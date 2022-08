Di Canio e Cassano non avendo suscitato interesse per il loro operato cercano di trovare visibilità aggrappati come delle sanguisughe all'immagine della Roma. I due signori hanno capito che l'unico modo per avere un po' di visibilità è parlar male della Roma.

Cassano, al pari di Di Canio, ha più volte attaccato la Roma per il semplice fatto che, oggi, parlar male della Roma significa entrare nelle grazie della stampa. E ultimamente stanno dando, realmente, il peggio di loro stessi. Se qualcuno poteva pensare che, almeno calcisticamente, avessero delle competenze, dopo le ultime dichiarazioni si dovrà ricredere.

La cosa peggiore, ma che suscita grande comicità, è che gli artefici di tutto ciò siete solo voi, che con le vostre dichiarazioni vi inabissate in situazioni ridicole. Dire che la Roma non ha una mentalità di gioco, dopo che ha vinto una competizione europea e, nonostante tanti torti arbitrali, è arrivata sesta in campionato è qualcosa che solo un ignorante, inteso come colui che ignora il calcio, può dire.

Parlare male della Roma forse vi fa avere una certa visibilità agli occhi della stampa, ma vi rende anche molto ridicoli.

Cassano, al pari di Di Canio, dicendo che la Roma a Torino è stata fortunata, solo, poi, per i primi 45 minuti, pensa di aver fatto il fenomeno, di aver raggiunto lo scoop, ma sono così poveri di idee che nemmeno si sono accorti che queste cose sono state già dette, tra l'altro, da Mourinho, il tecnico della Roma.



Cassano e Di Canio oggi potrebbero essere paragonati a Totò e Peppino che, arrivati davanti alle coste degli Stati Uniti, gridano a squarciagola abbiamo scoperto l'America; peccato, però, che l'avessero già fatto un po' di anni prima!

Su ragazzi, impegnatevi di più, perché di questo passo vi ritroverete presto a tornare nel mondo dell'oblio, nel mondo dove di voi nessuno parla, dove di voi nessuno ha ricordi, dove la vostra presenza è non rilevata... praticamente, tornereste ad essere insignificanti!