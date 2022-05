Come ogni stagione entra in campo il toto-mercato juventino, sì perchè si spera sempre di vedere la nostra squadra che punta a vincere, anche perchè lo slogan del più grande juventino, Giampiero Boniperti, non è certo da prendere come un frase buttata là "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta", ma in casa Juventus è uno slogan che va utilizzato ogni anno, e non conta se poi alla fine ci si trova con due stagioni altalenanti, con due quarti posti e due uscite agli ottavi di finale di Champions, oltre a due sconfitte sia in Supercoppa e in finale di Coppa Italia, quella frase deve essere il punto il punto di partenza di questa squadra, dal primo giorno di Preparazione, alla prima gara ufficiale, fino alla fine della stagione, e nessuno dovrebbe uscire fuori dal campo se non con le gambe ciondolanti e la maglia intrisa di sudore.

Forse quest'ultima parte, sembra una battuta vedendo le ultime due Juventus, quelle tragate Pirlo e Allegri, ma come si dice, si deve ripartire dagli errori per non commetterli di nuovo... Sbaglio?

Ecco quindi che ci ritroviamo con un campionato, almeno nel nostro caso terminato, con un quarto posto, con l'esclusione Champions agli ottavi di finale contro il Villarreall, e le due finali Supercoppa e Coppa Italia perse entrambe contro l'Inter, quindi a partire dalla gara vinta contro il Venezia, per la Juventus è terminata la stagione, contando che le ultime prestazioni poi hanno fatto capire molto, troppo, che se la gioca alla carlona e a perdere con squadre che se avesse incontrato in corsa per una posizione importante non avrebbero nemmeno raggranellato un punto che sia stato uno.

Quindi eccoci a parlare della possibile Juventus che verrà, come al solito mettiamo subito avanti le mani, perchè i nomi che circolano ogni estate sono tanti, tantissimi, e poi di veri ce ne sono uno o due. Quindi andremo a mettere i possibili arrivi, le trattative più avanzate, e le nostre, in questo caso le mie, perplessità su i reparti e le mie possibili alternative ad alcuni giocatori nella rosa o messi nel mirino della società.

Quindi partiamo dalla rosa e dalle conferme e dalle cessioni personali:

Portieri

Szczesny, Perin, Pinsoglio, restano tranquillamente; il primo non ha mai fatto lamentele o chiesto una cessione, il secondo ha appena rinnovato, il terzo è un uomo spogliatoio che resterà fino al termine del suo contratto nel 2023.

Difensori

Come ben sappiamo il reparto difensivo è quello che perderà il suo capitano Giorgio Chiellini a fine stagione, e che confermerà in blocco Leonardo Bonucci, Luca Pellegrini e Danilo, poi ci saranno da fare le dovute chiarezze; Daniele Rugani potrebbe partire, si parla di un possibile scambio alla pari con Francesco Acerbi della Lazio, per portare un uomo di esperienza come prima riserva, mentre c'è da sciogliere il nodo Matthijs de Ligt, che ancora oggi non ha una conferma di restare, il giocatore ha spesso ribadito che si trova meravigliosamente alla Juventus, ma c'è da capire se la società bianconera punterà ancora forte sul forte centrale olandese, oppure pensa di cederlo, con un contratto in scadenza 2023 e ancora distante dal possibile rinnovo, per non perderlo a costo zero.

Per le fasce sembra possibile la partenza di Alex Sandro, si parla di un possibile scambio con Rayan Ait-Nouri, classe 2001 franco-algerino in forza al Wolverhampton. Ragionamento a parte per Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio; se il primo ha rinnovato fino al 2023, il secondo se non resta Allegri sarà messo sul mercato, come sappiamo è un pupillo del tecnico di Livorno, e se viene esonerato di conseguenza va sul mercato, anche se negli ultimi giorni si sta pensando ad un possibile rinnovo fino al 2023.

Centrocampisti

A centrocampo la situaizone è ben meno che delineata, come abbiamo ben visto è il reparto peggiore della stagione, pieno zeppo d'infortuni e di giocatori non all'altezza di un top club. Se non ci dovrebbero essere problemi sulle conferme di Manuel Locatelli, Denis Zakaria, Weston McKennie e Adrien Rabiot, c'è da pensare che il sacrificato, per non dire bocciato, sarà Arthur, il brasiliano in questa stagione oltre all'infortunio non è mai stato preso in considerazione dal tecnico Allegri, e le ultime apparizioni sembrano più uno scendere in campo svogliato che un tentatare di farsi riconfermare. Poi Fabio Miretti, qui da capire c'è se la Juventus voglia tenrlo in pianta stabile, oppure girarlo in prestito così come ha fatto in estate con i due Nicolò, Fagioli e Rovella. Per chiudere Marley Aké, inserito in pianta stabile in prima squadra, che potrebbe o tornare in pianta stabile all'Uder 23 in Lega Pro, o girato ai club neopromossi o di Serie B.

