Nel 2020 la proprietà rossonera pensò di rilanciare il Milan ingaggiando il padre del modello Red Bull, il tedesco Rangnick. In fondo, era una maniera elegante con cui Gazidis, spalleggiato dalla proprietà, stava dicendo a Paolo "Vattin!", come si dice dalle mie parti in Puglia.

Dopo lo stop per il Covid, Pioli riuscì a inanellare uno dei tanti filotti brevi, ma intensi e travolgenti, che ne hanno caratterizzato la carriera. La sua fortuna fu che il campionato finì dopo quei 45 giorni di exploit, senza che seguisse il solito crollo (era capitato anche quando il tecnico era all'Inter), creando nei tifosi l'illusione di aver a che fare con un mago. Tanto bastò, tuttavia, per alimentare una campagna mediatica contro Rangnick (e quindi pro-Maldini), al termine della quale il tedesco, persona intalligente e molto stimata in Germania (chiedere a Klopp, non uno qualunque...) si tirò indietro.

Quale era stato il messaggio? Con Rangnick il Milan sarebbe stato ridimensionato, mentre con Maldini si sarebbe pensato in grande. Il "pensare in grande" consisteva nel puntare su Ibrahimovic, prossimo al compimento delle 40 Primavere. Rangnick, che avrebbe dovuto ridimensionare il Milan, affermò che non discuteva le qualità di Ibrahimovic, ma che il suo acquisto non sarebbe stato un valore aggiunto (della serie che Pelé è stato un meraviglioso campione, ma alla fine ha smesso...).

Coloro che spinsero all'ostracismo verso Rangnick e santificarono Maldini ora sostengono che con Maldini si è raggiunto un secondo posto, uno scudetto, e una semifinale di Champions, più un quarto posto. E questo non è del tutto vero, perché in questa stagione il Milan è arrivato quinto sul campo (la differenza è che, sul campo, i rossoneri hanno conquistato solo l'EL). Non solo, ma la semifinale di Champions è stata seguita da una brutta eliminazione contro l'Inter, nella quale i rossoneri non sono stati mai in partita. Inoltre, aver puntato su Ibra ha privato l'attacco rossonero di un valido centravanti per tutto l'ultimo anno e mezzo, almeno come alternativa a Giroud. Forse aveva ragione Rangnick, perché per valore aggiunto dobbiamo intendere anche il poter contare su un elemento per un minimo di tempo in prospettiva, oltre che vederne crescere il valore di mercato.

A ben guardare, il modello Rangnick, mai realizzato, era sì differente dal modello Maldini, ma la filosofia di Rangnick avrebbe avuto qualcosa in comune con quella di Maldini: il budget ridotto messo a disposizione dalla società. E con quel limite, il problema non era certo Rangnick al posto di Maldini.

Rangnick avrebbe fatto player-trading come nel mondo Red Bull, vendendo a 100 e comprando a 50. Lo avrebbe fatto prima che, arrivando troppo vicino alla scadenza, un giocatore iniziasse a essere lusingato all'idea di farsi ricco, monetizzando in proprio la cessione. Maldini, e in questo va capito, si sentiva il responsabile dell'area tecnica del Milan, non del Lipsia, quindi di una società che onora i giocatori per il semplice fatto di presentare loro un'offerta e non ha bisogno di fare aste o promettere ingaggi più alti dei concorrenti (i tempi lunghi per ufficializzare Origi sembra siano nati dalla contemporanea trattativa per Kolo Mouani, mollato per non essersi mostrato entusiasta nelle trattative).

Per quanto comprensibile, la posizione di Maldini ci porta però ad affermare: Hic sunt leones! Il rifiuto di fare player-trading è coinciso con un'eccessiva rigidità e con la perdita di elementi importanti per il mancato rinnovo dei loro contratti. Parlo di Chala e Kessie (lasciamo perdere Donnarumma), ma anche dell'allontanamento di Bonaventura, nonostante Jack fosse disposto a ridursi l'ingaggio.

Si è vinto un campionato sì in questi 3 anni (e il Milan ne aveva vinti solo altri 2 negli ultimi 20 campionati: 2002-03 e 2010-11). Questo è vero. Sono però successe cose strane, come il frettoloso benservito a Kerkez e a Desplanches, senza incassare chi lo sa cosa nel primo caso e senza incassare un sacro tubazzo nel secondo.

Maldini inoltre era prigioniero proprio della sua creatura, Pioli, che si è rifiutato di prendere in considerazione i nuovi acquisti, affossando il dirigente, ma limitando così la squadra che non ha sfruttato a pieno il proprio potenziale. Vedrete se Pioli si permetterà di farlo con Furlani e non perché ne abbia avallato gli acquisti!

