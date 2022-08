La quarta giornata di campionato sembra una giornata favorevole alle capoliste, che sono tante, e l'equilibrio fa pensare che nulla è come sembra, nulla é scontato. Il big match a sorpresa é Atalanta - Torino in programma giovedì, i due team sono primi in classifica insieme alla Roma, Napoli, Milan e Lazio. Il Toro é la vera rivelazione del campionato, ha vinto addirittura due trasferte su due ed ha bloccato la Lazio in casa. Ma a Bergamo sarà un'altra partita, il mio parere è che gli orobici in casa faranno una partita d'attacco, e faranno di tutto per far sbloccare le proprie punte fino ad ora ancora a secco, infatti fino ad ora hanno segnato solo centrocampisti ed un difensore, Toloi. Per me è una partita da 1x, ma sono orientato sull'uso.

La Roma è la squadra con la partita più facile sulla carta ovviamente, incontrerà il Monza, fanalino di coda a zero punti in un Olimpico che si preannuncia pieno ed infuocato, l'uno sempre probabile. La Juventus non può più sbagliare già alla quarta giornata, ha buone possibilità di vincere contro lo Spezia che gioca bene, ma il pronostico sembra chiuso.

Il Milan va a Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra che ha perso i due attaccanti di peso, ma ha sempre il solito Berardi e un Pinamonti in buona vena realizzativa dallo scorso anno ad Empoli.

L'Inter affronta una Cremonese a zero punti, e pur senza Lukaku, infortunato, ha l'obbligo di vincere per non perdere già contatto col vertice, la vittoria sembra probabile. Partita non facile la sorprendente Lazio che va a Genova contro una Samp delusa dalla batosta di Salerno, ma che in casa ha bloccato con merito la Juventus.



Gli altri scontri sono tra squadre di metà classifica, ma veri big match non ce ne sono. Sarà tutto scontato o ci saranno sorprese? Visto l'equilibrio del campionato, prevedo qualche sorpresa inaspettata, perché questo campionato non ha nulla di scontato se non un equilibrio che la fa da padrona in testa, ed in coda sembrano già delineate le sei sette squadre che si giocheranno le salvezza.

È un campionato mediocre ma avvincente, il mio parere resta questo, il campionato italiano oramai è lontano anni luce da quello inglese e spagnolo, e le coppe che contano restano un miraggio.