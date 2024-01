Il quarto di coppa Italia Milan-Atalanta è intrigante perché si affrontano due delle più forti formazioni italiane degli ultimi anni e il pronostico non è mai una certezza. A dire il vero anche quando il Milan era strafavorito io mi vedevo a San Siro Evair metterla in porta (marzo 1991) e l’Atalanta portarsi a casa il successo.



Come andrà dunque mercoledì? E' appunto impossibile dirlo, ma possiamo analizzare punti di forza e debolezza. Ovviamente io non sono un match analyst e quello che scrivo è frutto di studio sul lavoro di veri analisti.

Partiamo da Gasperini che gioca con un 3-4-3 molto fluido con i i due uomini di fascia pronti a ripiegare in difesa come a costruire superiorità in avanti. Pioli durante la partita varia tra il 4231, il 433, ma anche con difesa a tre in fase di costruzione. Naturalmente molto dipenderà anche dagli interpreti messi in campo perché, partendo dai portieri, vi è molta differenza tra un Maignan e un Mirante ad esempio.

Comunque entrambe le squadre prediligono aprire il gioco partendo dal basso, più l’Atalanta perché Carnesecchi e Musso non hanno il piede di Maignan e dunque pochi lanci lunghi. Se giocherà Mirante nel Milan ci troviamo in una situazione più similare nella partenza delle due squadre.

Entrambe le difese tendono a giocare alte, con la differenza che l’Atalanta giocando a tre è più portata a giocare l’uno contro uno. Il Milan invece, difendendo a 4, si sistema in base ai giocatori d’attacco da affrontare.

Se l’Atalanta mette in campo uno Scamacca uno dei centrali si occuperà di lui per buona parte della partita, se giocano come prima punta o De Kateleare o Muriel, che svariano su tutto il fronte, nella maggior parte dei casi sarà l’uomo della zona interessata ad essere chiamato in causa.

Il Milan può mettere in grande difficoltà la difesa bergamasca perchè può attaccare sulle fasce come al centro con grande velocità che può trovare spiazzati i due laterali del centrocampo bergamasco, seppur molto rapidi, e rendere l’uno contro uno più complesso.

Se Gasperini metterà in campo Djmsiti centrale, Scalvini a destra e Kolanisac a sinistra per questi ultimi due non sarà semplice gestire la velocità e la tecnica di Leao e Pulisc se non ci saranno pronti appunto i raddoppi di Ruggeri e Zappacosta. Djimsiti è molto veloce, ma preferisce giocatori più statici che giocano di spalle che non figure di movimento che svariano portandoti fuori zona e creando spazi per l’inserimento centrale. Probabilmente ci sarà Jovic e non Giroud per il bravo giocatore albanese e dunque un giocatore che non ama stare spalle alla porta.

Le difficoltà del Milan invece vengono dalle ripartenze veloci sulle fasce dei bergamaschi, spesso in giocata doppia e cioè se ti trovi un De Kateelare o Miranchiuck a supporto dei due centrocampisti laterali, opporre uno dei centrocampisti centrali, in particolare Koopmaimers che è temibilissimo anche da fuori, mentre De Roon resta un poco più in copertura. Manca Loockman, ma i Ruggeri e i Zappacosta offrono grande spinta. Vedremo chi schiererà Gasperini ,che ha anche un jolly in Pasalic, in avanti. Vista la partita con la Roma penso più a De Keteleare e Scamacca che non a Miranchiuck e Muriel ma Gasperini sappiamo essere capace di sorprese.

E veniamo al centrocampo. Quello bergamasco è rodato tra De Roon, Ederson, Pasalic, Koopmeimers. Uno dei tre partirà dalla panca, a meno che non si giochi con una sola punta di ruolo. Penso che la scelta stia tra Ederson e Pasalic. Nel Milan c’è da capire anche la scelta sui centrali di difesa: ci sarà ancora Theo con Kyer e Jimenez a sinistra oppure Kyer con Gabbia e Theo a sinistra? Theo è un uomo da “trenate” importanti anche come centrale mentre Gabbia ha un buon piede e spinge di meno. Questo può portare a scegliere se giocare con un Musah o un Adli mentre penso che Rejinders e Loftus giocheranno titolari. Con Gabbia centrale potrebbe esserci più Musah di Adlì ma è pura ipotesi

Vista l’importanza della posta il palio non mi aspetto comunque grandi turnover e provo a ipotizzare le formazioni:

Milan: Mirante (Maignan), Calabria, Kyer, Gabbia, Theo, Rejinders, Musah, Pulisic, Leao, Loftus, Jovic. Atalanta: Musso, Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac, Ruggeri, De Roon, Ederson, Zappacosta, Koopmeimers, De Keteleare, Scamacca

Auguriamoci una bella partita