Non c'è nulla di male, quindi, a cambiare rotta e a puntare sul player-trading, quello che avrebbe portato avanti Rangnick. Non cadete, tuttavia, nell'errore di rapportare Rangnick a Pioli. Il ruolo attuale di Pioli non ha nulla a che vedere con quello che avrebbe avuto il tedesco. Pioli è coach all'inglese solo di nome, perché quella figura è stata creata per qualcun altro che, quando sarà stato trovato o sarà libero, approderà in rossonero. Pioli resta un allenatore nel senso tradizionale e italico del mister che sul campo guarda i ragazzi correre e ripete di tanto in tanto "pressing... pressing..." (la parola magica di tutti gli allenatori... non dei coach). Rangnick va rapportato al ruolo che, nel mercato, ha ora Furlani, con quali risultati ancora non sappiamo. Al massimo, Pioli può essere considerato come una ninna-nanna rassicurante per convincere il gruppo che vi è continuità.

Ora, Furlani e Moncada, scout personale dell'AD rossonero, hanno iniziato malissimo la campagna acquisti, questo bisogna dirlo per onestà. Erano convinti tanto di fare player-trading, monetizzando con le cessioni degli esuberi, quanto di fare subito il botto a effetto con Ndicka e Thuram.

Gli esuberi, tuttavia, al momento non li vuole nessuno se non in prestito. I due colpi a 0 per far dimenticare Maldini e Massara non sono (o non sono ancora) arrivati. Ndicka si è visto offrire meno della Roma e senza garanzia di giocare. Thuram? Dicono che sia in dirittura d'arrivo e forse è vero, ma lo è da giorni, quindi... ci siamo capiti: attendiamo. Per l'acquisto maldiniano Kamada, non ci sono problemi... non ci sono problemi... ma non ha ancora firmato.

Maldini aveva preso Sportiello e aveva predisposto tutto per prendere Arnautovic e Loftus-Cheek, oltre che Kamada. Potevano piacere o non piacere, ma aveva concluso.

E qui arriviamo a oggi.

Dopo aver contrattato mezzo mondo senza acquistare nessuno, perché i soldi devono venire in gran parte dalle cessioni, Furlani ha aperto a una cessione illustre ovvero a quella di Tonali. Non pensate a nulla di premeditato, a nessuna diavoleria strategica: l'ad rossonero, ora responsabile del mercato in un vero ruolo alla Rangnick, non sapeva come uscire dall'impasse. Si è presentato il Newcastle che pare sia disposto a scucire un'ottantina di milioni, dai quali ne andranno detratti 10-11 per il Brescia. Ce ne sarebbe abbastanza per pagare la clausola rescissoria di Guler, il cartellino di Frattesi, nonché quello di Chukwuemeze. Thuram si spera sempre di averlo gratis et amore dei, mentre qualcosa in più Verrebbe pagato coi 30 milioni del budget iniziale.

E' il player-trading, signori! Non è nulla di male in un calcio come quello di oggi. L'importante è saperlo fare, cioè vendere una cash cow, per prendere dei gioielli e non vendere la suddetta cash cow per ingaggiare degli scarsoni.

Sbagliano i tifosi a bollare Tonali come traditore, chiedendogli di rifiutare. Ma rifiutare cosa? Per 10 milioni netti all'anno Zardoronz andrebbe in curva Nord a San Siro per tifare Inter accando a Sandrino il Mazzolatore (se qualcuno ha presente i film di Abbatantuono, sa di cosa parlo)!

Perché il problema non è la bandiera Maldini contro l'invasore germanico o Cardinale rinominato Cambiale dai tifosi più oltranzisti. Va bene Maldini se il suo modello risulta vincente come sarebbe andato bene Rangnick se il suo modello si fosse rivelato tale. Furlani è forse un giovanotto cresciuto giocando a Football Manager, però potrebbe portare risultati e, se lo contesteremo, non sarà perché non è una bandiera, ma perché il suo player-trading non ha portato i suddetti risultati.

Maldini ha vinto uno scudetto, non dimentichiamolo, ma il Milan è una società che non deve accontentarsi di uno scudetto, se quello scudetto rischia di essere una prigione.

E questo in futuro dovrà valere anche per Pioli, le cui telefonate non cavano i ragni dai buchi come vorrebbero farci credere. Se Thuram dovesse arrivare dopo 3 settimane di trattative, non si potrebbe dire che arrivi per le... telefonate di Pioli.