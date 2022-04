Mercoledì 27 alle ore 21 la 6^ Puntata di Stanza VxL. Siamo lieti di annunciare - in anteprima bloghesca - tra gli ospiti della serata grandi nomi del giornalismo italiano e blogger di grande costrutto e successo:

MIRKO CALEMME: corrispondente italiano di diario AS, Direttore di serieanews.com e Redattore di calciomercato.it;

Tra gli argomenti caldi della serata:

Lazio-Milan con un approfondimento dovuto sul caso Acerbi - il Joker della Serie A - e sul criterio di utilizzo del VAR; E’ regolare il goal di Tonali? Mahhh!

Alla regia quel vecchio lupetto spelacchiato di Sir Arsenico17 - altro che cavaliere errante, preferisco essere definito come il depravato di VxL con la bava di lumaca alla bocca - come host della stanzaVxL; Del resto, io sono un uomo del fare e le chiacchere stanno a zero. Bella Bro. Bla! Bla! Bla!

Cohost il grande Ciccio Indi - blogger enciclopedico juventino di VxL - e l’altrettanto competente, poeta dantesco dalla tastiera magica, Ginni Nuresse (blogger fiorentino di VxL).

Da Stanza Vivo per la Lamborghini è tutto……

Vi aspettiamo mercoledì 27 dalle ore 21 fino alle 23.30 circa; Non mancate…..per la 6^ abbondante ......di StanzaVxL.

Pem! Pem!

Arsenico17 (Stanza VxL – @bloggerVxL)