Quando è arrivato Mou non mi aspettavo né di lottare per vincere lo scudetto né di arrivare in Champions in modo tranquillo, vista la scarsa qualità della rosa, ma neanche di vedere questo schifo tutte le settimane.

​​​Contro il Venezia, dopo Lazio, Juve e Milan, ha subito l'ennesimo torto arbitrale che ha cambiato l'andamento della partita e soprattutto ha condizionato il risultato finale.

I padroni di casa passano in vantaggio con Caldara, in 3 minuti la Roma prima pareggia con Shomurodov e poi passa in vantaggio con il 3 gol in campionato di Abraham andando a riposo con il risultato acquisito.

Nella ripresa, l'errore dell'arbitro e Var indirizza la partita a favore del Venezia fischiando un rigore inesistente punendo un presunto fallo di Cristante su Caldara che doveva essere ignorato visto che precedentemente c'era fallo su Ibanez e l'azione doveva essere fermenta e doveva essere assegnata la punizione alla Roma.

Nelle precedenti partite ho sempre cercato di capire gli arbitri, ma dopo oggi no. Non è possibile che sbagliano, sono alle prime esperienze in A, sentono l'importante della partita solo quando si tratta della Roma.



Sono settimane che non ci godiamo più una partita, ma appena l'arbitro fischia il nostro pensiero è "cosa succederà oggi?".

La Roma merita rispetto!!!!