Una democrazia sana si fonda sul principio della responsabilità in capo ai rappresentati delle istituzioni e sul diritto alla verifica di tale responsabilità che spetta ai cittadini.

In tempi di pandemia questo assioma è elevato all'ennesima potenza.

Tra i tanti temi trattati in queste ore, uno sfugge alla mia attenzione. L'obbligo da parte delle Regioni alla pubblicazione on line dei nominativi, corredati dalle date di nascita, di tutti coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid 19.

Sì, certo, esistono precise normative sul rispetto della Privacy che lo impedirebbero, ma si tratterebbe di un obbligo di trasparenza imposto dallo Stato alle Regioni per la tutela di un bene superiore, costituzionalmente garantito, quello della salute pubblica.

Anche il controllo è uno strumento per monitorare e contenere il contagio.

Servirebbe una legge. Ma il silenzio della politica su questo specifico aspetto non fa ben speare. Forse, sarebbe il caso di rispolverare il buon vecchio art. 71 della Costituzione che, nel secondo comma, così recita: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli".