Ali/Attaccanti

Le conferme anche in questo caso sono poco più che lampanti; Federico Chiesa, Dušan Vlahović, il prestito di Moise Kean ancora per una stagione, visto che l'accordo prevedeva un biennale fin dall'inizio, poi c'è la conferma dell'addio di Paulo Dybala, che non ha rinnovato e va in scadenza il 30 Giugno, le parole del tweet di Álvaro Morata 'Ultima allo Stadium' accompagnato da un cuore, che fa presagire che non resterà alla Juventus e tornerà all'Atletico Madrid, a meno che la Juventus non metta di colpo ben 30 milioni di Euro sull'unghia, cosa che ad oggi sembra davvero distante, anche se sta tentando di abbassare le pretese dei spagnoli, al momento vanamente.

Poi c'è da capire la situazione Federico Bernardeschi, in questo caso il giocatore di Massa dovrebbe accettare un ingaggio al ribasso, si tratta, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, forse entro la fine di Maggio ne sapremo di più. Per ultimo Kaio Jorge, che ne avrà ancora per 4 mesi, per la ricostruzione del tendine rotuleo, e che porterà la società a non poter usufruire di un possibile prestito del brasiliano, che sarebbe partito in direzione neo promosse, e che dovrà per forza di cose restare tenerlo in rosa, occupando lo slot di extracomunitario.

Questa quindi è la Juventus, o quel che dovrebbe restare di una rosa che dovrà per forza di cose essere rinforzata in maniera pesante tra difesa e centrocampo, almeno per noi che la viviamo dagli spalti o davanti ad una tv, e che non servirebbe certamente un genio per capire che i due reparti sono davvero alla canna del gas. Ora tento di dare le mie possibili alternative a questa squadra e vi dico come la vedrei o come la rafforzerei, e chi a mio avviso ha davvero terminato il suo tempo e dovrebbe fare le valigie.



Parto dal tecnico, quindi Max Allegri, che non confermerei, e vi spiego il perchè. Il modus operandis del tecnico di Livorno, a mio avviso è davvero 'vecchio', era un modo di pensare di Arrigo Sacchi, che al tempo era perfetto, e che lo è stato per i primi tre anni di Juventus 2015-2018, poi il calcio è cambiato di nuovo, sono uscite fuori nuove modulistiche, mentre il tecnico juventino è rimasto sempre con la sua solità mentalità di calcio oramai stantivo. Sicuramente sarà confermato, ha un contratto per altri tre anni, come ben sappiamo la Juventus avrebbe utilizzato la parola 'Decreto Crescita' e che dovrebbe portare la squadra bianconera a tornare ai massimi livelli in questo lasso di tempo. Io avrei puntato su una mentalità giovane, quindi il mio nome era e resta lo stesso, quello di Roberto De Zerbi, ex Sassuolo che impossibilitato a partecipare al prossimo campionato di Ucraina, causa Guerra, potrebbe liberarsi del contratto in essere e accasarsi in una nuova società, e io me lo accaparrerei.

Ora passiamo alla squadra.

Come confermato prima i tre portieri Szczesny, Perin, Pinsoglio, li confermerei tranquillamente, se poi Perin volesse fare una nuova esperienza, stavolta però lo cederei a titolo definitivo, e punterei su uno tra Cragno del Cagliari o Vicario dell'Empoli. In difesa, comincerei a pensare forte su l'arrivo di un centrale importante, che non c'è bisogno di avere un nome altisonante per fare bene, qui il mio pensiero sarebbe quello di riportare in bianconero Mehri Demiral, che la Juventus ha girato all'Atalanta in prestito oneroso per una stagione con diritto di riscatto a 20 milioni di Euro più 8 di Bonus. La situazione potrebbe tranquillamente essere risolta con un compenso 'amichevole' tra le due società dai bianconeri ai nerazzurri. Per quel che riguarda la voce Francesco Acerbi, sono del tutto contrario ad un suo arrivo, se non in cambio di Daniele Rugani, che a mio avviso è un difensore più che inutile, quindi si all'esperienza del centrale della Lazio come riserva, no se il suo arrivo comporta ad avere una difesa che resta con una mentalità più esperta, in termini di età, che giovane e forte.

