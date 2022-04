Martedì su Twitter con #StanzaVxL, dalle 21?

Sapore di martedì, sapore di sale. E maiale, pollo, tacchino, anatra e Serie A, Champions League e calciomercato. Approdate nella nostra stanza di Twitter, il giorno 12/04/2022, alle ore 21: tanto calcio e... tanto calcio!

In primis il nostro profilo ha già raggiunto 300 follower in tempi record: GRAZIE DI CUORE!

In effetti, stiamo crescendo davvero rapidamente. Non c'è trucco, non c'è inganno. Semplicemente, sono tanti che vogliono partecipare ad una diretta con i blogger di VxL: per questa prossima puntata AngelRedBlack e Ciccio Indi si diletteranno da conduttori (Host e coHost), spiriti guida della nostra trasmissione! Finito? No, perché la gioia più grande è quella che non era attesa.

E poi, c'è il Damiano Fallerini (io, blogger milanista d’annata) come opinionista e inviato a bordocampo per le ultime news sulle partite di Champions League, e non solo... in regia troverete quel vecchio lupo di mare di Arsenico17 a scrutare gli interventi dei tanti partecipanti mediante il suo occhio onniveggente che tutto vede.

Finito? No. Troverete anche un ospite speciale!

Avverrà il ritorno di Giuseppe Garetti, super-redattore di VxL! Dopo Rambo 1, 2, 3 e John Rambo… il ritorno di Giuseppe Garetti II la vendetta.

Ed ancora altri, perché mi auguro che ci saranno tanti di voi, aperti ad interventi e domande!

Perché il martedì 12 aprile su StanzaVxL ha l'oro in bocca! Ed analizzeremo insieme l'ultima giornata di Serie A commentando le ultime gare di Milan, Napoli ed Inter, nella corsa scudetto! Ma ragioneremo anche sulle speranze Champions di Juventus, Roma, Lazio ed Atalanta. Approfondiremo le voci di calciomercato: dove va Dybala? Botman, Origi e Renato Sanches in blocco al Milan? Rudiger firmerà per la Juventus? Zaniolo e Luis Alberto fuggiranno da Roma?

Gli argomenti da gestire sono tanti... ma non lo faremo solo noi! Lo farete anche voi! Infatti, sarà necessario solamente entrare nella nostra stanza, toc-toc, quindi richiedere il permesso per intervenire a microfono aperto. Facilissimo.

Ho finito? Sì, ora sì. Ho proprio finito. Finito ma finito-finito-finito. Finito che non ho altro da aggiungere pure se ci penso tanto. Ed allora...

Che aspettate? Vi attendiamo in massa per spalancare intestini di questioni calcistiche indigeribili per stomaci qualunque. In effetti, una volta mandato giù l'oro, non ho mai capito come va cacciato fuori. Vi aspettiamo martedì dalle ore 21!

Damiano Fallerini

per #StanzaVxL @bloggervxl