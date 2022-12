La Juventus è stata radiata dal calcio mondiale! Da oggi la società bianconera cesserà di esistere! Ed ora i tifosi juventini per quale squadra faranno il tifo in futuro?

Sapete spesso mi sono fatto questa 'storia' nella mente, eh già, la Juventus è stata spesso invischiata negli anni in tante cose che l'avrebbero potuta portare sull'orlo della sua esistenza e se questo accadesse davvero, come la prenderei? Ma soprattutto, sarei capace di tifare un'altra squadra che abbia o meno i suoi colori?

Vediamo cosa potrebbe succedere.

Un buon mattino mi alzai dal letto e di colpo accendendo la radio venni a sapere che la Juventus fu radiata dal calcio, si parla di una nuova Calciopoli, che però aggiunge tanti altri fattori che nel 2006 la portarono soltanto ad una retrocessione e pesante penalizzazione da scontare nel campionato 2006-2007, così la prima cosa che feci fu alzare il telefono e connettendomi sul web scoprii la cruda verità: la società aveva truccato tutto il campionato, aveva comprato giocatori dal valore che non avrebbe mai potuto coprire tali spese ai proprietari del cartellino, si era immischiata nella in un giro di affari loschi e il presidente era stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere, oltre a cose sconosciute che lo avevano portato all'ergastolo, entrando in bagno aprii l'acqua e sciacquai per ben due volte il viso ripetendo "Non è vero, è soltanto un brutto sogno e tra poco mi sveglierò asciugandomi il sudore dalla fronte...". Ma dopo essermi colpito due volte con schiaffi medi, capii che la situazione non era cambiata, era tutto reale era tutto così impensabile, eppure era vero...

Così pensai di uscire di fare due passi nel centro di Roma, forse un po' di spensieratezza mi avrebbe portato a pensare ad altro, eppure nemmeno il tempo di scendere dalla metro di Spagna che appena uscito sento il giornalaio e uno intento a comprare il Corriere Dello Sport che gli dice "Hai visto? Alla fine era ora che li togliessero dalla faccia della terra, sbaglio?" il giornalaio o edicolante che dir si voglia gli risponde "Hanno rubato una vita, ma tanto stanne certo che al posto suo ruberà qualcun'altra stanne certo...". Ma pensai "Era più che normale sentire all'edicola una chiacchiera su quel che era successo, con una passeggiata tra via Condotti e Via del Corso tutto sarà soltanto un pensiero per quando rientrerò in casa", ma la situazione non cambiava, anzi più camminavo e più sentivo parlare della mia Juventus: ladri, radiati, spariti nel nulla, via la feccia dal calcio, banda bassotti, gobbi di m.... Così dopo una passeggiata più che blanda a guardar vetrine pensai che era ora di rincasare. Metro, breve passeggiata e ritorno all'ovile.

Rientrai e la prima faccia che vidi fu quella di mio figlio Picchio: "Papà, ora che la Juve non esiste più, per quale squadra faremo il tifo?", a questa domanda in quell'istante non seppi rispondere anzi mi portò ancora più ansia, mi scervellavo nel pensare "Come potrei mai tifare un altra squadra? Sì ok, simpatizzare è un conto ma tifare...". Così cominciai a pensare: !bhè potrei tifare un club con i suoi stessi colori Udinese, Ascoli, Cesena o Siena, ma anche una squadra romana che non sia né Roma né Lazio, quindi Lodigiani la terza squadra della Capitale, ma pensandoci bene anche questa opzione credo di scartarla... come potrei mai tifare una squadra che non si chiama Juventus Fc?'.

Poi mi balenò una idea: "E se cominciassi a vedere un altro sport; Basket? No no, credo che dopo i Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Toni Kukoc non potrei mai più tifare un club baskettaro quella penso sia impossibile da imitare per la magia e potenza allo stesso tempo che sprigionava. Pallavolo? No, se non vedere l'Italia agli Europei o Mondiali per il resto è uno sport che mi diverte a giocarci ma mi romperei quasi subito di seguire un club. Gli altri sport? O troppo filo-americani come Football americano, Hockey sul ghiaccio, Baseball belli da vedere ma allo stesso tempo sembrano fuori luogo per un nascituro di calcio al 100%, mentre l'unica che potrebbe piacere è il Rugby ma anche in quel caso vedere gli stadi vuoti di una desolazione spropositata per i club in Italia fa davvero di una noia mortale. E quindi pensandoci bene tra tutte queste opzioni pensai... Sai che ti dico? Che resto tifoso della Juventus; di quella Juve per il quale ho sempre difeso i suoi colori, per la quale ho festeggiato e pianto, che mi ha fatto gioire tante volte e che altrettante mi ha lasciato nello sconforto più assoluto, per la quale non ho mai avuto dubbi quando qualche tifoso di altre squadre cambiava squadra come una canottiera al mattino.

No, mi dispiace, ma io resto a vita juventino!".