Ma nella mia testa l'ho pensata diversamente, quindi si alla cessione in prestito di Rugani alla Lazio, no all'arrivo di Acerbi, mentre favorele all'arrivo dall'Arsenal di Gabriel nello scambio messo in piedi dalle due società con Arthur. Gabriel difensore centrale 24enne brasiliano, 38 presenze e 4 reti, ha un valore di 30 milioni di Euro. Sul fattore De Ligt, la speranza è che possa rinnovare e divenire il baluardo della Juventus per molti altri anni, non nascondo però che se la società non faccia una squadra adeguata per invogliare il ragazzo a restare, allora credo sia giusto che chieda la cessione, che frutterebbe non meno di 80-84 milioni di Euro.

Se parte De Ligt, servirebbe un difensore altrettanto importante, e da Napoli sembra che De Laurentiis si sia deciso a cedere Kalidou Koulibaly, per non perderlo nel prossimo anno a costo zero, si parla che possa accettare un'offerta non superiore ai 40 milioni di Euro, anche se poi ci sarebbe da convincere proprio il presidente partenopeo ad accettare l'offerta bianconera, contro la volontà attuale di cederlo all'estero. Come detto quindi la difesa nella mia testa vedrebbe come quattro centrali Bonucci, De Ligt, Demiral e Acerbi, e sono sincero porterei anche un giovane a chiudere la cinquina, magari un primavera che faccia la spola tra Primavera e prima squadra.



Passiamo alle fasce, come ben capito sembra che vogliano confermare 3/4 dei terzini attuali e la cosa non mi convince, anche perchè a mio avviso chi merita di restare sono soltanto Danilo, uomo importantissimo per questa Juventus e Luca Pellegrini, che sta davvero facendo passi da gigante, e che a lunghi tratti ha tolto la titolarità ad Alex Sandro, che con tutto rispetto è un giocatore che non va più bene in questa squadra, oramai le sue gesta sono terminate un paio di anni fa, ora sembra di vedere un giocatore che sembra essere arrivato alla frutta, così come Mattia De Sciglio, che con tutto il rispetto fa più danni della grandine quando scende in campo, ancor di più quando in questa stagione veniva inserito insieme A Daniele Rugani. Io non li sposterei poi tanto fuori dall'Italia per trovare due sostituti ideali. Il nome fatto in questi giorni è quello di Rayan Ait-Nouri del Woverhampton, in questo caso si parla di un 21enne che crescerebbe alle spalle di Pellegrini 23anni, e lasciare una corsia giovane, e puntare forte su i giovani, anche perchè il calcio ci insegna che i vari campioni se hanno il tempo di crescere poi diventano qualcuno e per anni e anni possono essere il punto di forza delle squadre, i vari Jordi Alba o Marcelo ne sono forse l'esempio, perchè non sperare nei giovani a lungo termine? Il giovane francese viene da 22 presenze e 1 reti in Premier League e che rientrerebbe in uno scambio alla pari con Alex Sandro, i due hanno una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di Euro, si andrebbe quindi a nessun esborso economico.

A destra, confermando Danilo, si potrebbe puntare forte su un altro giocatore d'esperienza e molto forte fisicamente, e il mio nome è quello di Giovanni Di Lorenzo, ventottenne terzino del Napoli, che lo stesso procuratore Mario Giuffredi spinge per la sua cessione "Fossi il Napoli lo cederei, ha un valore di 25-30 milioni", questo sarebbe un investimento importante, che non solo porterebbe uno dei più forti terzini italiani in circolazione, ma anche un giocatore che abbina fisicità, velocità e tecnica e che ha già calcato i grandi palcoscenici, anche in questo caso ci sarebbe da convincere De Laurentiis che non ci vede di buon occhio. Di Lorenzo quindi si alternerebbe con Danilo per la lunga stagione piena zeppa di competizioni. Passiamo ora al centrocampo, quindi altro punto debole della Juventus attuale, che nella scorsa stagione pensava fortemente di rimettere tutto a posto con l'arrivo di Manuel Locatelli, e che grazie anche al nuovo intervento nel mercato di Gennaio 2022 ha riaddrizzato la rotta con l'arrivo di Dennis Zakaria.

La stagione però non solo è stata fallimentare per il reparto di centrocampo, ma anche piena zeppa d'infortuni a ruota tra tutti i presenti, così facendo un calcolo dei centrocampisti attuali e dati alla mano, la Juventus ripartirà dal centrocampo attuale con la sola esclusione di Arthur, visto che non solo non è più preso in considerazione da Allegri, sempre confermando che Allegri resti, ma soprattutto sembra sempre più fuori da ogni progetto, ora si dovrà cercare una destinazione, che aggradi soprattutto il giocatore, e sembra che l'Arsenal, trattativa raccontata prima, sia d'accordo nel portarlo alle sue dipendenze con lo scambio con difensore centrale Gabriel.

