Mi metto nei panni del CT Roberto Mancini e stilo la rosa che secondo me dovrebbe rappresentarci quest'estate tenendo conto di infortuni e delle prestazioni sfornate durante questa stagione.

PORTIERI

Donnarumma- Il talento del Milan è sicuramente tra i migliori portieri in circolazione e nonostante la sua giovane età ha già oltre 240 presenze

Gollini- Ottima stagione la sua con la Dea, subisce solo 26 reti e para anche un rigore a Cristiano Ronaldo

Audero- Trascinatore e migliore dei suoi, salva più volte la porta della Sampdoria

DIFENSORI

Bastoni- Protagonista dello scudetto dell'Inter, solido in fase difensiva, a volte si cala anche nel ruolo di assistman con dei precisi lanci

Mancini- Perno e leader della difesa della Roma. Anche un ottimo saltatore di testa con i suoi 4 gol, può essere un'arma in più nei calci piazzati

Chiellini- Stagione sfortunata con gli infortuni, ora però è pronto a mettere la sua esperienza a servizio dell'Italia per quest'europeo

Acerbi- Dirige la difesa della Lazio, non può mancare a quest'appuntamento europeo

Bonucci- Non un'ottima stagione la sua, sicuramente proverà a riscattarsi

Toloi- Capitano e leader di una Dea che centra terzo posto e Champions, grazie anche alle sue prestazioni

Emerson- Esperienza europea per il finalista di Champions League con il Chelsea. Sarà un'arma in più a disposizione di Mancini

Spinazzola- Grande stagione per il giocatore della Roma con 2 gol, 4 assist e voti alti in pagella

Florenzi- Sfiora la finale di Champions con il Psg, giocatore di esperienza, seconde me sarà tra i protagonisti

Calabria- Che crescita del giocatore del Milan, alza nettamente l'asticella del rendimento

CENTROCAMPISTI

Verratti- Metronomo del centrocampo del PSG, con ottima esperienza europea darà qualità al centrocampo delgi azzurri

Jorginho- Protagonista a centrocampo insieme a Kantè del cammino in Champions e in campionato del Chelsea

Barella- Sullo scudetto dell'Inter c'è sopratutto la sua firma. Instancabile recupera palloni a centrocampo, fa 3 gol uno più bello dell'altro e 5 assist

Pellegrini- Romano di Roma, prende in mano la squadra di dove è nato e cresciuto, diventandone capitano e giocatore essenziale

Locatelli- Grandissima stagione del mediano del Sassuolo che ha portato top club come la Juve a mettere gli occhi su di lui

Sensi- Stagione sfortunata, torna quando l'Inter ha gia in tasca il titolo. Nonostante ciò gioca a buoni livelli

Zaniolo- Seppur al 50%, abbiamo bisogno del talento assoluto di Nicolò Zaniolo, sfortunatissimo con gli infortuni. De vedere se tornerà quello che ci ha incantato con le sue magie.