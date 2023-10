LA NASCITA DEL TUCU - Joaquin Correa nasce a Juan Bautista Alberdi, il 13 Agosto 1994. A soli 11 anni viene chiamato dal River Plate ed è quindi costretto a fare le valigie e lasciare il suo paese di origine. Lo farà per un solo anno, poi la mancanza di casa e della famiglia si farà troppo forte e farà ritorno a Juan Bautista Alberdi. Il calciatore inizierà a cercare lavori differenti dal calciatore ma solo due mesi dopo ci ripenserà, e ripartirà alla volta di Rosario, con destinazione Scuola Calcio Renato Cesarini. Tutti si accorgono di che razza di talento fosse e da lì a poco, tutti i club Argentini cercheranno di portarselo a casa, con l’Estudiantes che la spunterà sui rivali.

A soli 17 anni, subentra a Duvan Zapata in un Estudiantes-Banfield ed avvia ufficialmente la sua carriera da calciatore professionista. In quasi tre anni, l’Argentino metterà a referto 7 reti in 63 partite, che lo faranno apparire come un giocatore di prospettiva, soprattutto in Europa.

EL TUCU - In quegli anni in Argentina, Joaquin Correa viene soprannominato “El Tucumano” abbreviato in “El Tucu”. Questo soprannome gli venne dato per la sua provincia di nascita, Tucuman. Il ragazzo amante del mate, ha tatuato proprio la tipica bevanda Argentina a base di erbe con la scritta “El Tucu” riferita a sè stesso, sul suo corpo.

CARATTERISTICHE TECNICHE - El Tucu, gioca prevalentemente come seconda punta, ma può giocare come ala sinistra all’occorrenza. Grande coordinazione e ottima elasticità sono le caratteristiche basiche del talento Argentino, tutto ciò, contornato da un buon dribbling, precisione nei passaggi e controllo di palla elegante. In patria, viene spesso paragonato a Javier Pastore, ex Roma e Palermo.

SAMPDORIA - Il 16 dicembre 2014, la Sampdoria di Massimo Ferrero, acquista l’attaccante per 8,8 milioni di dollari. Solo un anno dopo debutterà in maglia Blucerchiata contro il Chievoverona, pur non aiutando la squadra ad evitare la sconfitta per 2-1. Già dagli anni a Genova, Correa dava l’idea di essere un buon giocatore ma con periodi alterni di prestazioni di qualità. In due anni a Genova, El Tucu segnerà 3 goal in 31 presenze, decisamente pochi per ottenere una riconferma.

SIVIGLIA - Il 10 Luglio 2016, il calciatore chiede la cessione, vuole giocare di più e nella Sampdoria di Muriel, Schick e Quagliarella non c’è spazio per l’Argentino, che passerà al Siviglia, in Liga Santander, per 13 milioni di euro più altri 5 per la futura rivendita. Tutta un’altra musica in Spagna, 68 presenze e 19 goal per El Tucu che aiuta gli uomini di Jorge Sampaoli a ritornare in Champions League.

LAZIO - Per tornare in Champions League, il Siviglia investe tanto e sarà ancora Luis Muriel a scalzare Joaquin Correa dalla titolarità. Nessun problema, c’è la Lazio di Simone Inzaghi, pronta a dare una nuova chance al talento Argentino in Italia. Solo 3 settimane sono necessarie al calciatore per segnare il suo primo goal ufficiale, in occasione di Lazio-Udinese terminata 2-1 proprio grazie al goal della nuova seconda punta. Con la Lazio riesce a conquistare una Coppa Italia nel 2019, da protagonista, segnando sia in semifinale contro il Milan sia in finale contro l’Atalanta. Nello stesso anno, riuscirà a vincere anche la Supercoppa Italiana contro la Juventus, terminata 3-1 in favore dei biancocelesti. Quasi 3 anni di Lazio conditi da 117 presenze e 31 goal, per un calciatore che sembra aver raggiunto una, molto auspicata, maturità. A Roma, però, iniziano anche i problemi fisici dell’Argentino, costretto a saltare 14 partite per problemi ripetuti al polpaccio.

INTER - Nel 2021 parte in direzione Milano, con l’Inter che ne formalizza l’acquisto a 5 milioni di euro di prestito oneroso e 25 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni. Debutto da sogno, proprio il giorno seguente alla firma, il 27 Agosto 2021. Contro l’Hellas Verona, da subentrato, metterà a segno la doppietta decisiva per il 3-1 finale. I tifosi sono in delirio, per Simone Inzaghi, il suo pupillo Joaquin Correa, sarà il nuovo fulcro di gioco Neroazzurro.

Ma, come detto precedentemente, per Joaquin Correa inizia un calvario di problemi fisici di qualsiasi tipo. Anca, polpaccio, ginocchio, tendine e coscia creano non pochi problemi all’Argentino, costretto a saltare 30 partite in due anni con la maglia neroazzurra. Nell’estate del 2022, tutti i tifosi dell’Inter invocano la sua cessione, ma la società, per questioni di bilancio e trattative di mercato, cederà Alexis Sanchez all’Olympique Marsiglia. Nei pressi di San Siro, El Tucu realizzerà 9 goal in 79 partite, decisamente troppo pochi per la riconferma.

OLYMPIQUE MARSIGLIA - Riconferma che non arriva e nel 2023, viene riacquistato Alexis Sanchez, svincolatosi dal Marsiglia, per spedire il Tucu proprio alla società Francese per 2 milioni di euro di prestito oneroso con 13 milioni di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Nel nuovo Marsiglia, allenato da Ivan Gattuso, l’Argentino è in totale confusione. Dirigenza Marsigliese e tifosi sono assolutamente delusi dalle prestazioni dell’Argentino che non è ancora riuscito nè ad entrare nelle meccaniche di gioco nè a rendersi utile con goal e assist (0 al momento della stesura dell’articolo). Cristophe Dugarry, ex attaccante Francese di Marsiglia, Milan e Barcellona, lo ha definito come un “treno merci”. Per l’attaccante Francese, Correa è assente sia fisicamente che psicologicamente, cammina ai due all’ora e non può dribblare nessuno vista la sua scarsa velocità.

Il giornale Francese “La Provence” lo ha definito enigmatico, affibiandoli critiche come goffo, lento e, a tratti, arrogante. Con queste premesse, pare difficile che il calciatore possa restare in Francia, Marotta e la dirigenza dell’Inter sperano che la squadra riesca a qualificarsi per la Champions League, che al momento dista solo 4 punti, in modo da obbligare i Francesi al riscatto. Paradossalmente, vista la situazione, a Milano sono costretti a sperare che giochi Pierre Aubameyang e che, l’attaccante del Gabon, porti al successo Les Phoceens, magari anche senza far vedere campo a Joaquin Correa.