Il nome a centrocampo come sappiamo, in entrata, è quello del possibile ritorno di Paul Pogba, che però desta molti dubbi, almeno tra i tifosi, per le sue condizioni non proprio così esilaranti in quest'ultima stagione, e che è spesso in infermeria, oltre ad aver perso la sua titolarità e un ingaggio non proprio alla portata di tutti, per questo i miei dubbi, da tifosissimo del Pogba juventino dei tempi, si spostano verso altri lidi.

Ecco che due nomi su tutti mi portano a dire che sarebbero meglio o meno costosi di Pogba; il primo nome è quello di Jorginho, trentenne centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, per il quale Cherubini sembra sia atterrato a Londra in queste ore, che porterebbe non solo a riavere un metronomo dai piedi buoni, manca dall'addio di Pirlo prima e Pjanic poi, ma soprattutto di un giocatore d'esperienza internazionale nonchè rigorista di primo piano. La trattativa si potrebbe chiudere intorno ai 25 milioni di Euro, anche perchè ha un contratto in scadenza nel 2023 e non sembrano esserci i presupposti di un rinnovo con i blues, la trattativa sembra già a buon punto, ci saranno da limare qualcosa tra domanda, 30, e offerta, 25, e il pagamento dilazionato in due o tre anni. L'altro nome è quello di Leandro Paredes, centrocampista 27enne argentino del PSG, che fortissimo su Pogba lo lascerebbe partire davanti ad un'offerta o addirittura uno scambio. Infatti, si parla tantissimo di un nuovo interessamento dei parigini per Moise Kean che tanto bene ha fatto nella stagione 2020-2021 a Parigi, e che la società vorrebbe riportare, così si è arrivati ad una sorta d'intesa.

La Juventus dovrebbe girare il prossimo anno all'Everton, proprioetario del cartellino dell'attaccante italiano, una cifra di 28 milioni di Euro, ma sembra che il club di Torino vorrebbe anticipare l'obbligo di riscatto per inserire subito Kean nella trattativa di scambio con Paredes. Questo porterebbe la Juventus ad un nuovo acquisto senza mettere un centesimo, e ad avere un centrocampista con la C maiuscola. Con questi due arrivi ci sarà come di consueto da piazzare Adrien Rabiot, oltre al rientrante Aaron Ramsey, che era in prestito secco ai Ranger di Glasgow, e che gli scozzesi non hanno e non possono riscattare per l'alto ingaggio del giocatore gallese.

Ora la Juventus si troverà di nuovo il peso di un giocatore che non solo è poco preso in considerazione, ma che in gennaio era difficile da piazzare, per i suoi continui rifiuti, e che si troverà ancora una volta a dover 'pregare' perchè accetti qualsiasi destinazione pur di non pesare con i suoi 7 milioni di Euro a stagione ancora fino al 2023. Quindi in questo caso lasciamo un bel punto interrogativo sul gallese, che potrebbe concludere il suo contratto proprio tra le fila bianconere, a meno di una buonauscita pesante, che la Juventus però non ha nessuna intenzione di dargli.

Se dovesse partire Ramsey, io punterei forte su uno dei due giovani in prestito, quindi o Nicolò Rovella che tanto bene ha fatto a Genoa sponda rossoblù, o su Nicolò Fagioli, che ha portato la Cremonese ad una incredibile promozione in A, anche se ci sarebbe Fabio Miretti, che tanta buona impressione ci ha dato, ma che forse necessità di molto più spazio e potrebbe essere girato in prestito ad una neo promossa, anche se ad essere sincero io mi terrei stretto perchè mi ricorda e non poco Claudio Marchisio dei primi tempi. Passiamo ora al reparto d'attacco, ci sarebbe da fare due considerazioni; la prima è che a mio avviso oltre a Juan Cuadrado, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, farei piazza pulita.

