La giornata di campionato, che si è chiusa con il posticipo Roma-Spezia era la diciassettesima e, nella smorfia napoletana, così come per i superstiziosi, il numero 17 è il numero della disgrazia.

Per alcune squadre è stato proprio così, una vera disgrazia. Lo è stata per la Juve, che ha pareggiato contro il Venezia, lo è stata per il Milan, che ha pareggiato contro l'Udinese, anche se a dirla tutta in questo caso dipende dai punti di vista, visto che l'Udinese poteva stendere il Milan nel primo tempo.

Sicuramente è stata una disgrazia per Napoli e Lazio, visto che entrambe hanno capitolato contro l'Empoli, i partenopei e contro il Sassuolo gli uomini di Sarri. Mentre per queste squadre il 17 ha mantenuto la sua triste fama, per altre non è stato così. Inter, Atalanta e Roma hanno rispettivamente battuto le loro avversarie guadagnando punti importantissimi in classifica. Sembrerebbe quasi tutto normale, se non fosse per diversi commenti che si leggono qua e là sulla Roma. Infatti, mentre per Inter ed Atalanta arrivano tanti commenti, per la Roma arrivano le solite critiche.

Per questa Roma le critiche sono sempre dietro l'angolo. Critiche quando si perde, critiche quando si vince, ormai non si fa più distinzione. Le critiche, naturalmente, arrivano da tutti quei grandi tecnici, che quasi si sentono offesi dal cattivo gioco della Roma.

Sì dovete sapere che questi signori addirittura rimpiangono l'ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Questi grandi intenditori fanno parte di quelle cricche che hanno la critica facile.

Io tifo Roma da qualche decennio e ricordo le critiche al grande Dino Viola, che invece oggi dagli stessi che lo criticavano viene santificato, ricordo le critiche a Liedholm, ricordo le critiche al caro Franco Sensi e dopo alla figlia Rosella, ricordo le critiche a De Rossi, è poi ancora a Zeman, a Ranieri, a Dzeko, insomma, questi grandi intenditori di calcio hanno sempre da criticare, perché si fingono tifosi della Roma, ma in realtà sono tifosi del loro ego smisurato, sono tifosi di loro stessi.

Questa gente preferisce che la Roma perda per poter dire: "Avete visto? Avevo ragione io!". Le critiche di questi signori sono una manna per tutti quei giornali che non aspettano altro che poter creare un po' di malcontento attorno alla Roma.

La Roma ha vinto contro lo Spezia, senza mostrare un calcio stellare, ma chi se ne importa! La parola d' ordine era vincere, era quello che importava dopo due sconfitte consecutive, senza dimenticare che Mourinho non ha potuto contare sui suoi giocatori più rappresentativi. Guardate solo il Napoli, che è passato dalla vetta della classifica al quarto posto, dal momento in cui si sono infortunati i suoi uomini più rappresentativi.

La Roma degli anni passati, dinanzi a certe avversità, si sarebbe arresa, invece, con a capo un tecnico caparbio come Mourinho, ha stretto i denti e ha pensato solo alla vittoria.

Io vedo una Juve con gente di grande qualità che arranca, vedo un Milan, che con gente di grande qualità, viene messa fuori dalle competizioni europee e ora arranca in campionato, vedo una Lazio che sicuramente ha meno infortunati della Roma e cola a picco.

Per anni, la Juve di Allegri, senza un calcio spettacolare ha vinto scudetti a tutto spiano, la stessa Inter di Conte, che in rosa aveva, sicuramente, tanta qualità ha vinto il campionato senza fare tutto questo grande calcio.

Allora perché solo alla Roma si chiede sempre quel qualcosa in più? Piuttosto che criticare Mourinho criticate chi se lo merita sul serio, criticate chi domenica nella gara tra Inter e Cagliari non ha sanzionato con il secondo giallo un fallo di Lautaro Martinez, mentre per Felix non ci sono stati sconti, pur sapendo che il primo cartellino era ridicolo.

Lamentatevi dei rigori non concessi alla Roma, mentre ad altri sì.

Se proprio non potete fare a meno di lamentarvi, ecco lamentatevi di queste particolarità che vengono concesse a Milan, Inter, Juve, Lazio, tutte tranne che la Roma. Per la Roma si perdono anche 5 minuti di VAR pur di trovare il nano millimetro di fuorigioco, che consente di negare un gol, che consente di negare un rigore.

Ecco signori, lamentatevi di questo o lasciate stare, lasciate in pace la Roma e lasciate che la Roma sia di quelli che la amano veramente, sopra ogni cosa, con tutti i suoi difetti e i suoi tantissimi pregi!