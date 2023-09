Dopo una giornata di coppe tutti guardano con attenzione l'andamento della giornata successiva di campionato. In particolare quest'anno l'attenzione è maggiore perché si pensa che la Juventus possa avere un vantaggio non indifferente essendone stata esclusa.

E invece, puntualmente, ecco che l'unica squadra, tra le sette italiane in coppa più la grande esclusa, a cadere è quella bianconera.

Ed è una caduta fragorosa per il risultato, per la galleria di errori/orrori e per la qualità del gioco espresso, oltre al passo indietro di giocatori "top" come Danilo e Rabiot che da trascinatori si sono trasformati in bolsi cavalli.

Potremmo dunque dire che Andreotti, tifoso romanista d'eccellenza (ombre a parte), non viene smentito nel suo proverbiale assunto: "il potere logora chi non ce l'ha!".



Ma se Allegri e i boys della vecchia signora devono sedersi e capire il perché di questa partita "farfallina" (Allegri docet) come è andata alle altre?

Il quadro è variopinto tra risultati deludenti, risultati risicati, buone prestazioni e nuovi infortuni.

Chi ne è uscita meglio è l'Atalanta. La Dea ha messo assegno un uno due di qualità su un Cagliari spuntato. L'avversario non era il top ma l'Atalanta veniva da qualche problema fisico nei suoi avanti ((Toure e Scamacca) ma ci hanno pensato Lookman e Pasalic assistiti da un redivivo certificato quale De Kateleare e, nel complesso, da una squadra di livello medio alto.

Dietro l'Atalanta, ecco la Fiorentina con un 2-0 alla di certo più temibile Udinese che giocava tra le mura domestiche. Il risultato è stato a lungo in bilico e solo in chiusura il grande Jack Bonaventura l'ha messo sottochiave segnando la seconda rete (la prima di Martinez Quarta) ma l'Udinese è sempre stata in partita con diverse occasioni, in particolare con Lucca che ha sbagliato un goal impossibile da sbagliare.

Anche le due milanesi hanno vinto. Partite sporche con risultato striminzito, ma senza rischiare molto (in realtà Bastoni ha rischiato di regalare un rigore all'Empoli, ma anche i moviolisti non concordano tra loro su questo punto). Però emergono particolari e situazioni interessanti, A mio parere ne esce meglio il Milan che si trova costretto, per gli acciacchi di coppa di Maignan, Calabria, Hernandez e Loftus Check e l'assenza di Kalulu, a inventarsi un nuovo modulo con difesa a tre che tiene bene botta e due buoni braccetti come Musah e Florenzi. Bene anche Leao che timbra il cartellino. Due note stonate: l'infortunio di Krunic e l'impalpabilità di Pulisic. Tra i subentrati pochi minuti discreti di Okafor e Jovic, il debutto di Bartesaghi, un troppo freneticò Pobega e un illuminante Loftus. Ultimo appunto: ne esce un poco meglio il Milan perche queste partite spesso nel recente passato non riusciva a chiuderle

L'Inter invece tira il fiato, domina i primi minuti ma poi vede crescere l'Empoli. Non certo una crescita tale da far tremare i nerazzurrri, però si è notato lo scarto immenso tra la partita contro il Milan è il modesto Empoli nel gioco, come nella concentrazione tra la partita odierna è quella più attenta contro la Real Sociedad. Ne esce peggio rispetto al Milan per il pesante infortunio ad Arnautovic.



In sofferenza invece le romane e il Napoli. In realtà la Roma, che aveva l'avversario più tosto nel Toro, ha giocato una buona partita, ma il pareggio le fa perdere ulteriore terreno dalle milanesi. Però possiamo dirci che la Roma è in ripresa anche se l'infortunio di Sanchez peserà non poco.

Molto più negativa la Lazio che, con il Monza, ha sofferto incredibilmente mostrando evidenti lacune nel gioco senza palla. Mentre i brianzoli avevano sempre un uomo pronto a dettare il gioco, la Lazio era ferma, quasi giocasse ad "un due tre stella". Il povero Louis Alberto per novanta minuti invitava i suoi a muoversi ma solo Zaccagni (il migliore) prestava attenzione. Non si è capito poi il tardivo ingresso di Felipe Anderson per un Isaksen assente. Colombo, il giovane milanista in prestito al Monza, ha inoltre ieri evidenziato, in un confronto tra numeri "9", le difficoltà attuali di Immobile che è andato in goal, su rigore, ma per il resto è stato uno spettatore non pagante.

Male anche il Napoli. Non solo per il pareggio contro il bel Bologna di Motta, ma per la situazione ambientale evidenziata dalla pesante insofferenza mostrata da Oshimen verso Garcia al momento della situazione. Certo ha pesato l'errore sul rigore ma questa ribellione a Garcia viene dopo quella di Kvara nella precedente partita.

Garcia deve necessariamente recuperare il governo della squadra altrimenti il futuro si fa molto nebuloso. Domanda poi a Garcia: ma perché così poco minutaggio al ciolito Simeone?

La prima è andata, ora godiamoci la giornata infrasettimanale.