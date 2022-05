La stagione della Roma sta per terminare, in Campionato è sesta a 3 punti dalla Lazio, ed è costretta a vincere in serata contro il Torino, anche perchè dietro sia Fiorentina che Atalanta, con una sconfitta della Roma e conseguente vittoria di una delle due la Roma si ritroverebbe fuori dalla prossima Europa League .La Roma quindi deve trattenere tutte le forze, quindi si pensa ad una squadra piena zeppa di riserve e giovani contro il Torino, e poi giocarsi la finale di Conference League contro il Feyenoord del 25 Maggio, che vincendola la porterebbe automaticamente in Europa League. La situazione è ben delineata, la Roma dovrebbe battere il Torino o il Feyenoord, per aggiudicarsi la qualificazione in Europa League, ma sarebbe più opportuno portare a casa la vittoria stasera, per poi andarsi a giocare già con la qualificazione all'Europa League, giocarsi tranquillamente la finale, che potrebbe riportargli dopo ben 61 anni un trofeo europeo (Vincitrice della Coppa Delle Fiere 1960-1961). Detto questo, la società si sta già muovendo sul mercato, ma stavolta ha trovato il muro di Josè Mourinho, che avrebbe chiesto giocatori mirati e non i soliti giocatori comprati là tanto per fare numero, altrimenti sarebbe disposto a lasciare a fine stagione qualora si ritrovi con un gruppo di livello medio, come in questa stagione. Andiamo quindi a vedere chi potrebbero essere i confermati e chi potrebbe partire, e le possibili richieste del tecnico di Setùbal, che in una conferenza stampa alla richiesta "Cosa manca per competere?" a risposto "Cosa manca per competere? I soldi".

Per prima cosa andremo a vedere la rosa della Roma attuale, le conferme del tecnico e i giocatori che non rientrano nel progetto del prossimo anno.

Portieri

La conferma di Rui Patrício, scelto proprio dal tecnico in estate, è sicurissima, mentre come secondo arriverà dal Benfica, già ufficializzato dalla Roma a costo zero, Mile Svilar, portiere belga ma naturalizzato serbo classe 1999 che sarà il vice Rui Patrìcio. Questo porterà alla cessione di Daniel Fuzato, portiere brasiliano che ha avuto pochissimo spazio, c'è l'interesse del Botafogo per riportarlo in patria. Terzo portiere dovrebbe restare Pietro Boer.

Difensori

La difesa è stata spesso al centro di molti mugugni da parte della tifoseria giallorossa, e questo lo si è visto spesso in campo con moltissimi errori. Le conferme dovrebbero essere Gianluca Mancini, che ha rinnovato fino al 2026, Marash Kumbulla, Chris Smalling, mentre per Roger Ibañez sembra aprirsi la cessione, dalla discussione con il tecnico ad un tracollo generale in stagione, su di lui ci sarebbe il Tottenham di Conte. Per quel che riguarda le fasce i confermati sono Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp, mentre si spera di vendere sia Matías Viña, scelta di Mourinho in estate, ma che non è riuscito a ritagliarsi lo spazio, per un Karsdorp davvero straripante, oltre al fuori rosa Davide Santon, che dovrebbe risolvere il contratto con la società e da svincolato trovarsi una nuova squadra.

Centrocampisti

Il centrocampo della Roma sarà per la maggiore rifondato, si ripartirà da pochissime conferme; Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Edoardo Bove, Ebrima Darboe, Nicola Zalewski, oltre al giovanissimo Filippo Tripi, che ha rinnovato fino al 2024, per gli occhi della Juventus che era pronta a strapparlo al culb giallorosso. Poi ci sono quelli che non hanno convinto Sérgio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles, che torneranno al Porto e all'Arsenal. Il portoghese che era partito benissimo, si è spento nel continuo della stagione, mentre l'inglese non sembra essersi riuscito ad integrare nel gruppo, oltre a vedere l'esplosione definitiva di Zalewski che gli ha tolto anche quella pochissima fiducia da parte del tecnico. Poi ci sono i giocatori già ai margini da inizio stagione, Jordan Veretout e Amadou Diawara, entrambe sul mercato; Il francese che era un punto fisso con Fonseca, ha perso subito il posto con Mourinho, per lui c'è forte il Marsiglia. Per il centrocampista guineano, che non rientra nei piani di Mou, ci sono tantissime offerte, ma sembra restio al voler lasciare il club della Capitale, potrebbe essere un peso di non poco conto sulle casse giallorosse.

