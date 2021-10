Anche per l'Inter è arrivata la prima sconfitta in campionato.

La squadra nerazzurra aveva dominato la partita, ma non è bastato. A mio parere, il match ha avuto un sapore alquanto amaro perchè i laziali non sono stati corretti nei nostri confronti. Prima del fischio d'inizio, i tifosi della Lazio hanno omaggiato Simone Inzaghi, perchè ha disputato delle ottime stagioni nella Capitale sia da calciatore che da allenatore. Ha conquistato dieci trofei (quattro Supercoppe italiane, quattro Coppe Italia, il campionato e la Supercoppa Europea), ha saputo rivoluzionare una rosa che veniva da un'annata disastrosa nel 2016 e infine stava per vincere lo scudetto poi svanito nelle battute finale della Serie A nel 2020. Il messaggio seguente era questo: "22 anni con questi colori non si dimenticano: grazie Simone".

Formazioni ufficiali

La Lazio decide di optare il 4-3-3 come modulo. Torna in porta Pepe Reina. Maurizio Sarri ritrova anche Ciro Immobile, Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati. L'Inter invece è costretta a scegliere il modulo 3-5-1-1 e deve rinunciare a Lautaro Martinez (che parte dalla panchina). In avanti inserisce Perisic e Dzeko, Darmian e Dimarco sulle corsie esterne e Brozovic in regia. Inzaghi concede una chance anche Gagliardini.

Sintesi della partita

Al decimo minuto, la Lazio parte subito bene e sfiora subito il vantaggio con Pedro. Skriniar la respinge di testa. Due minuti più tardi arriva il calcio di rigore per l'Inter, con Hysaj che commette fallo su Barella. Dal dischetto batte Perisic e la squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio. Al 24' è ancora la Lazio che va vicino al goal con Basic, il centrocampista croato è servito dal cross di Felipe Anderson e conclude verso la porta. Handanovic c'è e Skriniar mette la palla in corner. Pochi istanti dopo, l'Inter spreca un'altra occasione con Perisic, che con il mancino tira il pallone da fuori area, Reina in tuffo devia il pallone lateralmente. Si chiude così il primo tempo con i nerazzurri che sono avanti grazie al rigore trasformato da Perisic, ma Lazio si rende pericolosa con Basic e Felipe Anderson. Nella ripresa arriva un'altro calcio di rigore (questa volta ai biancocelesti). Ciro Immobile dagli undici metri non sbaglia e segna il goal del pareggio. Due minuti più tardi, Maurizio Sarri effettua i primi due cambi: escono Hysaj e Basic ed entrano Lazzari e Luis Alberto. Un minuto dopo anche Inzaghi effettua le prime tre sostituzioni: escono Bastoni, Gagliardini, e Perisic ed entrano Dumfries, Vecino e Correa. Altre sostituzioni arrivano nel corso della partita, i nerazzurri fanno entrare Lautaro Martinez al posto di Dzeko, mentre i biancocelesti si giocano la carta Zaccagni che prende il posto di Pedro. Al minuto 81 succede un brutto episodio. La Lazio passa in vantaggio con Felipe Anderson e a terra c'è Dimarco che ha subito il fallo da Lucas Leiva. Lautaro Martinez recupera la palla e continua a giocare calciando in porta. Reina para e fa ripartire l'azione, corre Felipe Anderson che innesca Immobile: finta, tiro e Handanovic respinge sul "Pipe" che insacca il 2-1. A quel punto esplode la rabbia dell'Inter. Dumfries arriva addosso su Felipe Anderson soccorso da Milinkovic e Immobile, anche il portiere dell'Inter non ha perdonato il gesto del brasiliano. Ne nasce così una rissa e Irrati inizia a tirare i cartellini gialli. Nel frattempo i biancocelesti effettuano gli ultimi due cambi, escono Lucas Leiva e Felipe Anderson ed entrano Cataldi e Akpa-Akpro. I nerazzurri invece si giocano l'ultima carta con Calhanoglu che prende il posto di Barella. Al 91' arriva anche il tris della Lazio con Milinkovic-Savic che grazie al calcio di punizione battuto da Luis Alberto chiude definitivamente i conti. I biancocelesti tornano alla vittoria dopo la batosta di Bologna, mentre l'Inter di Inzaghi è costretto a rivedere tutti gli errori e la strada comincia ad essere in salita.

Cosa ne pensa Pasqui?

Come avevo accennato dall'inizio, l'Inter ha perso la sua prima partita della stagione dopo un buon inizio. Sono davvero amareggiato perchè la squadra aveva dominato per tutto il primo tempo, poi nella ripresa ha perso completamente la faccia e il gioco. Aggiungo anche il gesto di Luiz Felipe che ha saltato addosso a Correa a fine partita ed è giusta l'espulsione. L'arbitro Irrati ha giudicato questo episodio come un comportamento antisportivo. Non abbiamo capito niente in quella serata. Nel frattempo, Denzel Dumfries è stato preso d'assalto da parte di un tifoso laziale che ha fatto un coro razzista. La vergogna contro i giocatori di colore si fa ancora sentire, vi dovete solo vergognare e purtroppo il razzismo è diventato un problema serio nel calcio italiano. Mi dispiace perchè abbiamo perso e non è sempre natale, si vince e si perde insieme, la sosta delle nazionali complica tantissimo ai giocatori europei e sudamericani, ovviamente avremmo vinto una supersfida importante. La Lazio si riscatta e deve assolutamente continuare in maniera positiva altrimenti sarà troppo tardi, mentre l'Inter alla prossima giornata dovrà affrontare la Juventus (che ha vinto per uno a zero contro la Roma). Inzaghi non può sbagliare un'altro esame, perchè la corsa scudetto rischia di ostacolare tutti gli obiettivi dei nerazzurri compreso la Champions League (martedì dovrà sfidare lo Sheriff). Non ci resta che continuare perchè i risultati si vedranno alla fine.

Un abbraccio Pasqui.