La seconda è che Kaio Jorge io non me la sento di giudicarlo perchè ha giocato davvero poco e poi ha avuto questo infortunio a Febbraio che lo terrà fuori fino ad ottobre. Quindi muovendomi come un bradipo in mezzo alla savana, penso che Federico Bernardeschi debba essere svincolato, non gli rinnoverei un contratto soltanto perchè in questa stagione se l'è giocata, io penso alle altre quattro in cui non ne azzeccava una che fosse una, da qui tanta gente l'ha soprannominato 'Pippardeschi' e questo forse dovrebbe far pensare, poi c'è Moise Kean, che però andrebbe giudicato in Europa e in Italia; in Europa, o per di più a Parigi nel PSG, è stato davvero un giocatore importante, veloce, dribblomane, e goleador, e là giocava come esterno d'attacco, in Italia sembra un altro giocare, uno di quelli che entra in campo e sembra il giovanotto che tenta la scalata per un posto da titolare ma che lascia la squadra in 10, se non in rarissime volte quando decide la gara stessa. Io non lo confermerei, tanti possono pensarla diversamente, ma sembra tutto meno che una riserva che può cambiare la partita in ogni momento, ripeto se non in rarissime volte, quindi è uno che ha bisogno di continuità e con Vlahovic davanti non ne avrà da qui in avanti. La sua cessione se dovesse entrare nella trattativa Leandro Paredes, sempre che la Juve spenda questi 28 milioni di obbligo di riscatto subito invece che nel 2023, lo accetterei senza batter ciglio, purtroppo ci sono giocatori adatti a tutti i campionati e giocatori adatti soltanto ad un tipo di campionato, e Moise Kean sembra adatto soltanto a quello francese.

Allora quindi ci troveremmo con tre giocatori, in attesa del ritorno di Kaio Jorge, due esterni d'attacco e una punta, ci sarebbe da aggiungere due esterni d'attacco, visto che sia Allegri che De Zerbi attuano il reparto avanzato a tre, e una punta. I nomi per gli esterni sarebbero i soliti, quelli sentiti in questi giorni; Angel Di Maria, 34enne esterno d'attacco argentino che a breve si svincolerà dal PSG, per il quale c'è stata già una sorta di bozza per un possibile ingaggio da 8 milioni per una stagione o 7,5 per un biennale, e quello di Ivan Perisic, croato 33enne che ha rifiutato l'offerta di prolungamento con l'Inter e che sarebbe in contatto sempre in attesa di un ingaggio che possa fargli gola. Bhè su questi due nomi non metterei mai il veto, entrambe integri, ancora molto forti, a mio avviso due fuoriclasse in quel ruolo. L'età? Ma l'età al giorno d'oggi non esiste più, altrimenti Ibra sarebbe in pensione da un tempo immane, mentre è ancora decisivo dall'alto dei suoi 40 anni, stessa cosa per Cristiano Ronaldo, quindi l'età è solo un numero e niente più. Però c'è un però, perchè bisogna comunque pensare che poi Chiesa rientrerà, tra Settembre e Ottobre, e uno dei tre dovrebbe sedersi in panchina o fare turnover, e se Chiesa è improbabile che resti fuori, chi si siederebbe in panchina? Per la punta è molto difficile pensare ad un alter-ego di Vlahovic, costerebbe un occhio della testa, ma là servirebbe un attaccante che non solo accetti la panchina, ma che sia un Giroud di turno a basso costo, e il mio nome è quello di Thomas Henry, 27enne attaccante del retrocesso Venezia, giocatore possente fisicamente, 192 centimetri per 85 kg, 34 presenze, 1 in Coppa Italia, in maglia neroverde e 9 reti, un attaccante che infonde sicurezza e che ha dei colpi importanti, e sul quale ci sarebbero anche dei club di Premier League interesati, il prezzo non dovrebbe superare i 5 milioni di Euro spesi in estate, forse inserendo qualche giovane si potrebbe addirittura azzerare.

Quindi a conti fatti la mia Juventus sarebbe questa:

Portieri: Szczesny, Perin (Cragno o Vicario), Pinsoglio

Difensori: Bonucci, De Ligt (Koulibaly), Gabriel (Acerbi), Demiral, Danilo, Di Lorenzo, Pellegrini, Ait-Nouri

Centrocampisti: Locatelli, Zakaria, Jorginho, Paredes, Meckennie, Ramsey?

Ali/Attaccanti: Cuadrado, Chiesa, Di Maria, Perisic, Vlahovic, Henry

All. Roberto De Zerbi (Allegri)

Ecco quindi due formazioni che attuerei da destra a sinistra:

1) (4-3-3) Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Locatelli, Jorginho, Zakaria; Chiesa, Vlahovic, Cuadrado.

2) (4-3-3) Szczesny; Di Lorenzo, De Ligt, Demiral, Ait-Nouri; Mckennie, Paredes, Zakaria, Di Maria, Vlahovic, Perisic.

Ma se questa è solo un mio ragionamento, la Juventus come si comporterà davvero sul mercato?

#finoallafine