’allenamento, lui che non se ne perdeva mai uno.

Seppi di quell’assenza quando chiesi a mio padre del bomber, glielo chiesi due volte, perché la prima volta semplicemente non rispose. La cosa mi stranì parecchio, ma non domandai oltre, sapevo che sarebbe stato inutile; e comunque dalla smorfia di sconcerto che fece capolino sugli occhi di mio padre, capii che la cosa lo turbava parecchio. Insomma, Tony, chissà per quale oscura ragione, non smetteva d’impensierire papà.

Quella stessa mattina, in classe, avevamo letto un brano del Mastro don Gesualdo di Giovanni Verga, un dialogo serrato tra il protagonista, Gesualdo Motta, e la figlia, che lui decide di chiudere in collegio; anche se c’entrava poco, ricordo di averlo accostato a mio padre, quando s’era rifiutato di portare me e mio fratello con lui e ci aveva quasi chiusi in casa, noi che seguivamo mio papà ovunque, mio papà che ci portava con sé ovunque. Io che, un po’ come Tony prima di quel giorno, non mancavo mai. Ricordo di aver protestato parecchio, coadiuvato da mio fratello, ma i nostri furono tentativi vani, forse anche perché orfani dell’intercessione di mia madre, solitamente efficace nell’ammorbidire la rigidità di certe determinazioni, ma quella volta tutta schierata a favore della decisone di non portarci al campo.

Nè io né mio fratello Salvatore capivamo il motivo, anche perché non ci fu data nessuna spiegazione. Sapevamo però che le parole “È cosi e basta” fossero una sentenza passata in giudicato, se a pronunciarle era nostro padre, perciò ce ne facemmo una ragione e basta. Consapevoli che una ragione ci fosse, anche se io l’avrei veramente conosciuta anni dopo.

Parecchi anni dopo.

Non ricordo esattamente quando, era comunque il periodo dell’università. Era un torrido pomeriggio d’estate e io e mio padre ci trovavamo a casa, seduti all’ombra di un grande ulivo posato su un verde tappeto di prato all’inglese, la cui chioma quasi lambiva l’ingresso principale di villa Margherita. Il mio Mastro don Gesualdo aveva da tempo immemore lasciato il calcio, esattamente da quella partita contro la Pagliarellese e non parlava mai di quegli anni da allenatore. Quell’albero d’ulivo era, però, una specie di confessionale di famiglia: portavamo lì sotto un paio di sedie, del buon vino e un milione di pensieri o soltanto un carico di noia e parlavamo per ore. Qualche giorno prima mi era capitato d’incontrare Tony, faceva il macellaio, aveva messo su pancia ed era già padre di due figli: mi aveva dato i saluti per “il mister”. Io approfittai del nostro ulivo per dirglielo e, vedendolo propenso alla condivisione del ricordo, gli chiesi di quella sua ultima partita, di quella settimana. Dopo l'iniziale sua sorpresa - erano passati tanti anni e, appunto, non ne avevamo mai parlato - lui mi raccontò finalmente tutto; suoi testimoni, la quiete della sua amata collina e la consapevolezza che suo figlio (a quel tempo un ragazzino da proteggere al punto da non portarlo più al campo e fargli perdere addirittura il match dell’anno contro la Pagliarellese) era un uomo ormai, a cui poter raccontare come andarono realmente le cose. Avrebbe tanto voluto avere tra le dita una delle sue Super senza filtro ma, anche senza, la sua lingua si liberò dei laccioli del tempo e mi disse tutto.

Il prosieguo di questo racconto è tutto merito del nostro ulivo ispiratore.

Continua ...