Attaccanti

Le conferme sono sulla punta di un dito; Tammy Abraham. L'attaccante inglese è l'intoccabile per Mourinho, e come dargli torto 50 presenze 24 reti. Poi c'è la non certezza di trattenere Nicolò Zaniolo, sembra che sopra i 40 milioni di Euro, il giocatore sia il sacrificio per fare il prossimo mercato, Juventus e Milan timide, mentre la Premier potrebbe arrivare di colpo con cash altisonanti. Poi ci sono alcuni giocatori che anche volendo non hanno tanto mercato; Stephan El Shaarawy Carles Pérez ed Eldor Shomurodov. Mentre Felix Afena-Gyan, è richiestissimo dai club di media bassa classifica, ci potrebbe essere un prestito secco.

Ora passiamo al come vorrebbe rafforzarla Josè Mourinho, che nel suo scacchiere avrebbe già scelto le pedine da inserire.

Come detto in porta continuerà a starci il confermatissimo Rui Patrìcio, come secondo Mila Svilar che arriva dal Benfica a fine stagione, e Pietro Boer, che sembra non aver chiesto, almeno ad oggi, una cessione per giocare. In difesa come detto ci sarà da fare una operazione importante, dopo che sia Mancini che Smalling saranno confermati insieme a Kumbulla, e la cessione di Roger Ibanez potrebbe fruttare non meno di 20 milioni di Euro, dopo averlo pagato poco più di 10 nel 2020, su di lui ci sono il Tottenham di Conte e il Leicester City. Al posto del difensore brasiliano, la Roma sta seguendo da vicino Piero Hincapié, centrale ecuadorenho classe 2002 in forza al Bayer Leverkusen, 33 presenze e 2 reti, valore di mercato 17 milioni di Euro. Sulle fasce come ben specificato ci sarà soltanto la permanenza sicura di Leonardo Spinazzola, recuperato dall'ennesimo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per 10 mesi, e che si spera sia graziato dall'alto e che possa fare una stagione intera, almeno così nella testa del suo tecnico e dei tifosi. Con lui confermatissimo Karsdorp, davvero divenuto un punto fermissimo, e che con il giovanissimo Zalewski che è stato arretrato a terzino al posto di Spinazzola infortunato, hanno formato una delle coppie di terzini più forti della stagione 2021-2022 in Serie A. Sicuramente verrà lasciato come terzino Nicola Zalewski, che tanto bene a fatto in questa stagione sulla destra. Certo l'addio di Matìs Vina, che non ha convinto e non è riuscito nei brevi periodi a fare la differenza ed sarà messo sul mercato, così come Davide Santon che è fuori rosa dalla scorsa stagione e che si sta pensando alla risoluzione contrattuale. Per Vina non sarà facile trovare una destinazione, anche perchè la Roma dovrà limare al minimo la spesa fatta appena 10 mesi fà di 13 milioni di Euro girati al Palmeiras, sarà dificile rientrare soprattutto dopo le prestazioni al ribasso del 24enne uruguaiano, si pensa ad un prestito con diritto di riscatto, nessun dubbio sul potenziale del ragazzo, quindi si pensa che qualche squadra si farà avanti. Per Santon si parla di risoluzione e passaggio sempre più probabile alla Sampdoria che avrebbe già allacciato i contatti con il giocatore. Come quarto terzino, a sinistra come vice Karsdorp, che sembra con molta probabilità Bartosz Bereszynski, 29enne in forza alla Sampdoria, 36 presenze e 3 assist, che il club ligure valuta 5 milioni di Euro, con il contratto in scadenza nel 2023. A centrocampo la situazione è leggermente migliore, visto che i pilastri resteranno saldi; Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Bove, Darboe e Tripi non si dovrebbero muovere. Non ci saranno i riscatti di Sergio Oliveira dal Porto, che dopo una partenza buonissima è andato a perdersi, e nemmeno di Ainsley Maitland-Niles, davvero utilizzato pochissimo e quando era in campo sembrava di vedere un impacciato giocatore distante anni luce da quello visto all'Arsenal. Verranno lanciati in modo definitivo sia Edoardo Bove che Filippo Tripi. Mourinho a metà campo vuole un giocatore d'esperienza, e quindi ha già mosso i suoi scout verso due nomi importanti; Il primo è Nemanja Matić, 33enne nazionale serbo del Manchester United, che ha già deciso di lasciare a fine stagione il club inglese e che si potrebbe accasare a costo zero. Mou avrebbe già contattato in mdo diretto il calciatore, e avrebbe trovato già una disponibilità, ci sarà da limare l'ingaggio da 7 milioni di Euro percepito ad oggi. L'altro grande nome è quello di Cesc Fabregas, 35enne centrocampista che va a svincolarsi dall'AS Monaco, qui la situazione però resta in bilico per i molteplici infortuni del centrocampista spagnolo, soltanto 2 presenze in qeusta stagione, ma la sua esperienza potrebbe essere molto importante in questo club, in questo caso l'ingaggio potrebbe essere più abbordabile. Per quel che riguarda Jordan Veretout, c'è la pressione dell'Olympique Marsiglia, si parla di 8 milioni Euro, che potrebbero bastare per chiudere la trattativa per il 29enne centrocampista francese, oramai ai margini del progetto Mourinho. Per quel che riguarda Amadou Diawara, la situazione sembra complicarsi, il giocatore avrebbe puntato i piedi su una possibile cessione, in primis perchè nessuno sarebbe disposto a corrispondergli 2,2 milioni di Euro a stagione, secondo poi non ci sarebbero club di alta classifica e le motivazioni sarebbero poche, per il momento sembra che forte del suo contratto scadenza 2024, e con offerte soltanto di medio-bassa classifica, si parla di Sampdoria, Torino, Cagliari e la retrocessa Venezia, non sembra voler schiodare da Roma.

