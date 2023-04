Lo strepitoso Maignan salva il risultato proprio negli ultimi minuti su una conclusione dello straordinario Di Lorenzo, sempre pronto a trovarsi pericolosamente puntuale in attacco.

Il Napoli ci sorprende con un inizio rabbioso e ci salviamo con molta fortuna. Krunic sballa grossolanamente un suo intervento in piena area di rigore offrendo la conclusione a botta sicura a un Khvara molto meno brillante del solito. Il georgiano la spara sui piedi del bosniaco e la ribattuta di Rui finisce fortunatamente alta. Poco dopo Zielinski scalda i guantoni del nostro portierone su una conclusione da fuori. Pioli ripropone con poca fantasia la mossa vincente del campionato, ma Spalletti con un migliore posizionamento di Lobotka e uno strepitoso Anguissa chiude le iniziative di Bennacer che sbaglia molto all'inizio e deve ripiegare per avere più spazio di manovra. Fortunatamente un gigantesco Tonali tiene botta sul pimpantissimo e sorprendente Napoli dei primi 20 minuti.



Nel nostro campionato tatticamente molto evoluto e' difficile sorprendere due volte di seguito e Spalletti non è certo nato ieri. Ci concede solo una ripartenza folgorante di un Leao straripante che chiude di poco al lato a portiere battuto. Ci vuole una straordinaria invenzione del nostro folletto per rompere gli equilibrii di due squadre che si rispettano e si conoscono bene e si contrastano con efficacia in ogni zona del campo. La giocata di Diaz è fantastica, perché apre il centrocampo in una unica mossa geniale. Anche Leao è tempestivo e preciso in appoggio a Bennacer che conclude di prima intenzione battendo il portiere napoletano.



Il Milan prende coraggio. Bennacer galvanizzato dal gol diviene più mobile e preciso. Krunic migliora nelle sue giocate e con lo strepitoso Tonali, in splendida condizione di forma, si tiene sul superiore gioco del centrocampo napoletano di stasera. Su corner si sfiora il raddoppio su un terzo tempo di Kjaer perfetto e di potenza che si stampa sulla traversa. A parte il finale non ci sono altre forti emozioni. La buona notizia per il Milan è che il fortissimo Kim e l'Anguissa incontenibile di questa sera saranno out. Ci sarà probabilmente Osimhen. Anche senza centravanti avversario si è visto un nostro limite cronico. I nostri centrali difensivi avanzano raramente se non sui calci piazzati e in particolare Tomori dimostra forti limiti in fase di impostazione offensiva. Pioli poi non approfitta adeguatamente della superiorità numerica, mandando in campo Rebic che combina poco o niente quando forse un uomo di movimento e piedi meno grezzi avrebbe dato qualche grattacapo in più. Una occasione sprecata malamente dal nostro tecnico. Anzi è proprio il Napoli a proporsi minaccioso in finale di partita. Pensavo francamente di aver intravisto nel Napoli segnali di stanchezza, ma stasera la squadra di Spalletti si è battuta con intensità. Anche il Milan gode di buona salute e la gara di ritorno sarà battaglia dura e dall'esito molto incerto. Diaz sta diventando sempre di più un giocatore decisivo per colpi geniali e costanza di rendimento. Sarebbe davvero doloroso perdere un giocatore con ancora ampie possibilità di miglioramento. Tonali e Theo sono in condizione ottimale e pure Leao è sembrato molto più partecipe anche emotivamente. Bene Calabria su un Khvara un poco in calo.



Tra i partenopei il solito centrocampo è di assoluto livello. Ottimo Di Lorenzo, giocatore di livello altissimo in giocate essenziali sia in difesa e sia in attacco. Rui non nella sua migliore partita, molto nervoso. La difesa partenopea ha dato poco spazio a Giroud che non avrà però il roccioso Kim nella gara di ritorno. La sfida continua e l'esito è nei piedi di giocate geniali e decisive, come quelle di stasera. Entrambe le squadre sono in grado di produrle.