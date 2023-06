Se ne parlava da mesi, con tanto di smentite ufficiali, si disse che la palla sarebbe stata rinviata a luglio o che si trattava solo di "balle".

Ed arriva la notizia che sarebbe saltata la vendita della società friulana ad un fondo americano, un fondo di investimenti americano che dallo scorso agosto pare avesse posto delle basi per delle trattative.

C'è chi parla di cessione soft, chi di vendita in toto, comunque sia, la notizia non è tanto la mancata cessione al fondo americano, ma che se questa trattativa fosse stata vera, che la seconda proprietà più longeva della Serie A dopo la Juventus, l'Udinese, rischia di non essere più italiana, ma americana, oppure chissà di chi, perchè tra il non detto pare che la questione forse sia solo rinviata.

L'auspicio è che si tratti di una clamorosa fake news.



Ci sarebbe da riflettere su ciò, sulla famiglia Pozzo che ha dato tantissimo da quasi quarant'anni al calcio italiano ed al Friuli. Con uno stadio rinnovato, che ora, neanche a farlo apposta, ha visto anche scadere il rapporto con la Dacia e ritornerà, forse, a chiamarsi come sempre è stato chiamato da tutti i sostenitori dell'Udinese, il Friuli. Rimane il fatto che uno sponsor importante comunque sarebbe necessario per sostenere le casse del club friulano, nome o non nome dello stadio, che dopo anni di latitanza dalle zone importanti della classifica quest'anno per qualche settimana ha abbagliato tutti e perchè questo abbaglio diventi più fermo e stabile occorrono soldi, investimenti, perchè il calcio costa, c'è poco da dire.

Dovrebbe aver suscitato un certo clamore il fatto che l'Udinese fosse in vendita o che buona parte delle sue quote fossero forse in vendita. Ma non sembra esserci stato nessun dibattito, nessuna riflessione, solo una presa d'atto, come se fosse una cosa da niente, dovuta, scontata, banale, ovvia, in un calcio senza più sentimenti, passione, riconoscimenti.



La Serie A ed il calcio italiano stanno rischiando di perdere una delle proprietà storiche del nostro sport nazionale, il tutto mentre con le parole parliamo di rilancio del calcio italiano, ma di calciatori italiani che fanno la differenza nel mondo, se ne contano una manciata, di proprietà italiane, se ne vedono sempre meno con quelle storiche, vedi Udinese e forse in futuro anche la Juventus a rischio cessione.

Ma con le parole possiamo conquistare il mondo, noi, in questo, siamo decisamente insuperabili!

C'è da interrogarsi seriamente su ciò.