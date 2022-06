Oramai è diventata una certezza: la Roma è la squadra che dà dignità all'Italia!

Già nelle competizioni europee, rimanendo l'unica squadra italiana ancora in corsa, aveva tolto l'Italia dall'imbarazzo.

La cosa, poi, si è rafforzata con la vittoria della Conference League.



Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, dopo la gara Italia-Germania, questi dubbi sono stati fugati totalmente.

L'Italia evita l'ennesima sconfitta e immaginate grazie a chi? Naturalmente grazie ad un giocatore della Roma, non uno qualsiasi, bensì il capitano Lorenzo Pellegrini, che con una grande prestazione e un gol toglie l'Italia dall'imbarazzo.

Mentre la Roma continua a salvare la nazionale con grandi prestazioni, ma non solo, visto che in due anni la Roma ci ha rimesso due pedine importantissime come Zaniolo è Spinazzola, che a causa degli infortuni rimediato in nazionale hanno saltato un intero campionato, c'è chi, invece, questa nazionale la snobba e indovinate chi? Naturalmente la Lazio.

Dopo i vari forfait di Immobile, che preferiva rimanere a Formello a campionato in corso, piuttosto che rispondere alla chiamata di Mancini, ora sono arrivati quelli di Lazzari e Zaccagni.

In conferenza stampa il CT Mancini si è mostrato alquanto sorpreso dall'atteggiamento dei due laziali, dichiarando che le loro condizioni fisiche non sembravano così precarie da pensare ad un rientro. Zaccagni, evidentemente, ha preferito rimanere con la sua nuova fiamma, forse il fatto che Zaniolo era a casa l'ha messo particolarmente in agitazione. Essendo anche il periodo estivo magari a Chiara Nasti sarebbe potuta venire voglia di gamberetti!

Gamberetti a parte, trovo sia particolarmente ignobile snobbare così la nazionale, questa è poi la spiegazione alle tantissime figuracce fatte ultimamente dalla Nazionale.

Una volta la chiamata in maglia azzurra era un onore, oggi evidentemente per i laziali non è così. Credo che il CT della Nazionale, che sia Mancini o che sia qualcun altro, debba tener conto di certi comportamenti e tenere fuori definitivamente i giocatori della Lazio. La maglia azzurra per certi soggetti è un onore troppo grande e loro proprio non hanno le caratteristiche per poterla indossare.