Ali/Attaccanti

In questi due reparti Mourinho vuole entrate importanti, anche se mirate soprattutto alle fasce, dove non dovrebbero restare ne El Shaarawy, che potrebbe raggiungere il Napoli dopo la partenza di Lorenzo Insigne, ne Eldor Shomurodov, che non ha superato l'esame Roma dopo una passata stagione ottima al Genoa. Per quel che riguarda il giocatore uzbeko, si parla di un possibile scambio più 20 milioni con Goncalo Guedes, 25enne ala portoghese, in forza al Valencia, 41 presenze e 16 reti, valutato 40 milioni di Euro, il giocatore sarebbe onorato di poter giocare per Mourinho. Ci sarà poi da capire la situazione Nicolò Zaniolo, che sembra sempre più tentato a lasciare Roma, le lusinghe della Juventus e del Milan sembrano aver portato il giocatore di Massa a chiedere un aumento d'ingaggio alla società giallorossa da 5 milioni di Euro a stagione, e la risposta sarebbe stata rispedita al mittente. La società giallorossa avrebbe così fissato il prezzo tra i 60 e i 65 milioni di Euro, che poi riutilizzerà per rafforzare altri reparti del campo. Ci sarà con tutta probabilità anche la cessione di Charles Perez, il 24enne esterno d'attacco spagnolo piace all'Hellas Verona e al Sassuolo, che però vorrebbe escludere l'inserimento dello stesso giocatore nella trattativa per riportare a Roma Davide Frattesi. Infine Afena-Gyan che potrebbe essere girato in prestito oneroso, su di lui c'è forte il Sassuolo, pronto a dargli quello spazio che in giallorosso non trova, e Mourinho sa perfettamente quanto nel Sassuolo i giovani crescano bene. Il primo nome in entrata è quello del prossimo svincolato dalla Juventus Federico Bernardeschi, che a soli 28 anni si troverà senza un contratto, anche perchè la proposta bianconera non ha soddisfatto il giocatore, che così ha deciso di chiudere la sua esperienza dopo 5 anni tra pochi alti e tanti bassi. La Roma avrebbe già fatto un tentativo di ascoltare le richieste del giocatore, che potrebbe essere l'alter-ego di Pellegrini, quindi ritrovando il suo ruolo da trequartista, con un ultima stagione che sembra riportarlo a buonissimi livelli. Ma non è il solo richiesto da Mourinho, che vorrebbe tentare il colpaccio sensazionale, quel Paulo Dybala che è in cerca di un club. Ben considerando che la Roma non possa competere con i grandissimi club, e che Dybala dovrebbe accettare un ingaggio al di sotto dell'attuale, Mou tenta di convincere il 29enne argentino con il suo progetto, che vedrebbe una Roma pronta a tornare protagonista prima dalla seconda porta, giocherà o l'Europa League o di nuovo la Conference, per poi puntare alle prime quattro posizioni nella prossima stagione di Serie A. Dybala avrebbe già fatto pervenire alla società giallorossa, così come all'Inter, la richiesta di 5,5 milioni di Euro più Bonus, se non riuscisse a trovare un top club disposto a corrispondergli un ingaggio superiore ai 7,5 che percepisce nella Juventus, quindi la Roma resterà alla finestra in attesa di buone nuove, se il giocatore non riceverà super offerte, allora si tornerà a battagliare con l'Inter per accaparrarselo, utlizzando sempre l'influenza