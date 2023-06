... segue

qui per la parte III



Mercoledì - Intellevision

Stavo giocando con mio fratello all’Intellevision, ovviamente a calcio. La partita era sempre gialli contro blu, ma la nostra fervida immaginazione conferiva a quei pupi fluorescenti i colori prescelti per le nostre infinte sfide tra la Juventus di Salvatore e la mia Inter.

La mia inter era quella dei Bergomi e Ferri, dei Cucchi e Mandorlini, degli Altobelli e i Passarella e poi Matteoli e Rumenigge. Ma in porta il mio estremo pupino era Astutillo Malgioio. Lo incontravo talmente tante volte tra i doppioni delle figurine, che mi ci ero affezionato, era diventato il mio anti-idolo, il mio portiere. E che parate che gli facevo fare! Ovviamente accompagnate da esclamazioni alla Nando Mattellini.

La partita scorreva, come al solito, sul filo di lama della tensione: nessuno dei due ci stava a perdere. Non ricordo quale fosse il risultato, ricordo però che non finimmo la partita, dovemmo interromperla. Mia madre era stata categorica: “Alle 7 in punto uno dei due vada al panificio per la prima sfornata dei panini, chè oggi viene vostro zio a cena”. I panini in questione erano le rosette, le preferite dello zio Nino, ne avrebbe mangiate anche 6-7, purché appena sfornate (o quasi) e condite con la mortadella (“tagliata fina, Signor Napoli!”), a cui lui amava aggiungere dell’olio di tartufo, che si portava dietro da casa sua (sì, si portava dietro una boccetta con dell’olio al tartufo: il cibo per lui non era nutrimento, era scienza). Lo zio Nino era stato invitato da mio padre, suo fratello, e non era una cosa straordinaria, se non fosse stato per il fatto che era Mercoledì; mentre, solitamente casa mia si trasformava in scenario di pantagruelico convivio al sabato o, d’estate, di domenica. Sicuramente, ne dedussi, c’era una questione urgente di cui parlare.

Mio zio Nino era un tipo sui generis: buono come il pane con la mortadella, aveva però una certa propensione alla rissa, le scommesse, i cavalli e le taverne e non disdegnava di frequentare certi ambienti malavitosi o simil tali o comunque certe borgate popolane dove, ancora oggi, purtroppo si cresce a pane e mafiologia. Cos’è la mafiologia? È un modo di pensare, un atteggiamento, una concezione, un modello comportamentale, anche. È un mondo parallelo tipico delle borgate, dove “sbirro” è l’apostrofo peggiore, dove l’omertà è sempre l’opzione migliore, dove lo sguardo torvo è linguaggio, dove farsi i fatti propri è l’unico familiare retaggio.

E se ancora oggi la mia amata e meravigliosa città ne patisce, in quel tempo tutto ciò era un morbo che ne permeava ogni strada, ogni quartiere, ogni vicolo e anfratto.

Non che lo zio Nino fosse un malavitoso, no. Era, tuttavia, a suo agio in quell’ambito, colpa anche del fatto che il suo migliore amico fosse da sempre un habitué della galera. Si può essere una persona perbene e vicino a certe cose? Sì, a Palermo sì. A Palermo è molto facile sfiorare l’illecito, frequentarlo, conoscerlo, subirne il fascino o accondiscendervi, essergli vicino restandone tuttavia fuori. Insomma, lo zio Nino era il braccio forte della mia famiglia e certo su di noi esercitava quel sotteso fascino che emana dal proibito, dall’opaco. È il riflesso del male. Si dice che la luminosità dipenda dai difetti del diamante: ebbene, lo zio Nino brillava a suo modo ed era prezioso, specie in certe situazioni.

Non so perché, ma ci avrei scommesso: quella sera mio padre voleva parlargli della misteriosa faccenda che riguardava Toni.

Non lo avrei saputo quella sera, perché certe cose si tengono distanti dalla famiglia e soprattutto da un ragazzino qual ero io o mio fratello. So solo che dopo cena, noi rimanemmo in cucina a guardare la tv con nostra madre, mio padre e lo zio Nino andarono di là, in salotto, dove rimasero per una mezz’ora scarsa, non di più. Dopodiché, andò via, salutandoci con quel fare sornione che è tipico di chi è stato appena investito di un incarico importante ma deve, per convenzione, minimizzare. Ci salutò, raccomandandoci di andarci a coricare e se ne andò, tra l’ammirazione mia e la mia perplessità.

Andai a letto subito dopo, l’indomani ci sarebbe stata scuola. Ma faticai parecchio a prendere sonno. Lo stesso fu per Salvatore. Mio fratello era, per sua stessa natura, meno curioso di me, l’affaire - Toni, quale che fosse, non aveva suscitato in lui lo stesso interesse che quasi maniacalmente aveva catturato la costanza del mio pensiero. Ma a letto, nella abituale chiacchierata pre-sonno, entrambi avevamo concluso che la venuta dello zio Nino e il conciliabolo del giorno prima tra papà e il suo giovane bomber dovevano avere un qualche nesso. Non avevamo comunque la più pallida idea di cosa potesse esserci sotto, tuttavia ebbi la conferma che doveva trattarsi di qualcosa di grave dal fatto che mio padre andò a letto tardi, quella sera: sentivo la tv e, anche se non lo vedevo, ero sicuro che il fumo delle innumerevoli sigarette, le mitiche Super senza filtro, avesse creato una cappa tra il tetto della cucina e la sua testa. Che già fumava di pensieri pesanti e preoccupazione.

L’indomani sarebbe stato anche giorno di allenamento.

Comtinua ...