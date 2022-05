L'Inter e la Moviola in campo, questi sarebbero dovuti essere i titoli dei giornali di oggi!

Ma no, questa non è la Juve, ha i colori neroazzurri e quindi può fare e disfare tutto ciò che vuole nel mondo del calcio Italiano, d'altronde il calcio Italiano lo hanno distrutto Ià proprio loro nel 2006, con la loro " violenta propaganda " quando, oltretutto, furono l'unico club tra le grandi (guarda caso) ad essere uscito da tale tsunami totalmente indenne...

Perchè innocenti direte voi, hee no, è qui che casca l'asino, non perchè innocenti (come loro si proclamano " abusivamente "), ma semplicemente perchè i loro "crimini" ( molto più corposi in prove di tutti gli altri clubs invece puniti ) sono stati portati alla luce solo dopo 5 anni, guarda caso giusto il tempo che in Italia giunga la "prescrizione del reato ", e sempre guarda caso da chi doveva investigare e giudicare (un certo Guido Rossi), che è risultato poi essere addirittura un dipendente Inter (o ex che sia)!!!!

Vergognoso direte voi, ed invece no, loro sono infine giunti a conclusione (ovviamente distorta dal loro modus propagandistico appoggiato da quasi tutta la stampa) di essere gli "innocenti" e adirittura le "vittime" dei cattivoni bianconeri che gli sottraevano ingiustamente i loro meritati scudetti vinti sotto gli ombrelloni.

Ma veniamo al dunque, perchè la Var sta facendo figli e figliastri e guardacasao mai contro i nerazzurri e fin troppo spesso (e volentieri) contro i loro diretti o indiretti avversari del momento (Milan dixit): molte volte la Juventus di quest'anno ha subito dei "soprusi" dalla Var e sempre gli è stato detto che questo strumento NON é MOVIOLA IN CAMPO e non poteva dunque rimediare a tali errori, allora mi domando, perchè mai ieri è stata usata invece proprio come moviola in campo a favore dei nerazzurri? Nulla di male (visto che sono un pro moviola in campo) se poi la stessa venisse usata allo steso modo anche per i bianconeri, ma purtroppo cosi NON é STATO!



Vogliamo parlare del primo rigore dato all'Inter? Come fai con il VAR a non vedere che è Lautaro stesso a buttarsi ed agganciare nella caduta la gamba di Bonucci da dietro?? Cercare di non vedere quanto realmente accaduto è davvero cosa studiata a TAVOLINO, se avessero convalidado un rigore così alla Juve se ne ri-parlerebbe per almeno 10 anni o forse più....

Volgiamo parlare magari del secondo rigore dato all'Inter? L'arbitro non fischia poichè "chiaro e normale contatto di gioco", e cosi interviene la "moviola nerazzurra", che intravede una strusciata del ginocchio di De Vrij con quello di DeLigt, successo però, almeno 3 secondi prima della caduta dello stesso Olandese, il quale: solo dopo aver mal controllato la palla, ed avendola quindi evidentemente regalata alla difesa della Juventus, solo allora, decide di "ricordare" di essere stato sfiorato dal ginocchio del connazionale e opta quindi per il tuffo acrobatico e plateale... non voglio nemmeno immaginare se un episodio del genere fosse successo a favore dei bianconeri, oggi sarebbe scoppiata una vera guerra nucleare...

Ma visto poi che la VAR "oggi" era divenuta magicamente moviola in campo, perchè si è risparmiato il secondo giallo a Brozovic? Certo, mi sarebbe dispiaciuto un rosso che avrebbe rovinato la partita, ma il regolamento è chiaro, se butti via la palla dopo il fischio dell'arbitro, qualunque sia il tuo nome, scatta un cartellino giallo! Ma forse ci si è dimenticati del regolamento all'improvviso? O forse più semplicemente il giocatore aveva la maglietta nerazzurra?

Ovviamente non parlo di proposito del contatto sul piede di Vlahovic, perchè per coerenza se NON ritengo assolutamente rigori quelli Interisti, NON ritengo rigore nemmeno quello, poichè vorrei ricordare a tutti che: IL CALCIO NON è IL CALCETTO (OVE NON è CONSENTITO IL MINIMO CONTATTO), IL CALCIO è UN GIOCO DI CONTATTO! Ed è proprio questo uno dei più profondi e gravi motivi per i quali i club Italiani si trovano cosi male all'estero, nelle partite Europee, perchè qui, a causa del profondo risentimento ed odio provato per la Juventus, si è cominciato a fischiargli contro di tutto e poi, di conseguenza, si è dovuto cominciare a fischiare le stesse cose anche nelle altre partite del campionato di serie A, ed è cosi che in Italia è nata la malsana abitudine di arbitrare come ad una partita di calcetto, e la mia paura più grande è che finchè IN ITALIA NON FINIRà FINALMENTE QUESTA INSALUBRE E NOCIVA PROPAGANDA ANTI-JUVENTINA, il calcio Italiano non riuscirà mai a tornare ai fasti di un tempo!

Se si lasciano i vari giornalisti, come ad esempio Pistocchi, dire e stra-dire tutto ciò che vogliono senza la ben che minima critica nei loro riguardi ( un giornalista non dovrebbe essere di parte ma imparziale per giuramento! ) allora di cosa vogliamo parlare? Che l'Inter sia ormai abbituata a vincere a Tavolino (unica squadra in tutta Europa ad averlo fatto d'ufficio) è ormai chiaro al Mondo intero, e il bello è che nemmeno loro se ne rendono più conto ormai: per loro vincere "con tutti i mezzi (leciti o meno)" è divenuta una routine, tanto poi si giustificano con il fatto che loro erano le vittime e che quindi a loro tutto è permesso e per loro "favore" tutto è lecito, tanto male che va si riparano le ingiustizie passate.. inutile quindi pretendere da loro una ben che minima equità di giudizio sugli episodi o peggio ancora pretendere da loro un ben che minimo cenno di onestà intelettuale, ma dai giornalisti io lo pretendo!!!

IL NUOVO “GIURAMENTO D'IPPOCRATE” DEI GIORNALISTI ITALIANI: NESSUNA NOTIZIA PUÒ RESTARE INEDITA.

“Nessuna notizia può restare inedita”. In questa frase è riassunto il nuovo giuramento d'Ippocrate che i giornalisti hanno pronunciato pubblicamente mercoledì scorso a Caserta e a Casal di Principe.

NOTA BENE: NOTIZIA E NON OPINIONE!!!

La notizia era chiaramente che vi è stata Moviola in Campo e che è stata a favore di una sola delle 2 compagini in campo (e magari che i rigori erano quantomeno dubbi), e non che l'inter vince con 2 chiari rigori, ma dai, chiari per chi?