che potrebbe avere il tecnico portoghese. Per il ruolo per l'esterno d'attacco è corsa a due; Il rpimo è Ola Solbakken, 23enne del Bodø/Glimt, 19 presenze 8 reti e 5 assist, che avrebbe già accettato l'offerta giallorossa da 700 mila Euro a stagione fino al 2027, mentre la società giallorossa avrebbe dato la disponibilità al club norvegese di poter tenere il giocatore nei preliminari di Champions League, con un contratto in scadenza in Dicembre, la Roma darà una buonauscita al Bodø/Glimt, che non dovrebbe superare i 500 mila Euro. L'altro nome è quello di Ez Abde, 20enne giocatore marocchino del Barcelona B, 31 presenze 2 gol e 7 assist, per il quale il club giallorosso già aveva chiesto il prestito in Gennaio, poi rifiutato dal Barcelona e dal tecnico Xavi, ora invece sembra che il giocatore abbia chiesto la cessione, e la Roma avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 10 milioni di Euro, c'è moltissima concorrenza, soprattutto dalla Premier. Ora passiamo a quello che dovrebbe essere il vice Abraham, i nomi non sono tanti, e la richiesta del tecnico Mourinho sarebbero dei veri e propri alter-ego dell'attaccante inglese; forti fisicamente, e che abbinano tecnica e potenza allo stesso modo, ed ecco che due giocatori rispecchiano proprio le richieste; Il primo nome è quello di Marko Arnautovic, 33enne attaccante austriaco, che in stagione nel Bologna ha totalizzato 34 presenze e 15 reti e 1 assist. La stagione dell'austrico potrebbe var lievitare il prezzo, oggi forse la Roma per accaparrarsi l'attaccante dovrebbe sborsare non meno di 8 milioni di Euro, cifra che per una riserva potrebbe essere alta, ma in compenso avrebbe una valida alternativa per il titolarissimo Abraham, e poi ci sarebbe da chiedersi se Arnautovic sarebbe disposto a fare il panchinaro a tempo pieno, soprattutto dopo una stagione del genere. Il secondo nome è quello di Luis Muriel, 31enne attaccante colombiano, 39 presenze 14 reti e 10 assist, che sembra dover lasciare l'Atalanta a fine stagione. La squadra orobica chiede non meno di 20 milioni di Euro per lasciarlo partire, e qui c'è di mezzo anche l'infortunio subito nella scorsa gara di campionato, lesione di I° e II° grado del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro, che gli ha fatto terminare la stagione in anticipo.

Ecco quindi la rosa della Roma come potrebbe essere nella stagione 2022-2023;

Portieri: Rui Patricio, Svilar, Boer

Difensori: Mancini, Kumbulla, Smalling, Hincapié, Spinazzola, Karsdorp, Zalewski, Bereszynski

Centrocampisti: Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Bove, Darboe, Tripi, Matìc (Fabregas), Diawara (?)

Ali/Attaccanti: Bernardeschi, Dybala, Solbakken, Adbe, Abraham, Arnautovic (Muriel)

All. Mourinho

Ora tra il possibile e la vera rosa della Roma ci sarà da attendere la fine del prossimo calciomercato e tirare le somme, su gli investimenti fatti, le cessione, e le modifiche apportate. Sarà una Roma costruita per qualcosa di più importante di una partecipazione all'Europa League? Oppure sarà soltanto un altro anno tra la quinta e la settima posizione in Serie A?